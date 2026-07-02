Рыбакина ворвалась в третий круг Уимблдона. Елена открыла четвёртую сотню побед

В четверг, 2 июля, на Уимблдоне завершились матчи второго круга в мужском и женском одиночных разрядах. В вечерней программе участвовали казахстанские теннисисты Елена Рыбакина и Александр Бублик, которые в минувшем десятилетии выступали под флагом России, но потом сменили спортивное гражданство. Рыбакина и Бублик были явными фаворитами своих поединков.

У Рыбакиной, чемпионки Уимблдона 2022 года, в этот раз был второй номер посева. Вторая ракетка мира играла с американкой Кэти Макнелли, замыкающей топ-50 рейтинга WTA. В первом матче на турнире Елена прошла Лоис Буассон — 6:4, 1:6, 6:3. Что касается Макнелли, то она была сильнее Елены-Габриэлы Русе (7:5, 6:3).

Ранее теннисистки по разу одолели друг друга. Первая встреча состоялась в Чарльстоне в 2021 году, и тогда Макнелли выиграла первый сет 6:4, после чего Рыбакина снялась. А в Пекине в прошлом году Елена победила Кэти со счётом 7:5, 4:6, 6:3.

В первом сете Рыбакиной лишь однажды пришлось поволноваться. В третьем гейме она была вынуждена отыгрывать двойной брейк-пойнт. Елена справилась с задачей, а уже в следующем гейме сделала первый в матче брейк. Макнелли упиралась, но на последнем брейк-пойнте допустила двойную ошибку, и счёт стал 3:1 в пользу Рыбакиной. Во второй половине стартовой партии геймы брала только Елена. Оформив ещё один брейк, казахстанская теннисистка затем незамедлительно подала на сет — 6:1 за 30 минут. В этой партии она выиграла почти все очки на своей первой подаче — 13 из 14 (93%).

Елена Рыбакина Фото: Jan Kruger/Getty Images

Второй сет Рыбакина начала с брейка, но в продолжение партии Макнелли оказала ей более серьёзное сопротивление, чем в первой партии. Процент попадания первой подачи у Елены опустился ниже 50%, и однажды ей даже брейк-пойнт довелось отыгрывать. Макналли не воспользовалась этим шансом сравнять счёт, и Рыбакина ей этого «не простила». В седьмом гейме она использовала второй брейк-пойнт и после этого со второго матчбола закрыла встречу — 6:1, 6:2 за 1 час 11 минут.

Эта победа стала для Рыбакиной 301-й на уровне тура (в том числе 34-й в этом сезоне). Получается, в этот день она открыла свою четвёртую сотню побед. В этом сезоне у Елены уже 24 победы над теннисистками не из топ-20 (при пяти поражениях). И во втором круге Уимблдона у неё 100-процентная статистика: шесть матчей — шесть побед. В третьем круге Елена сразится с Элисе Мертенс (25).

Александр Бублик (10) вышел на корт против французского квалифаера Кирияна Жаке, 139-й ракетки мира. Бублик в стартовом круге выиграл пятисетовик у Танаси Коккинакиса — 4:6, 6:3, 6:7 (10:12), 6:3, 6:4. А Жаке хватило трёх партий (6:3, 6:4, 7:6 (7:2)) в матче с другим победителем квалификации Вилюсом Гаубасом.

Бублик уверенно забрал первую партию: 73% попадания первым мячом, пять эйсов и ни одной двойной ошибки. Совсем без проблем не получилось: Александр один раз всё-таки отдал подачу. Но сделал он это уже при счёте 4:0 в свою пользу. Оставшееся преимущество в один брейк казахстанский теннисист удержал и в девятом гейме подал на сет — 6:3 за 28 минут.

Вторая партия сложилась для Бублика чуть тяжелее. В четвёртом гейме он неожиданно отдал подачу и обнаружил себя в отстающих — Жаке повёл 4:1 с брейком. Однако француз ужасно подавал (всего 29% попадания первым мячом), и это не могло не сказаться. Во второй половине сета Кириян не взял ни одного гейма и вообще редко брал очки, дважды проиграв свою подачу. Бублик в 10-м гейме подал на партию — 6:4 за 35 минут.

Александр Бублик Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В третьем сете игроки дошли до тай-брейка, причём брейк-пойнты по ходу партии были только у Жаке. Бублик в четвёртом гейме отыграл все три шанса, которые были у соперника. Во второй половине сета лишь однажды было «ровно» — опять-таки на подаче Александра. На тай-брейке он вёл с мини-брейком, потерял отрыв, а после 5:5 взял два очка подряд и победил — 6:3, 6:4, 7:6 (7:5) за 1 час 51 минуту. Так Бублик в пятый раз в карьере вышел в третий круг Уимблдона. Его лучшим результатом здесь является выход в четвёртый круг (1/8 финала).

Определённой неожиданностью можно назвать победу финалиста Уимблдона 2021 года Маттео Берреттини над французом Артюром Фисом. Берреттини сейчас занимает 51-е место в рейтинге ATP, Фис — 24-е. Француз в этом матче реализовал только один брейк-пойнт из шести — это было в четвёртом гейме третьего сета. За счёт этого Артюр и выиграл ту партию. В остальном же Берреттини был сильнее и победил — 6:4, 7:5, 3:6, 6:3 за 2 часа 54 минуты. Итальянец наколотил 16 эйсов.

Для российских теннисистов второй круг сложился вот как. У мужчин на этой стадии не случилось ни одной потери: Даниил Медведев, Карен Хачанов и Сафиуллин дружно шагнули в третий круг. А в женской сетке борьбу прекратили четыре наших теннисистки: Мирра Андреева, Диана Шнайдер (уступила Людмиле Самсоновой) в дерби, Анна Блинкова и Анастасия Гасанова.

Результаты россиян во втором круге Уимблдона

Теннисист(-ка) Результат Даниил Медведев Победа Карен Хачанов Победа Роман Сафиуллин Победа Мирра Андреева Поражение Диана Шнайдер Поражение Екатерина Александрова Победа Анна Калинская Победа Людмила Самсонова Победа Анна Блинкова Поражение Анастасия Гасанова Поражение

На стадии 1/32 финала борьбу прекратили ещё семь сеяных: четверо мужчин и три женщины.

Результаты сеяных во втором круге Уимблдона

Посев Теннисист Результат Теннисистка Результат 1 Синнер Победа Соболенко Победа 2 Зверев Победа Рыбакина Победа 3 Оже-Альяссим Победа Швёнтек Победа 4 Пегула Победа 5 де Минор Победа Андреева Поражение 6 Фриц Победа Анисимова Победа 7 Джокович Победа Гауфф Победа 8 Медведев Победа 9 Коболли Победа Носкова 10 Бублик Победа Мухова Победа 11 Бенчич Победа 12 Костюк Победа 13 Легечка Победа Паолини Победа 14 Осака Победа 15 Меншик Шнайдер Поражение 16 Тьен Поражение Йович Победа 17 Тиафо Кырстя Победа 18 Александрова Победа 19 Хачанов Победа Калинская Победа 20 Фис Поражение 21 Пол Победа Боузкова Победа 22 Давидович-Фокина Победа 23 Ходар Победа Наварро Победа 24 Фонсека Победа 25 Риндеркнеш Победа Мертенс Победа 26 Киз Победа 27 28 Накашима Поражение 29 Эала Победа 30 31 Бусе Поражение 32 Синякова Поражение

Уимблдон-2026 завершится 12 июля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».