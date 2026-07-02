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Мирра Андреева, Уимблдон-2026: призовые, сколько заработала за турнир, за сезон, за карьеру, статистика

Мирра заработала на Уимблдоне всего $ 168 тыс. Но это не самые мелкие её призовые на ТБШ
Александр Насонов
Мирра заработала на Уимблдоне всего $ 168 тыс.
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По сумме за карьеру Андреева пробила барьер в $ 13 млн. В топ-50 она пока не входит.

Мирра Андреева завершила выступления на Уимблдоне непривычно рано — уже во втором круге. В соперницах у неё была Барбора Крейчикова, выигравшая этот турнир два года назад, так что однозначно провальным результат назвать нельзя, хотя неудача, безусловно, очень и очень обидная. Предварительные итоги выступления Андреевой можно подвести уже сейчас — хотя бы в том, что касается призовых.

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В парный разряд и микст Уимблдона Мирра не заявлена, так что сумма, заработанная за результат в одиночке, уже не увеличится. За выход во второй круг 19-летняя россиянка заработала £ 126 тыс. По текущему курсу это составляет примерно $ 168 200. Точная сумма станет известна через полторы недели, когда Уимблдон завершится и WTA пересчитает призовые.

Но это далеко не самые маленькие призовые, заработанные Андреевой по ходу сезона-2026, даже если не брать во внимание выступления в парном разряде, где суммы выплат в разы меньше. В этом году россиянка пять раз не преодолевала отметку в $ 100 тыс. в одиночных турнирах: в Брисбене, Дохе, Дубае, Индиан-Уэллсе и Штутгарте. Да и в Майами и Риме Мирра заработала меньше, чем в этот раз на Уимблдоне. Вот какие мощные призовые на «Шлемах» — даже выиграв всего один матч, можно неплохо заработать.

Также интересно, что за парный титул в Риме, который Андреева завоевала вместе с Дианой Шнайдер, Мирра заработала всё же больше, чем на Уимблдоне, — $ 189 540.

Призовые Мирры Андреевой в сезоне-2026, $

ТурнирРезультат (одиночка)ПризовыеРезультат (пара)Призовые
Брисбен1/4 финала37 6401/4 финала7815
АделаидаТитул185 5000
Australian Open1/8 финала310 7610
Доха1/8 финала49 2500
Дубай1/4 финала98 5000
Индиан-Уэллс1/16 финала47 3751/4 финала26 950
Майами1/8 финала105 7201/8 финала17 850
ЛинцТитул185 5000
Штутгарт1/2 финала66 0030
МадридФинал535 585Финал108 400
Рим1/4 финала154 210Титул189 540
«Ролан Гаррос»Титул3,266,7020
Бад-Хомбург1/8 финала18 0450
Уимблдон1/32 финала168 2000

Теперь посмотрим, сколько зарабатывала Андреева за предыдущие выступления на «Шлемах». 1/32 финала — это повторение второго наихудшего результата. На этой стадии Мирра останавливалась на US Open в 2023 и 2024 годах. Единственный случай, когда пятая ракетка мира не смогла выиграть ни одного матча на мэйджоре, был зафиксирован на Уимблдоне-2024.

Призовые Мирры Андреевой на ТБШ, $

СезонТурнирРезультатПризовые
2026Уимблдон2-й круг168 200
2026«Ролан Гаррос»Титул3 266 702
2026Australian Open4-й круг310 761
2025US Open3-й круг237 000
2025Уимблдон1/4 финала542 210
2025«Ролан Гаррос»1/4 финала476 398
2025Australian Open4-й круг265 093
2024US Open2-й круг140 000
2024Уимблдон1-й круг75 677
2024«Ролан Гаррос»1/2 финала744 414
2024Australian Open4-й круг248 020
2023US Open2-й круг123 000
2023Уимблдон4-й круг262 005
2023«Ролан Гаррос»3-й круг142 000

Логично, что именно на том Уимблдоне двухлетней давности Андреева единственный раз не пробила барьер в $ 100 тыс. А результат на последнем турнире — $ 168 200 — занимает пятое место с конца в этой таблице призовых Мирры на «Шлемах». На «Ролан Гаррос» 2023 года, US Open того же сезона и US Open — 2024 она тоже зарабатывала меньше.

Соберём все случаи, когда Андреева за выступления в одиночке на уровне тура зарабатывала менее $ 20 тыс. Таких результатов у неё набирается довольно много — 12. При этом в нынешнем сезоне был зафиксирован лишь один — в Бад-Хомбурге ($ 18 045 за 1/8 финала).

Минимальные призовые Мирры Андреевой на турнирах, $

СезонТурнирРезультатПризовые
2026Бад-Хомбург1/8 финала18 045
2025Нинбо1/8 финала15 170
2025Берлин1/16 финала10 190
2025Штутгарт1/8 финала13 651
2024Бад-Хомбург1/16 финала8825
2024Рим1/64 финала10 495
2024Руан1/4 финала5750
2024Дубай1/32 финала14 800
2023Гонконг1/8 финала3920
2023Кливленд1/8 финала3920
2023Лозанна1/8 финала4770
2022Монастир1/16 финала2200

А что с призовыми Андреевой за сезон и за карьеру? В 2026 году она до Уимблдона успела заработать $ 5 411 346 и обосноваться во главе таблицы. Не исключено, что теперь её обгонят Арина Соболенко и Елена Рыбакина, главные преследовательницы. На счету Соболенко в сезоне-2026 $ 4 681 989, у Рыбакиной — $ 4 412 405. А за титул, напомним, в этом году выплатят £ 3,6 млн, то есть около $ 4,8 млн.

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Что касается призовых за карьеру, то тут у Мирры до Уимблдона было $ 12 956 478 и она находилась на 57-й строчке в общеисторической таблице. По итогам этого турнира её общий заработок превысит $ 13 млн. Тут россиянке, конечно, пока рановато тягаться с лидерами. Она сейчас даже в топ-50 не входит. На счету Серены Уильямс без учёта этого Уимблдона $ 94 825 705 призовых, у Арины Соболенко — $ 49 857 610.

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