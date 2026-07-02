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Уимблдон-2026: сетки, результаты, расписание, где смотреть, как сыграли Елена Рыбакина, Александр Бублик

Рыбакина ворвалась в третий круг Уимблдона. Елена открыла четвёртую сотню побед
Александр Насонов
Елена Рыбакина
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Бублик тоже выиграл. Во втором круге из одиночных сеток выбыли ещё семь сеяных.

В четверг, 2 июля, на Уимблдоне завершились матчи второго круга в мужском и женском одиночных разрядах. В вечерней программе участвовали казахстанские теннисисты Елена Рыбакина и Александр Бублик, которые в минувшем десятилетии выступали под флагом России, но потом сменили спортивное гражданство. Рыбакина и Бублик были явными фаворитами своих поединков.

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У Рыбакиной, чемпионки Уимблдона 2022 года, в этот раз был второй номер посева. Вторая ракетка мира играла с американкой Кэти Макнелли, замыкающей топ-50 рейтинга WTA. В первом матче на турнире Елена прошла Лоис Буассон — 6:4, 1:6, 6:3. Что касается Макнелли, то она была сильнее Елены-Габриэлы Русе (7:5, 6:3).

Уимблдон-2026. Женщины. Турнирная сетка

Ранее теннисистки по разу одолели друг друга. Первая встреча состоялась в Чарльстоне в 2021 году, и тогда Макнелли выиграла первый сет 6:4, после чего Рыбакина снялась. А в Пекине в прошлом году Елена победила Кэти со счётом 7:5, 4:6, 6:3.

В первом сете Рыбакиной лишь однажды пришлось поволноваться. В третьем гейме она была вынуждена отыгрывать двойной брейк-пойнт. Елена справилась с задачей, а уже в следующем гейме сделала первый в матче брейк. Макнелли упиралась, но на последнем брейк-пойнте допустила двойную ошибку, и счёт стал 3:1 в пользу Рыбакиной. Во второй половине стартовой партии геймы брала только Елена. Оформив ещё один брейк, казахстанская теннисистка затем незамедлительно подала на сет — 6:1 за 30 минут. В этой партии она выиграла почти все очки на своей первой подаче — 13 из 14 (93%).

Елена Рыбакина

Елена Рыбакина

Фото: Jan Kruger/Getty Images

Второй сет Рыбакина начала с брейка, но в продолжение партии Макнелли оказала ей более серьёзное сопротивление, чем в первой партии. Процент попадания первой подачи у Елены опустился ниже 50%, и однажды ей даже брейк-пойнт довелось отыгрывать. Макналли не воспользовалась этим шансом сравнять счёт, и Рыбакина ей этого «не простила». В седьмом гейме она использовала второй брейк-пойнт и после этого со второго матчбола закрыла встречу — 6:1, 6:2 за 1 час 11 минут.

Уимблдон (ж). 2-й круг
02 июля 2026, четверг. 20:30 МСК
Кэти Макнелли
50
США
Кэти Макнелли
К. Макнелли
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2
6 		6
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Эта победа стала для Рыбакиной 301-й на уровне тура (в том числе 34-й в этом сезоне). Получается, в этот день она открыла свою четвёртую сотню побед. В этом сезоне у Елены уже 24 победы над теннисистками не из топ-20 (при пяти поражениях). И во втором круге Уимблдона у неё 100-процентная статистика: шесть матчей — шесть побед. В третьем круге Елена сразится с Элисе Мертенс (25).

Александр Бублик (10) вышел на корт против французского квалифаера Кирияна Жаке, 139-й ракетки мира. Бублик в стартовом круге выиграл пятисетовик у Танаси Коккинакиса — 4:6, 6:3, 6:7 (10:12), 6:3, 6:4. А Жаке хватило трёх партий (6:3, 6:4, 7:6 (7:2)) в матче с другим победителем квалификации Вилюсом Гаубасом.

Уимблдон-2026. Мужчины. Турнирная сетка

Бублик уверенно забрал первую партию: 73% попадания первым мячом, пять эйсов и ни одной двойной ошибки. Совсем без проблем не получилось: Александр один раз всё-таки отдал подачу. Но сделал он это уже при счёте 4:0 в свою пользу. Оставшееся преимущество в один брейк казахстанский теннисист удержал и в девятом гейме подал на сет — 6:3 за 28 минут.

