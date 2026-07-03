Сафиуллин бьётся с Фонсекой за 4-й круг Уимблдона! Ещё играют Калинская и Медведев. LIVE!

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«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию пятого игрового дня на травяном «Шлеме» – Уимблдоне. В пятницу начнётся третий круг. Будет сыграно 16 матчей — по восемь встреч в верхних половинах сеток у мужчин и женщин. На корты среди прочих выйдут и четыре россиянина — Даниил Медведев (восьмой номер посева), Роман Сафиуллин (Q), Екатерина Александрова (18) и Анна Калинская (19). Также сразятся и несколько других представителей топ-10 посева — Арина Соболенко (1), Янник Синнер (1), Феликс Оже-Альяссим (3), Новак Джокович (7) и другие.
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Расписание пятницы
Продолжается Уимблдон. В пятницу пройдёт 5-й игровой день. Вот как выглядит расписание дня.
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