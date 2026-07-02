«Не хотел бы быть своим фанатом, но быть моим фанатом – классно!» Медведев на Уимблдоне

Даниил Медведев вышел в третий круг Уимблдона-2026, обыграв испанца Даниэля Мерида-Агилара в четырёх сетах. По сравнению с прошлым неудачным годом, когда россиянин вылетел уже в первом круге, он продолжает улучшать результат, чему очень рад. В интервью Tennis Channel Даниил рассказал, как набирается уверенности в себе, какие у него взаимоотношения с травой и легко ли быть его фанатом.

«Нравится играть на траве, на Уимблдоне чувствую себя уверенно»

— Думаю, это был отличный матч, мой соперник играл очень хорошо, наносил сильные удары, делал виннерсы, у него были высокий процент первой подачи и всё такое. Он действительно доставил мне некоторые проблемы, тем более выиграл первый сет. Однако я доволен, что оставался сильным, боролся весь матч, играл всё лучше и лучше, находил решения и добился победы.

— Какие у вас отношения с травой?

— Трава мне нравится. Единственное, что на первом турнире на траве мне приходится тяжко. Если я неудачно выступаю на «Ролан Гаррос», то дальше стараюсь сыграть как можно больше турниров. Но в целом мне нравится играть на траве, на Уимблдоне я чувствую себя уверенно. Хочу показать свой лучший теннис.

— Как охарактеризуете свой сезон?

— Были и действительно отличные моменты, и не очень. Однако таков спорт. Конечно, я хочу выигрывать каждый турнир, но самое главное — стараться извлекать уроки из поражений, стараться выступать лучше. «Ролан Гаррос» сложился для меня не лучшим образом, и я думал – так, что можно сделать, чтобы постараться выступить лучше на Уимблдоне? Две победы уже одержал – это лучше, чем в том году. И мне не терпится выиграть ещё.

«Не хотел бы быть своим фанатом, но быть моим фанатом – классно!»

— Хотели бы быть своим фанатом?

— Думаю, это нелегко. Но так в любом виде спорта – классно быть фанатом Янника или Карлоса, это потрясающе! Однако иногда надо быть фанатом, чувствовать разочарование, чтобы ощущать себя живым. И вот когда разочарование случилось, потом бах – счастья ещё больше. Лично я бы не хотел быть своим фанатом, но, думаю, это классно – быть моим фанатом.

— Как справляетесь с разочарованиями?

— По-разному. Иногда стараюсь отвлечься, отключиться. Это не лучший способ, потому что с этим надо быть осторожным, однако иногда поездка в отпуск или компьютерные игры помогают. А иногда надо прожить разочарование, разобраться, что случилось, почему я проиграл, что можно сделать лучше. Так что вариантов много, но самое главное – сохранять позитив и на будущее, и в настоящем. Даже когда ты разочарован, то смотришь вокруг – трава зелёная, солнышко светит.

— Как вы добавляете себе уверенности?

— В теннисе всё в основном упирается в матчи. Выигрывать матчи, думать – так, окей, форхенд по линии сегодня был неплох. Если говорить о сегодняшнем дне, то на подаче я был в огне, и надо перенести это на следующий матч. Это же трава: чем лучше ты подаёшь, тем тяжелее соперникам. И вот так, шаг за шагом, ты через труд проходишь матчи, сетку, одно за другим. Так делаю я. Думаю, я из тех, кому хорошо удаётся сохранять уверенность, когда уже набрался её. Но, может, я не лучший в плане построения уверенности. Однако именно этим я занимаюсь здесь. Очень доволен своими двумя матчами, стараюсь набраться уверенности.