Вторая партия сложилась для Бублика чуть тяжелее. В четвёртом гейме он неожиданно отдал подачу и обнаружил себя в отстающих — Жаке повёл 4:1 с брейком. Однако француз ужасно подавал (всего 29% попадания первым мячом), и это не могло не сказаться. Во второй половине сета Кириян не взял ни одного гейма и вообще редко брал очки, дважды проиграв свою подачу. Бублик в 10-м гейме подал на партию — 6:4 за 35 минут.

Александр Бублик

Александр Бублик

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В третьем сете игроки дошли до тай-брейка, причём брейк-пойнты по ходу партии были только у Жаке. Бублик в четвёртом гейме отыграл все три шанса, которые были у соперника. Во второй половине сета лишь однажды было «ровно» — опять-таки на подаче Александра. На тай-брейке он вёл с мини-брейком, потерял отрыв, а после 5:5 взял два очка подряд и победил — 6:3, 6:4, 7:6 (7:5) за 1 час 51 минуту. Так Бублик в пятый раз в карьере вышел в третий круг Уимблдона. Его лучшим результатом здесь является выход в четвёртый круг (1/8 финала).

Уимблдон (м). 2-й круг
02 июля 2026, четверг. 20:05 МСК
Кириян Жаке
139
Франция
Кириян Жаке
К. Жаке
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		4 6 5
6 		6 7 7
             
Александр Бублик
11
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

Определённой неожиданностью можно назвать победу финалиста Уимблдона 2021 года Маттео Берреттини над французом Артюром Фисом. Берреттини сейчас занимает 51-е место в рейтинге ATP, Фис — 24-е. Француз в этом матче реализовал только один брейк-пойнт из шести — это было в четвёртом гейме третьего сета. За счёт этого Артюр и выиграл ту партию. В остальном же Берреттини был сильнее и победил — 6:4, 7:5, 3:6, 6:3 за 2 часа 54 минуты. Итальянец наколотил 16 эйсов.

Уимблдон (м). 2-й круг
02 июля 2026, четверг. 17:15 МСК
Маттео Берреттини
51
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		7 3 6
4 		5 6 3
             
Артюр Фис
24
Франция
Артюр Фис
А. Фис

Для российских теннисистов второй круг сложился вот как. У мужчин на этой стадии не случилось ни одной потери: Даниил Медведев, Карен Хачанов и Сафиуллин дружно шагнули в третий круг. А в женской сетке борьбу прекратили четыре наших теннисистки: Мирра Андреева, Диана Шнайдер (уступила Людмиле Самсоновой) в дерби, Анна Блинкова и Анастасия Гасанова.

Результаты россиян во втором круге Уимблдона

Теннисист(-ка)Результат
Даниил МедведевПобеда
Карен ХачановПобеда
Роман СафиуллинПобеда
Мирра АндрееваПоражение
Диана ШнайдерПоражение
Екатерина АлександроваПобеда
Анна КалинскаяПобеда
Людмила СамсоноваПобеда
Анна БлинковаПоражение
Анастасия ГасановаПоражение

На стадии 1/32 финала борьбу прекратили ещё семь сеяных: четверо мужчин и три женщины.

Результаты сеяных во втором круге Уимблдона

ПосевТеннисистРезультатТеннисисткаРезультат
1СиннерПобедаСоболенкоПобеда
2ЗверевПобедаРыбакинаПобеда
3Оже-АльяссимПобедаШвёнтекПобеда
4ПегулаПобеда
5де МинорПобедаАндрееваПоражение
6ФрицПобедаАнисимоваПобеда
7ДжоковичПобедаГауффПобеда
8МедведевПобеда
9КоболлиПобедаНоскова
10БубликПобедаМуховаПобеда
11БенчичПобеда
12КостюкПобеда
13ЛегечкаПобедаПаолиниПобеда
14ОсакаПобеда
15МеншикШнайдерПоражение
16ТьенПоражениеЙовичПобеда
17ТиафоКырстяПобеда
18АлександроваПобеда
19ХачановПобедаКалинскаяПобеда
20ФисПоражение
21ПолПобедаБоузковаПобеда
22Давидович-ФокинаПобеда
23ХодарПобедаНаварроПобеда
24ФонсекаПобеда
25РиндеркнешПобедаМертенсПобеда
26КизПобеда
27
28НакашимаПоражение
29ЭалаПобеда
30
31БусеПоражение
32СиняковаПоражение

Уимблдон-2026 завершится 12 июля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».

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