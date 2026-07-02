Мирра заработала на Уимблдоне всего $ 168 тыс. Но это не самые мелкие её призовые на ТБШ

Мирра Андреева завершила выступления на Уимблдоне непривычно рано — уже во втором круге. В соперницах у неё была Барбора Крейчикова, выигравшая этот турнир два года назад, так что однозначно провальным результат назвать нельзя, хотя неудача, безусловно, очень и очень обидная. Предварительные итоги выступления Андреевой можно подвести уже сейчас — хотя бы в том, что касается призовых.
В парный разряд и микст Уимблдона Мирра не заявлена, так что сумма, заработанная за результат в одиночке, уже не увеличится. За выход во второй круг 19-летняя россиянка заработала £ 126 тыс. По текущему курсу это составляет примерно $ 168 200. Точная сумма станет известна через полторы недели, когда Уимблдон завершится и WTA пересчитает призовые.
Но это далеко не самые маленькие призовые, заработанные Андреевой по ходу сезона-2026, даже если не брать во внимание выступления в парном разряде, где суммы выплат в разы меньше. В этом году россиянка пять раз не преодолевала отметку в $ 100 тыс. в одиночных турнирах: в Брисбене, Дохе, Дубае, Индиан-Уэллсе и Штутгарте. Да и в Майами и Риме Мирра заработала меньше, чем в этот раз на Уимблдоне. Вот какие мощные призовые на «Шлемах» — даже выиграв всего один матч, можно неплохо заработать.
Также интересно, что за парный титул в Риме, который Андреева завоевала вместе с Дианой Шнайдер, Мирра заработала всё же больше, чем на Уимблдоне, — $ 189 540.
Призовые Мирры Андреевой в сезоне-2026, $
|Турнир
|Результат (одиночка)
|Призовые
|Результат (пара)
|Призовые
|Брисбен
|1/4 финала
|37 640
|1/4 финала
|7815
|Аделаида
|Титул
|185 500
|—
|0
|Australian Open
|1/8 финала
|310 761
|—
|0
|Доха
|1/8 финала
|49 250
|—
|0
|Дубай
|1/4 финала
|98 500
|—
|0
|Индиан-Уэллс
|1/16 финала
|47 375
|1/4 финала
|26 950
|Майами
|1/8 финала
|105 720
|1/8 финала
|17 850
|Линц
|Титул
|185 500
|—
|0
|Штутгарт
|1/2 финала
|66 003
|—
|0
|Мадрид
|Финал
|535 585
|Финал
|108 400
|Рим
|1/4 финала
|154 210
|Титул
|189 540
|«Ролан Гаррос»
|Титул
|3,266,702
|—
|0
|Бад-Хомбург
|1/8 финала
|18 045
|—
|0
|Уимблдон
|1/32 финала
|168 200
|—
|0
Теперь посмотрим, сколько зарабатывала Андреева за предыдущие выступления на «Шлемах». 1/32 финала — это повторение второго наихудшего результата. На этой стадии Мирра останавливалась на US Open в 2023 и 2024 годах. Единственный случай, когда пятая ракетка мира не смогла выиграть ни одного матча на мэйджоре, был зафиксирован на Уимблдоне-2024.
Призовые Мирры Андреевой на ТБШ, $
|Сезон
|Турнир
|Результат
|Призовые
|2026
|Уимблдон
|2-й круг
|168 200
|2026
|«Ролан Гаррос»
|Титул
|3 266 702
|2026
|Australian Open
|4-й круг
|310 761
|2025
|US Open
|3-й круг
|237 000
|2025
|Уимблдон
|1/4 финала
|542 210
|2025
|«Ролан Гаррос»
|1/4 финала
|476 398
|2025
|Australian Open
|4-й круг
|265 093
|2024
|US Open
|2-й круг
|140 000
|2024
|Уимблдон
|1-й круг
|75 677
|2024
|«Ролан Гаррос»
|1/2 финала
|744 414
|2024
|Australian Open
|4-й круг
|248 020
|2023
|US Open
|2-й круг
|123 000
|2023
|Уимблдон
|4-й круг
|262 005
|2023
|«Ролан Гаррос»
|3-й круг
|142 000
Логично, что именно на том Уимблдоне двухлетней давности Андреева единственный раз не пробила барьер в $ 100 тыс. А результат на последнем турнире — $ 168 200 — занимает пятое место с конца в этой таблице призовых Мирры на «Шлемах». На «Ролан Гаррос» 2023 года, US Open того же сезона и US Open — 2024 она тоже зарабатывала меньше.
Соберём все случаи, когда Андреева за выступления в одиночке на уровне тура зарабатывала менее $ 20 тыс. Таких результатов у неё набирается довольно много — 12. При этом в нынешнем сезоне был зафиксирован лишь один — в Бад-Хомбурге ($ 18 045 за 1/8 финала).
Минимальные призовые Мирры Андреевой на турнирах, $
|Сезон
|Турнир
|Результат
|Призовые
|2026
|Бад-Хомбург
|1/8 финала
|18 045
|2025
|Нинбо
|1/8 финала
|15 170
|2025
|Берлин
|1/16 финала
|10 190
|2025
|Штутгарт
|1/8 финала
|13 651
|2024
|Бад-Хомбург
|1/16 финала
|8825
|2024
|Рим
|1/64 финала
|10 495
|2024
|Руан
|1/4 финала
|5750
|2024
|Дубай
|1/32 финала
|14 800
|2023
|Гонконг
|1/8 финала
|3920
|2023
|Кливленд
|1/8 финала
|3920
|2023
|Лозанна
|1/8 финала
|4770
|2022
|Монастир
|1/16 финала
|2200
А что с призовыми Андреевой за сезон и за карьеру? В 2026 году она до Уимблдона успела заработать $ 5 411 346 и обосноваться во главе таблицы. Не исключено, что теперь её обгонят Арина Соболенко и Елена Рыбакина, главные преследовательницы. На счету Соболенко в сезоне-2026 $ 4 681 989, у Рыбакиной — $ 4 412 405. А за титул, напомним, в этом году выплатят £ 3,6 млн, то есть около $ 4,8 млн.
Что касается призовых за карьеру, то тут у Мирры до Уимблдона было $ 12 956 478 и она находилась на 57-й строчке в общеисторической таблице. По итогам этого турнира её общий заработок превысит $ 13 млн. Тут россиянке, конечно, пока рановато тягаться с лидерами. Она сейчас даже в топ-50 не входит. На счету Серены Уильямс без учёта этого Уимблдона $ 94 825 705 призовых, у Арины Соболенко — $ 49 857 610.