«Капризная девчонка». Мирру отчитали за срыв на Уимблдоне, но чемпион ТБШ за неё вступился

Россиянка Мирра Андреева во втором круге Уимблдона проиграла чешке Барборе Крейчиковой – 6:4, 5:7, 4:6. Мирра столкнулась с очень сложной жеребьёвкой, поскольку двукратную чемпионку турниров «Большого шлема» Крейчикову в соперницах на столь ранней стадии не хотел бы видеть никто из сеяных.

Андреева боролась на корте и демонстрировала характер в концовке, когда отыграла шесть матчболов, но совершить камбэк и дожать чешку всё-таки не удалось. После титула на «Ролан Гаррос» 19-летняя россиянка очень быстро завершила выступления на следующем мэйджоре.

Мирре очень непросто принимать поражения. Периодически ей не удаётся сдерживать эмоции на корте. Так было и в матче с Крейчиковой на Уимблдоне. По ходу третьего сета Андреева плакала и била себя ракеткой по голове. После заключительного розыгрыша она выбросила ракетку в сторону своих стульев и сказала команде: «Я сдаюсь».

Мирра Андреева бьёт себя по голове ракеткой на Уимблдоне Фото: Кадр из трансляции

Мирра в конечном счёте, как и положено, пожала руку Крейчиковой, однако поведение юной россиянки встретило критическую реакцию некоторых легенд. Среди них 18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мартина Навратилова, наблюдавшая за матчем с трибун. Навратилова считает действия Андреевой на корте странными.

«Это было действительно странно. Мирра ни разу не посмотрела на своего тренера Кончиту Мартинес или на свою ложу за весь матч. Она стояла к ним спиной. Она очень суетилась между розыгрышами. Что-то произошло, потому что она действительно много говорила. В первом матче, думаю, она справилась с давлением. А сегодня всё было наоборот.

Мирра весь матч играла неровно. Всё шло то хорошо, то плохо. В первом сете она вела 3:0, потом потеряла преимущества. Во второй партии уступала, отыгралась, но в решающий момент действовала неудачно. В общем, игра шла с переменным успехом, Андреева держалась, однако была на грани срыва. Она начала плакать. Матчболы вызывали беспокойство, но она вернулась и снова оказалась в игре. Это было очень странно. Я не знаю, что происходит в команде Мирры, однако с её стороны чувствуется недовольство», — сказала Навратилова в эфире Tennis Channel.

На странице Уимблдона в соцсетях было оставлено немало критических комментариев фанатов в адрес Мирры: «Это маленькая девочка с невероятным талантом, но без грации», «Мирра, нужно лучше контролировать свои эмоции. Ты не можешь постоянно так расстраиваться», «Андреева отлично умеет побеждать на корте. Научите её проигрывать», «Она ведёт себя как маленький ребёнок», «На корте она вела себя как капризная девчонка, даже кричала на своего тренера», «Мне нравится Мирра Андреева, но бросать ракетку и кричать «я сдаюсь» — это непрофессионально. Будь лучше».

Бывшая первая ракетка мира Каролина Возняцки, комментировавшая матч на ESPN, назвала поведение Мирры неприемлемым, но ей возразил чемпион US Open – 2003 Энди Роддик.

«Сегодня Каролина отчитала Мирру за такое поведение. Но меня всегда забавляет, когда люди бросают ракетки. Критиковать её — лицемерие с моей стороны. Я сам так делал. Её капризность меня забавляет. Наверное, это не совсем правильная реакция, однако я начал смеяться, когда она бросила ракетку. Это был хороший бросок. Я имею в виду, что она сделала это от души. Так же было и у Марата Сафина. Я бы расстроился больше, если бы это был нерешительный бросок. Мне нравится, когда всё делается искренне, с полной отдачей. Я могу это простить», — сказал Роддик.

Энди Роддик Фото: Sam Hodde/Getty Images

Бывшая четвёртая ракетка мира Тим Хенмэн тоже с пониманием отнёсся к поведению Мирры, а также поднял вопрос о целесообразности проведения пресс-конференций сразу после матчей, ведь во время общения со СМИ российская теннисистка тоже расплакалась.

«Видно, как много результат для неё значит. «Ролан Гаррос» для Мирры получится просто невероятным. Она чрезвычайно талантлива. Мы ожидали от неё победы на турнире «Большого шлема». Она смогла этого добиться, а затем, три недели спустя, её постигло горькое разочарование. Тяжело видеть столь юную теннисистку в таких ситуациях перед камерами. С одной стороны, я считаю, что это большая сила нашего спорта. Мы готовы общаться со СМИ и проводить пресс-конференции после неудачных матчей, однако невыносимо смотреть, когда Андреева плачет во время общения с журналистами. Задаёшься вопросом, не стоило ли дать ей немного больше времени, чтобы собраться с эмоциями. Ведь никто не хочет видеть, как молодая спортсменка плачет перед СМИ», — сказал Хенмэн.

Мирра Андреева плачет на пресс-конференции после Уимблдона Фото: Кадр из трансляции

На этой пресс-конференции Мирра заявила, что ей понадобится где-то два дня, чтобы переварить поражение от Крейчиковой, прийти в себя и продолжить подготовку к хардовой части сезона. Болезненная реакция на неудачи всё ещё остаётся проблемой Андреевой. Она наверняка разрешится с возрастом и приобретением опыта, но пока теннисистке часто приходится слушать критику в своей адрес из-за не совсем корректного поведения на корте.