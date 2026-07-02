Хачанов без потери сета вышел в третий круг Уимблдона! Шесть россиян идут по сетке дальше

В четверг, 2 июля, на Уимблдоне-2026 проводились последние сражения на стадии второго круга с участием представителей нашей страны. Среди российских теннисистов, стремившихся пробиться в следующий круг, были Анна Блинкова и Карен Хачанов. Но обо всём по порядку.

Во второй круг травяного ТБШ Блинкова вышла после волевой победы над украинкой Юлией Стародубцевой. Анне потребовалось провести на корте чуть меньше 2,5 часа, чтобы справиться с 55-й ракеткой мира — 6:7, 6:4, 6:1. Благодаря этому выигранному матчу россиянка прервала шестиматчевую серию поражений на уровне тура, а ещё впервые в текущем сезоне преодолела стартовый барьер на мэйджорах.

Следующей соперницей нашей теннисистки стала ещё одна представительница Украины — Марта Костюк. В мировой классификации 24-летняя спортсменка стоит на 13-м месте, а в начале июня она располагалась на наивысшей для себя 12-й позиции. В коллекции Костюк находится только три титула, причём два трофея она выиграла в текущем сезоне — Остин-2023, Руан-2026 и Мадрид-2026. Счёт личных встреч между Мартой и Анной до начала их новой битвы был на стороне украинки — 1-0 (Майами-2025, третий круг).

Первый сет Блинкова вытащила у соперницы на тай-брейке, а вот последующие две партии россиянка уступила сопернице — 7:6 (7:5), 3:6, 3:6 за 2 часа 35 минут. Таким образом, россиянке не удалось справиться со второй украинкой подряд на Уимблдоне-2026. При этом в лайв-рейтинге WTA Анна поднялась на 103-ю строчку, улучшив тем самым свой результат на 11 позиций. Ну а Марта Костюк в третьем круге травяного ТБШ поборется с 23-й сеяной Эммой Наварро.

В этот день за попадание в следующий круг также боролся Карен Хачанов, который сошёлся на корте с Янником Ханфманом. 34-летний немец в данный момент является 56-й ракеткой мира, хотя в июле 2023-го он занимал 45-е место в рейтинге. Удивительно, но за всю свою долгую карьеру в одиночном разряде Янник ни разу не побеждал в финалах на уровне тура. Зато он выиграл семь трофеев на «челленджерах», а ещё в июне текущего года стал чемпионом парного турнира ATP-250 в Штутгарте. Лидерство по личным встречам до старта сражения спортсменов принадлежало Хачанову — 1-0 (Майами-2021, второй круг).

Два стартовых гейма первого сета Карен забрал под ноль, включая и подачу Янника — 2:0. Далее россиянин так же успешно подтвердил брейк — 3:0. После этого у Хачанова появился ещё один шанс увеличить преимущество, но Ханфман выстоял и размочил счёт — 3:1. В восьмом гейме наш теннисист добрался до двух сетболов, однако реализовать их ему не удалось — 5:3. А вот на своей подаче у Карена всё получилось — 6:3 за 38 минут.

Процент попадания первой подачи у россиянина вышел достаточно высоким — 76%, тогда как у немца этот аспект получился не очень стабильным — 50%. По эйсам вперёд вырвался Хачанов: два у нашего теннисиста и один — у Ханфмана. А ещё Карен не допустил двойных ошибок, в отличие от Янника (1).

Второй сет начался с брейка Хачанова — 1:0 — и такой же мощной игры на своей подаче — 2:0. В пятом гейме Карен заработал брейк-пойнт, который ему в итоге не получилось реализовать — 3:2. Чуть позже россиянин поставил победную точку в партии, спокойно исполнив свою подачу — 6:4 за 39 минут.

Теннисисты не сделали двойных ошибок в этом отрезке матча, а лидером по эйсам стал Хачанов — пять против четырёх. Процент попадания первой подачи у обоих теннисистов стал лучше, но всё-таки Янник не смог превзойти Карена: 83% у россиянина и 68% — у немца.

Карен Хачанов Фото: Matthias Hangst/Getty Images

В третьей партии спортсмены шли ровно и даже не допускали друг друга до брейк-пойнтов. В теории нас мог ожидать тай-брейк, но в девятом гейме Хачанов получил шанс забрать подачу соперника. И россиянин не упустил эту возможность! Карен сделал брейк — 5:4, после чего уверенно завершил сражение — 6:3, 6:4, 6:4 за 1 час 58 минут.

Таким образом, Хачанов шестой раз в карьере вышел в третий круг Уимблдона. Далее Карен сразится с победителем матча Флавио Коболли — Джеймс Дакворт. Отметим, что в 1/16 финала травяного ТБШ пробились шесть представителей нашей страны: Медведев, Хачанов, Сафиуллин, Калинская, Александрова и Самсонова.

Соревнования женщин на Уимблдоне проходят с 29 июня по 11 июля, а мужской турнир — с 29 июня по 12 июля. За всеми подробностями следите на «Чемпионате».