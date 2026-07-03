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Прямая онлайн-трансляция Уимблдона-2026: Медведев, Сафиуллин, Фонсека, Калинская, Александрова, сетка, расписание, где смотреть

Сафиуллин бьётся с Фонсекой за 4-й круг Уимблдона! Ещё играют Калинская и Медведев. LIVE!
Даниил Сальников
Прямая онлайн-трансляция Уимблдона-2026
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В пятницу продолжится травяной «Шлем». На корты выйдут и четверо россиян.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию пятого игрового дня на травяном «Шлеме» – Уимблдоне. В пятницу начнётся третий круг. Будет сыграно 16 матчей — по восемь встреч в верхних половинах сеток у мужчин и женщин. На корты среди прочих выйдут и четыре россиянина — Даниил Медведев (восьмой номер посева), Роман Сафиуллин (Q), Екатерина Александрова (18) и Анна Калинская (19). Также сразятся и несколько других представителей топ-10 посева — Арина Соболенко (1), Янник Синнер (1), Феликс Оже-Альяссим (3), Новак Джокович (7) и другие.

Уимблдон — 2026. Мужчины. Турнирная сетка
Уимблдон — 2026. Женщины. Турнирная сетка
Уимблдон (м). 3-й круг
03 июля 2026, пятница. 13:00 МСК
Роман Сафиуллин
132
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Жоао Фонсека
27
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
Уимблдон (ж). 3-й круг
03 июля 2026, пятница. 13:00 МСК
Белинда Бенчич
11
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Не начался
1 2 3
         
         
Анна Калинская
20
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Уимблдон (м). 3-й круг
03 июля 2026, пятница. 14:30 МСК
Ян-Леннард Штруфф
74
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Даниил Медведев
9
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Уимблдон (ж). 3-й круг
03 июля 2026, пятница. 14:30 МСК
Екатерина Александрова
19
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Не начался
1 2 3
         
         
Ива Йович
16
США
Ива Йович
И. Йович
Уимблдон (м). 3-й круг
03 июля 2026, пятница. 15:30 МСК
Артур Риндеркнеш
28
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Новак Джокович
8
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Уимблдон (м). 3-й круг
03 июля 2026, пятница. 16:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Дженсон Бруксби
81
США
Дженсон Бруксби
Д. Бруксби
Уимблдон (ж). 3-й круг
03 июля 2026, пятница. 17:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Елена Остапенко
31
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Расписание пятницы
Live Даниил Сальников

Расписание пятницы

Продолжается Уимблдон. В пятницу пройдёт 5-й игровой день. Вот как выглядит расписание дня.

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