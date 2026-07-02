Рыбакина ворвалась в третий круг Уимблдона. Елена открыла четвёртую сотню побед

В четверг, 2 июля, на Уимблдоне завершились матчи второго круга в мужском и женском одиночных разрядах. В вечерней программе участвовали казахстанские теннисисты Елена Рыбакина и Александр Бублик, которые в минувшем десятилетии выступали под флагом России, но потом сменили спортивное гражданство. Рыбакина и Бублик были явными фаворитами своих поединков.
У Рыбакиной, чемпионки Уимблдона 2022 года, в этот раз был второй номер посева. Вторая ракетка мира играла с американкой Кэти Макнелли, замыкающей топ-50 рейтинга WTA. В первом матче на турнире Елена прошла Лоис Буассон — 6:4, 1:6, 6:3. Что касается Макнелли, то она была сильнее Елены-Габриэлы Русе (7:5, 6:3).
Ранее теннисистки по разу одолели друг друга. Первая встреча состоялась в Чарльстоне в 2021 году, и тогда Макнелли выиграла первый сет 6:4, после чего Рыбакина снялась. А в Пекине в прошлом году Елена победила Кэти со счётом 7:5, 4:6, 6:3.
В первом сете Рыбакиной лишь однажды пришлось поволноваться. В третьем гейме она была вынуждена отыгрывать двойной брейк-пойнт. Елена справилась с задачей, а уже в следующем гейме сделала первый в матче брейк. Макнелли упиралась, но на последнем брейк-пойнте допустила двойную ошибку, и счёт стал 3:1 в пользу Рыбакиной. Во второй половине стартовой партии геймы брала только Елена. Оформив ещё один брейк, казахстанская теннисистка затем незамедлительно подала на сет — 6:1 за 30 минут. В этой партии она выиграла почти все очки на своей первой подаче — 13 из 14 (93%).
Елена Рыбакина
Фото: Jan Kruger/Getty Images
Второй сет Рыбакина начала с брейка, но в продолжение партии Макнелли оказала ей более серьёзное сопротивление, чем в первой партии. Процент попадания первой подачи у Елены опустился ниже 50%, и однажды ей даже брейк-пойнт довелось отыгрывать. Макналли не воспользовалась этим шансом сравнять счёт, и Рыбакина ей этого «не простила». В седьмом гейме она использовала второй брейк-пойнт и после этого со второго матчбола закрыла встречу — 6:1, 6:2 за 1 час 11 минут.
Эта победа стала для Рыбакиной 301-й на уровне тура (в том числе 34-й в этом сезоне). Получается, в этот день она открыла свою четвёртую сотню побед. В этом сезоне у Елены уже 24 победы над теннисистками не из топ-20 (при пяти поражениях). И во втором круге Уимблдона у неё 100-процентная статистика: шесть матчей — шесть побед. В третьем круге Елена сразится с Элисе Мертенс (25).
Александр Бублик (10) вышел на корт против французского квалифаера Кирияна Жаке, 139-й ракетки мира. Бублик в стартовом круге выиграл пятисетовик у Танаси Коккинакиса — 4:6, 6:3, 6:7 (10:12), 6:3, 6:4. А Жаке хватило трёх партий (6:3, 6:4, 7:6 (7:2)) в матче с другим победителем квалификации Вилюсом Гаубасом.
Бублик уверенно забрал первую партию: 73% попадания первым мячом, пять эйсов и ни одной двойной ошибки. Совсем без проблем не получилось: Александр один раз всё-таки отдал подачу. Но сделал он это уже при счёте 4:0 в свою пользу. Оставшееся преимущество в один брейк казахстанский теннисист удержал и в девятом гейме подал на сет — 6:3 за 28 минут.
Вторая партия сложилась для Бублика чуть тяжелее. В четвёртом гейме он неожиданно отдал подачу и обнаружил себя в отстающих — Жаке повёл 4:1 с брейком. Однако француз ужасно подавал (всего 29% попадания первым мячом), и это не могло не сказаться. Во второй половине сета Кириян не взял ни одного гейма и вообще редко брал очки, дважды проиграв свою подачу. Бублик в 10-м гейме подал на партию — 6:4 за 35 минут.
