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Уимблдон-2026: как сыграли Карен Хачанов и Анна Блинкова, соперники, история встреч, статистика, сетки, где смотреть, итог

Хачанов без потери сета вышел в третий круг Уимблдона! Шесть россиян идут по сетке дальше
Маргарита Сальникова
Уимблдон-2026: как сыграли Хачанов и Анна Блинкова
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А Анна Блинкова не сумела победить вторую украинку подряд.

В четверг, 2 июля, на Уимблдоне-2026 проводились последние сражения на стадии второго круга с участием представителей нашей страны. Среди российских теннисистов, стремившихся пробиться в следующий круг, были Анна Блинкова и Карен Хачанов. Но обо всём по порядку.

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Во второй круг травяного ТБШ Блинкова вышла после волевой победы над украинкой Юлией Стародубцевой. Анне потребовалось провести на корте чуть меньше 2,5 часа, чтобы справиться с 55-й ракеткой мира — 6:7, 6:4, 6:1. Благодаря этому выигранному матчу россиянка прервала шестиматчевую серию поражений на уровне тура, а ещё впервые в текущем сезоне преодолела стартовый барьер на мэйджорах.

Уимблдон (ж). 1-й круг
30 июня 2026, вторник. 17:25 МСК
Юлия Стародубцева
55
Украина
Юлия Стародубцева
Ю. Стародубцева
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		4 1
6 3 		6 6
         
Анна Блинкова
114
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова

Следующей соперницей нашей теннисистки стала ещё одна представительница Украины — Марта Костюк. В мировой классификации 24-летняя спортсменка стоит на 13-м месте, а в начале июня она располагалась на наивысшей для себя 12-й позиции. В коллекции Костюк находится только три титула, причём два трофея она выиграла в текущем сезоне — Остин-2023, Руан-2026 и Мадрид-2026. Счёт личных встреч между Мартой и Анной до начала их новой битвы был на стороне украинки — 1-0 (Майами-2025, третий круг).

Уимблдон-2026. Женщины. Турнирная сетка

Первый сет Блинкова вытащила у соперницы на тай-брейке, а вот последующие две партии россиянка уступила сопернице — 7:6 (7:5), 3:6, 3:6 за 2 часа 35 минут. Таким образом, россиянке не удалось справиться со второй украинкой подряд на Уимблдоне-2026. При этом в лайв-рейтинге WTA Анна поднялась на 103-ю строчку, улучшив тем самым свой результат на 11 позиций. Ну а Марта Костюк в третьем круге травяного ТБШ поборется с 23-й сеяной Эммой Наварро.

Уимблдон (ж). 2-й круг
02 июля 2026, четверг. 16:25 МСК
Анна Блинкова
114
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		3 3
6 5 		6 6
         
Марта Костюк
13
Украина
Марта Костюк
М. Костюк

В этот день за попадание в следующий круг также боролся Карен Хачанов, который сошёлся на корте с Янником Ханфманом. 34-летний немец в данный момент является 56-й ракеткой мира, хотя в июле 2023-го он занимал 45-е место в рейтинге. Удивительно, но за всю свою долгую карьеру в одиночном разряде Янник ни разу не побеждал в финалах на уровне тура. Зато он выиграл семь трофеев на «челленджерах», а ещё в июне текущего года стал чемпионом парного турнира ATP-250 в Штутгарте. Лидерство по личным встречам до старта сражения спортсменов принадлежало Хачанову — 1-0 (Майами-2021, второй круг).

Уимблдон-2026. Мужчины. Турнирная сетка

Два стартовых гейма первого сета Карен забрал под ноль, включая и подачу Янника — 2:0. Далее россиянин так же успешно подтвердил брейк — 3:0. После этого у Хачанова появился ещё один шанс увеличить преимущество, но Ханфман выстоял и размочил счёт — 3:1. В восьмом гейме наш теннисист добрался до двух сетболов, однако реализовать их ему не удалось — 5:3. А вот на своей подаче у Карена всё получилось — 6:3 за 38 минут.

Процент попадания первой подачи у россиянина вышел достаточно высоким — 76%, тогда как у немца этот аспект получился не очень стабильным — 50%. По эйсам вперёд вырвался Хачанов: два у нашего теннисиста и один — у Ханфмана. А ещё Карен не допустил двойных ошибок, в отличие от Янника (1).

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Второй сет начался с брейка Хачанова — 1:0 — и такой же мощной игры на своей подаче — 2:0. В пятом гейме Карен заработал брейк-пойнт, который ему в итоге не получилось реализовать — 3:2. Чуть позже россиянин поставил победную точку в партии, спокойно исполнив свою подачу — 6:4 за 39 минут.

Теннисисты не сделали двойных ошибок в этом отрезке матча, а лидером по эйсам стал Хачанов — пять против четырёх. Процент попадания первой подачи у обоих теннисистов стал лучше, но всё-таки Янник не смог превзойти Карена: 83% у россиянина и 68% — у немца.

Карен Хачанов

Карен Хачанов

Фото: Matthias Hangst/Getty Images

В третьей партии спортсмены шли ровно и даже не допускали друг друга до брейк-пойнтов. В теории нас мог ожидать тай-брейк, но в девятом гейме Хачанов получил шанс забрать подачу соперника. И россиянин не упустил эту возможность! Карен сделал брейк — 5:4, после чего уверенно завершил сражение — 6:3, 6:4, 6:4 за 1 час 58 минут.

Таким образом, Хачанов шестой раз в карьере вышел в третий круг Уимблдона. Далее Карен сразится с победителем матча Флавио Коболли — Джеймс Дакворт. Отметим, что в 1/16 финала травяного ТБШ пробились шесть представителей нашей страны: Медведев, Хачанов, Сафиуллин, Калинская, Александрова и Самсонова.

Уимблдон (м). 2-й круг
02 июля 2026, четверг. 18:00 МСК
Карен Хачанов
22
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
3 		4 4
             
Янник Ханфман
56
Германия
Янник Ханфман
Я. Ханфман

Соревнования женщин на Уимблдоне проходят с 29 июня по 11 июля, а мужской турнир — с 29 июня по 12 июля. За всеми подробностями следите на «Чемпионате».

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