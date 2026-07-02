7 топ-матчей пятницы в теннисе: Медведев, Калинская и Сафиуллин на Уимблдоне

Посмотреть все события 3 июля в Матч-центре «Чемпионата»

Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🎾 13:00*: Роман Сафиуллин (Россия, Q) — Жоао Фонсека (Бразилия, 24), Уимблдон, третий круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: что противопоставит Сафиуллин вундеркинду из Бразилии?

У Романа Сафиуллина получилась удивительная серия на Уимблдона-2026. С учётом финала квалификации он выиграл три пятисетовика подряд. Однако в третьем круге основной сетки россиянину достался очень непростой соперник — бразильский вундеркинд Жоао Фонсека. На счету 19-летнего теннисиста уже есть две победы над соперниками из топ-10, причём на ТБШ — над Андреем Рублёвым на Australian Open — 2025 и Новаком Джоковичем на «Ролан Гаррос» — 2026, а также титулы на турнирах ATP-250 и ATP-500. Ранее Жоао и Роман друг с другом не играли, а будущий победитель далее сразится с кем-то из пары Артур Риндеркнеш — Новак Джокович.

🎾 13:00*: Белинда Бенчич (Швейцария, 11) — Анна Калинская (Россия, 19), Уимблдон, третий круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли Калинская с олимпийской чемпионкой Бенчич?

Анна Калинская на нынешнем Уимблдоне уже прошла двух соперниц, но теперь, чтобы оказаться во второй неделе травяного мэйджора (тогда это будет повторение личного рекорда, установленного в 2024 году), россиянке необходимо справиться с олимпийской чемпионкой Белиндой Бенчич. Девушки уже пять раз пересекались на корте, и счёт пока 4-1 в пользу швейцарки. Она была сильнее в Хертогенбосхе-2022, Берлине-2022, Аделаиде-2023 и 2025, а Анна отличилась в Риме-2026. Победительница новой встречи сразится в четвёртом круге с кем-то из пары Клэр Лю — Кори Гауфф.

🎾 14:30*: Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Даниил Медведев (Россия, 8), Уимблдон, третий круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: доберётся ли Медведев до второй недели ТБШ?

Даниил Медведев добрался уже до третьего круга Уимблдона-2026, и теперь, чтобы пробиться во вторую неделю ТБШ, россиянину необходимо справиться с немцем Ян-Леннардом Штруффом. Теннисисты хорошо знакомы ещё со времён малых турниров, когда счёт между ними был равным — 1-1. А вот на уровне ATP-тура соперники встречались ещё девять раз, и тут уже уверенно лидирует россиянин — 8-1. Штруфф был сильнее только в Галле-2021, а остальные поединки остались за Даниилом, включая Уимблдон-2021 и 2024, а также последнюю их встречу в Дубае-2025. Победитель нового матча далее сразится с кем-то из пары Хуберт Хуркач — Томми Пол.

🎾 14:30*: Екатерина Александрова (Россия, 18) — Ива Йович (США, 16), Уимблдон, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли Александрова с надеждой американского тенниса?

31-летняя Екатерина Александрова добралась до третьего круга Уимблдона, где ей предстоит сразится с надеждой американского тенниса — 18-летней Ивой Йович. Спортсменки ранее друг с другом играли однажды — на US Open — 2024 сильнее оказалась россиянка. Победительница новой встречи далее сразится с кем-то из пары Джессика Пегула — Джессика Бузас Манейро.

🎾 15:30*: Артур Риндеркнеш (Франция, 25) — Новак Джокович (Сербия, 7), Уимблдон, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: побьёт ли Джокович свой очередной рекорд на ТБШ?

Легендарный серб Новак Джокович уже повторил свой рекорд ТБШ по победам за время выступления. Теперь на Уимблдоне и Australian Open у него по 104 выигранных поединка, и, чтобы на травяном мэйджоре получился единоличный рекорд, ему необходимо справиться в третьем круге с французом Артуром Риндеркнешем. Теннисисты ранее друг с другом не играли, а будущий победитель далее померится силами с кем-то из пары Роман Сафиуллин — Жоао Фонсека.

🎾 16:30*: Янник Синнер (Италия, 1) — Дженсон Бруксби (США), Уимблдон, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: создаст ли американец проблемы Синнеру на Уимблдоне?

Лидер мирового рейтинга Янник Синнер пока с проблемами, но всё же пробирается по сетке Уимблдона. Сначала он справился с сербом Миомиром Кецмановичем лишь в пяти сетах, потом довёл до двух тай-брейков матч с португальцем Нуну Боржешем. Теперь за место в четвёртом круге действующий чемпион турнира сразится с американцем Дженсоном Брускби. Теннисисты ранее уже встречались однажды — в Вашингтоне-2021 сильнее оказался Синнер. Победитель нового матча далее сразится с кем-то из пары Рафаэль Ходар — Синтаро Мочизуки.

🎾 17:30*: Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Елена Остапенко (Латвия), Уимблдон, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: чем завершится битва двух чемпионок ТБШ?

Первая ракетка мира Арина Соболенко добралась до третьего круга Уимблдона, где её соперницей будет ещё одна чемпионка ТБШ — Елена Остапенко из Латвии. Теннисистки ранее играли друг с другом четыре раза, и счёт пока 3-1 в пользу белоруски. Арина была сильнее в Чжэнчжоу-2019, Дубае-2023 и Риме-2024. А вот последний поединок — в Штутгарте-2025 — остался за Остапенко. Победительница новой встречи далее сразится с кем-то из пары Дарья Касаткина — Наоми Осака.