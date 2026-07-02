По сумме за карьеру Андреева пробила барьер в $ 13 млн. В топ-50 она пока не входит.

Мирра заработала на Уимблдоне всего $ 168 тыс. Но это не самые мелкие её призовые на ТБШ

Мирра Андреева завершила выступления на Уимблдоне непривычно рано — уже во втором круге. В соперницах у неё была Барбора Крейчикова, выигравшая этот турнир два года назад, так что однозначно провальным результат назвать нельзя, хотя неудача, безусловно, очень и очень обидная. Предварительные итоги выступления Андреевой можно подвести уже сейчас — хотя бы в том, что касается призовых.

В парный разряд и микст Уимблдона Мирра не заявлена, так что сумма, заработанная за результат в одиночке, уже не увеличится. За выход во второй круг 19-летняя россиянка заработала £ 126 тыс. По текущему курсу это составляет примерно $ 168 200. Точная сумма станет известна через полторы недели, когда Уимблдон завершится и WTA пересчитает призовые.

Но это далеко не самые маленькие призовые, заработанные Андреевой по ходу сезона-2026, даже если не брать во внимание выступления в парном разряде, где суммы выплат в разы меньше. В этом году россиянка пять раз не преодолевала отметку в $ 100 тыс. в одиночных турнирах: в Брисбене, Дохе, Дубае, Индиан-Уэллсе и Штутгарте. Да и в Майами и Риме Мирра заработала меньше, чем в этот раз на Уимблдоне. Вот какие мощные призовые на «Шлемах» — даже выиграв всего один матч, можно неплохо заработать.

Также интересно, что за парный титул в Риме, который Андреева завоевала вместе с Дианой Шнайдер, Мирра заработала всё же больше, чем на Уимблдоне, — $ 189 540.

Призовые Мирры Андреевой в сезоне-2026, $

Турнир Результат (одиночка) Призовые Результат (пара) Призовые Брисбен 1/4 финала 37 640 1/4 финала 7815 Аделаида Титул 185 500 — 0 Australian Open 1/8 финала 310 761 — 0 Доха 1/8 финала 49 250 — 0 Дубай 1/4 финала 98 500 — 0 Индиан-Уэллс 1/16 финала 47 375 1/4 финала 26 950 Майами 1/8 финала 105 720 1/8 финала 17 850 Линц Титул 185 500 — 0 Штутгарт 1/2 финала 66 003 — 0 Мадрид Финал 535 585 Финал 108 400 Рим 1/4 финала 154 210 Титул 189 540 «Ролан Гаррос» Титул 3,266,702 — 0 Бад-Хомбург 1/8 финала 18 045 — 0 Уимблдон 1/32 финала 168 200 — 0

Теперь посмотрим, сколько зарабатывала Андреева за предыдущие выступления на «Шлемах». 1/32 финала — это повторение второго наихудшего результата. На этой стадии Мирра останавливалась на US Open в 2023 и 2024 годах. Единственный случай, когда пятая ракетка мира не смогла выиграть ни одного матча на мэйджоре, был зафиксирован на Уимблдоне-2024.

Призовые Мирры Андреевой на ТБШ, $

Сезон Турнир Результат Призовые 2026 Уимблдон 2-й круг 168 200 2026 «Ролан Гаррос» Титул 3 266 702 2026 Australian Open 4-й круг 310 761 2025 US Open 3-й круг 237 000 2025 Уимблдон 1/4 финала 542 210 2025 «Ролан Гаррос» 1/4 финала 476 398 2025 Australian Open 4-й круг 265 093 2024 US Open 2-й круг 140 000 2024 Уимблдон 1-й круг 75 677 2024 «Ролан Гаррос» 1/2 финала 744 414 2024 Australian Open 4-й круг 248 020 2023 US Open 2-й круг 123 000 2023 Уимблдон 4-й круг 262 005 2023 «Ролан Гаррос» 3-й круг 142 000

Логично, что именно на том Уимблдоне двухлетней давности Андреева единственный раз не пробила барьер в $ 100 тыс. А результат на последнем турнире — $ 168 200 — занимает пятое место с конца в этой таблице призовых Мирры на «Шлемах». На «Ролан Гаррос» 2023 года, US Open того же сезона и US Open — 2024 она тоже зарабатывала меньше.

Соберём все случаи, когда Андреева за выступления в одиночке на уровне тура зарабатывала менее $ 20 тыс. Таких результатов у неё набирается довольно много — 12. При этом в нынешнем сезоне был зафиксирован лишь один — в Бад-Хомбурге ($ 18 045 за 1/8 финала).

Минимальные призовые Мирры Андреевой на турнирах, $

Сезон Турнир Результат Призовые 2026 Бад-Хомбург 1/8 финала 18 045 2025 Нинбо 1/8 финала 15 170 2025 Берлин 1/16 финала 10 190 2025 Штутгарт 1/8 финала 13 651 2024 Бад-Хомбург 1/16 финала 8825 2024 Рим 1/64 финала 10 495 2024 Руан 1/4 финала 5750 2024 Дубай 1/32 финала 14 800 2023 Гонконг 1/8 финала 3920 2023 Кливленд 1/8 финала 3920 2023 Лозанна 1/8 финала 4770 2022 Монастир 1/16 финала 2200

А что с призовыми Андреевой за сезон и за карьеру? В 2026 году она до Уимблдона успела заработать $ 5 411 346 и обосноваться во главе таблицы. Не исключено, что теперь её обгонят Арина Соболенко и Елена Рыбакина, главные преследовательницы. На счету Соболенко в сезоне-2026 $ 4 681 989, у Рыбакиной — $ 4 412 405. А за титул, напомним, в этом году выплатят £ 3,6 млн, то есть около $ 4,8 млн.

Что касается призовых за карьеру, то тут у Мирры до Уимблдона было $ 12 956 478 и она находилась на 57-й строчке в общеисторической таблице. По итогам этого турнира её общий заработок превысит $ 13 млн. Тут россиянке, конечно, пока рановато тягаться с лидерами. Она сейчас даже в топ-50 не входит. На счету Серены Уильямс без учёта этого Уимблдона $ 94 825 705 призовых, у Арины Соболенко — $ 49 857 610.