Александр Бублик
Фото: Clive Brunskill/Getty Images
В третьем сете игроки дошли до тай-брейка, причём брейк-пойнты по ходу партии были только у Жаке. Бублик в четвёртом гейме отыграл все три шанса, которые были у соперника. Во второй половине сета лишь однажды было «ровно» — опять-таки на подаче Александра. На тай-брейке он вёл с мини-брейком, потерял отрыв, а после 5:5 взял два очка подряд и победил — 6:3, 6:4, 7:6 (7:5) за 1 час 51 минуту. Так Бублик в пятый раз в карьере вышел в третий круг Уимблдона. Его лучшим результатом здесь является выход в четвёртый круг (1/8 финала).
Определённой неожиданностью можно назвать победу финалиста Уимблдона 2021 года Маттео Берреттини над французом Артюром Фисом. Берреттини сейчас занимает 51-е место в рейтинге ATP, Фис — 24-е. Француз в этом матче реализовал только один брейк-пойнт из шести — это было в четвёртом гейме третьего сета. За счёт этого Артюр и выиграл ту партию. В остальном же Берреттини был сильнее и победил — 6:4, 7:5, 3:6, 6:3 за 2 часа 54 минуты. Итальянец наколотил 16 эйсов.
Для российских теннисистов второй круг сложился вот как. У мужчин на этой стадии не случилось ни одной потери: Даниил Медведев, Карен Хачанов и Сафиуллин дружно шагнули в третий круг. А в женской сетке борьбу прекратили четыре наших теннисистки: Мирра Андреева, Диана Шнайдер (уступила Людмиле Самсоновой) в дерби, Анна Блинкова и Анастасия Гасанова.
Результаты россиян во втором круге Уимблдона
|Теннисист(-ка)
|Результат
|Даниил Медведев
|Победа
|Карен Хачанов
|Победа
|Роман Сафиуллин
|Победа
|Мирра Андреева
|Поражение
|Диана Шнайдер
|Поражение
|Екатерина Александрова
|Победа
|Анна Калинская
|Победа
|Людмила Самсонова
|Победа
|Анна Блинкова
|Поражение
|Анастасия Гасанова
|Поражение
На стадии 1/32 финала борьбу прекратили ещё семь сеяных: четверо мужчин и три женщины.
Результаты сеяных во втором круге Уимблдона
|Посев
|Теннисист
|Результат
|Теннисистка
|Результат
|1
|Синнер
|Победа
|Соболенко
|Победа
|2
|Зверев
|Победа
|Рыбакина
|Победа
|3
|Оже-Альяссим
|Победа
|Швёнтек
|Победа
|4
|Пегула
|Победа
|5
|де Минор
|Победа
|Андреева
|Поражение
|6
|Фриц
|Победа
|Анисимова
|Победа
|7
|Джокович
|Победа
|Гауфф
|Победа
|8
|Медведев
|Победа
|9
|Коболли
|Победа
|Носкова
|10
|Бублик
|Победа
|Мухова
|Победа
|11
|Бенчич
|Победа
|12
|Костюк
|Победа
|13
|Легечка
|Победа
|Паолини
|Победа
|14
|Осака
|Победа
|15
|Меншик
|Шнайдер
|Поражение
|16
|Тьен
|Поражение
|Йович
|Победа
|17
|Тиафо
|Кырстя
|Победа
|18
|Александрова
|Победа
|19
|Хачанов
|Победа
|Калинская
|Победа
|20
|Фис
|Поражение
|21
|Пол
|Победа
|Боузкова
|Победа
|22
|Давидович-Фокина
|Победа
|23
|Ходар
|Победа
|Наварро
|Победа
|24
|Фонсека
|Победа
|25
|Риндеркнеш
|Победа
|Мертенс
|Победа
|26
|Киз
|Победа
|27
|28
|Накашима
|Поражение
|29
|Эала
|Победа
|30
|31
|Бусе
|Поражение
|32
|Синякова
|Поражение
Уимблдон-2026 завершится 12 июля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».