Самсонова выбила Шнайдер на Уимблдоне. И избежала настоящей рейтинговой катастрофы!

Сегодня, 2 июля, на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» продолжаются матчи второго круга. Первым запуском состоялось российское дерби в женском одиночном разряде. За выход в третий круг бились 22-летняя Диана Шнайдер и 27-летняя Людмила Самсонова.

Теннисистки ранее встречались дважды, и в обоих случаях сильнее оказывалась Диана. Она выиграла у Людмилы в 2024 году на грунте в Риме (6:1, 6:3) и на харде в Торонто (4:6, 6:1, 6:4). В сегодняшнем матче две россиянки впервые встретились как на мэйджоре, так и на травяном покрытии.

На старте Уимблдона обе россиянки одержали победы в двух сетах. В первом круге Диана нанесла поражение немке Еве Лис – 7:5, 6:1. Ключевой стала стартовая партия – Шнайдер совершила камбэк с 2:5. После этого Лис морально сломалась и уже не оказала особого сопротивления нашей спортсменке. В свою очередь, Самсонова уверенно переиграла выступающую за Узбекистан экс-россиянку Полину Кудерметову – 6:3, 6:3.

В 2025 году Людмила установила личный рекорд на Уимблдоне, впервые в карьере прорвавшись в четвертьфинал английского «Шлема», но в этом сезоне россиянка выступает очень неудачно и опустилась уже на 41-ю строчку в рейтинге. Поражение в матче со Шнайдер для Самсоновой означало бы ещё большее падение, так как в таком случае было бы не защищено большое количество очков за прошлогодний четвертьфинал. При таком раскладе Людмила упала бы сразу в середину восьмого десятка.

Шнайдер, напротив, играет сейчас едва ли не в лучший теннис в своей карьере. Месяц назад Диана впервые вышла в полуфинал «Шлема», показав впечатляющую игру на «Ролан Гаррос». К тому же занимающей 15-е место в рейтинге россиянке на текущем отрезке сезона было абсолютно нечего терять в плане очков, так как в прошлом году на Уимблдоне она остановилась как раз во втором круге. И этот результат она уже повторила.

Однако в целом травяные корты традиционно являются стихией Самсоновой. На этом покрытии она не только единственный раз сыграла в четвертьфинале «Шлема», но и выиграла свой последний титул в одиночном разряде на данный момент (Хертогенбосх-2024). Вот и в сегодняшний матч Людмила вошла лучше соотечественницы, сразу оторвавшись на два гейма – 2:0.

В пятом гейме подача Шнайдер подвисла ещё раз, однако несколько ошибок Самсоновой в розыгрышах помогли Диане спастись с 15:30. Уже в следующем гейме счёт в сете мог сравняться, но Людмила отыграла три брейк-пойнта, в том числе и двойной, удержав лидерство – 4:2.

Этот момент оказался решающим в сете. В первой партии в распоряжении Самсоновой был всего один брейк-пойнт, и она его реализовала. Шнайдер упустила три, что и предопределило результат партии – 6:4 в пользу Самсоновой.

Людмила Самсонова Фото: Matthew Stockman/Getty Images

На самом старте второго сета Людмила подтвердила 100-процентную реализацию брейк-пойнтов, воспользовавшись первым же шансом забрать подачу Дианы. В эти минуты уроженка Оленегорска полностью контролировала ситуацию на корте. Самсонова забрала восемь розыгрышей из первых девяти во второй партии, быстро оформив преимущество в два гейма – 2:0.

Но спустя некоторое время Диана дождалась небольшой просадки со стороны оппонентки. В третьем гейме Людмила не дожала в перспективной для себя ситуации, упустив неплохую возможность сделать ещё один брейк, когда на подаче Шнайдер было «ровно». И следом Диана оформила брейк под ноль, после чего взяла ещё и свою подачу, впервые в матче поведя в счёте – 3:2.

В седьмом гейме Людмила могла вернуть преимущество, однако Диана впервые смогла отыграть брейк-пойнт. А дальше обе россиянки откровенно провалили геймы на своих подачах. Сначала брейк сделала Шнайдер, что позволило ей выйти подавать на сет, но при счёте 5:3 Диана провела худший гейм во всей встрече, не выиграв ни одного розыгрыша.

Впрочем, в женском теннисе зачастую закрыть сет гораздо легче на приёме, нежели на подаче. Сделав ответный брейк, Самсонова не получила никакого эмоционального импульса. В следующем гейме она сыграла абсолютно катастрофическим образом: четыре раза кряду не подала первым мячом, а в розыгрышах также допустила четыре ошибки подряд – 6:4 в пользу Шнайдер и 1:1 по партиям.

Диана Шнайдер Фото: Jan Kruger/Getty Images

Каждый из двух сетов начинался одним и тем же образом. Самсонова делала ранний брейк и сразу отрывалась на два гейма. По тому же сценарию стартовала и решающая партия. Важный момент произошёл в середине сета, когда Людмила удержала свой гейм с брейк-поинта – 4:2.

Примечательно, что при счёте «ровно» и на последующем геймболе Самсонова дважды подряд буквально перетерпела Шнайдер при атаках с задней линии, что происходило довольно редко в этом матче и вызвало настоящий выплеск гнева со стороны Дианы, которая едва не сломала ракетку.

В следующем гейме Самсонова воспользовалась эмоциональным кризисом Шнайдер, оформила ещё один брейк и довела встречу до победы – 6:4, 4:6, 6:2. 27-летняя Самсонова выиграла в очень важном для себя матче, впервые в карьере одолев Шнайдер и в третий раз подряд пробившись в 1/16 финала Уимблдона.

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В третьем круге россиянка сразится с чешкой Мари Боузковой, которая сегодня в двух сетах справилась с итальянкой Тайрой Катериной Грант – 7:5, 6:3. Путь Людмилы к защите прошлогоднего четвертьфинала продолжается.