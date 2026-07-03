«Его главное оружие — подача». Медведев сыграет с немцем, которому не уступает с 2021 года

В самом разгаре Уимблдон — третий в сезоне турнир «Большого шлема», проходящий на травяном покрытии. Даниил Медведев первым из российских теннисистов вышел в третий круг соревнований в Лондоне, обыграв во втором раунде 84-ю ракетку мира испанца Даниэля Мериду-Агилара (3:6, 6:3, 7:5, 6:2). Теперь за выход в четвёртый круг Медведеву предстоит побороться с немцем Яном-Леннардом Штруффом. Рассказываем, в какой форме к поединку подходят спортсмены и чем этот матч может быть интересен.

Даниил приехал на Уимблдон после двух довольно неплохих выступлений на травяных турнирах — ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды) и ATP-500 в Галле (Германия). В Нидерландах россиянин сыграл в полуфинале, но уступил поляку Камилю Майхшаку (6:7, 1:6), а в Германии в четвертьфинале проиграл немцу Даниэлю Альтмайеру — 4:6, 7:6, 4:6.

Уверенно продвигается Медведев и по сетке травяного ТБШ, на котором дважды доходил до полуфинала (2023, 2024). На старте он победил чемпиона US Open — 2014 хорвата Марина Чилича в трёх сетах со счётом 6:1, 6:2, 6:4. В следующем раунде поражение потерпел 21-летний испанец Даниэль Мерида-Агилар, приехавший на турнир «Большого шлема» всего лишь во второй раз. Даниил проиграл первую партию, однако затем взял три сета подряд — 3:6, 6:3, 7:5, 6:2. Так, россиянин в шестой раз в карьере вышел в третий круг Уимблдона. Кроме того, эта победа стала 20-й для Медведева на Уимблдоне.

По окончании матча россиянин признался, что молодой испанец доставил ему немало трудностей по ходу встречи: «Думаю, это был отличный матч, мой соперник играл очень хорошо, наносил сильные удары, делал виннеры, у него были высокий процент первой подачи и всё такое. Он действительно доставил мне некоторые проблемы, тем более выиграл первый сет. Однако я доволен, что оставался сильным, боролся весь матч, играл всё лучше и лучше, находил решения и добился победы», — сказал Даниил в интервью изданию Tennis Channel.

Чемпион Australian Open — 1994 в миксте российский теннисист Андрей Ольховский также отметил, что, несмотря на большое количество ошибок, Медведев показал уверенную игру: «Даня должен был сегодня выигрывать, и он это сделал. Сегодня он многовато ошибался, но это нормально. Он был фаворитом сегодня и свой статус доказал. Пока он по сетке идёт неплохо, посмотрим, что будет дальше», — рассказал Ольховский в разговоре с ТАСС.

За выход в четвёртый круг супертурнира в Лондоне Даниил сразится с представителем Германии Ян-Леннардом Штруффом. 36-летний немец за всё время выступлений на Уимблдоне не проходил дальше третьего раунда. Это его лучший результат на турнире. Всего за свою карьеру Штруфф сыграл в четырёх финалах на уровне ATP и завоевал один титул — на «пятисотнике» в Мюнхене в 2024-м. Тогда Ян-Леннард стал третьим по возрасту чемпионом турнира ATP, выиграв свой первый трофей в 33 года.

В этом сезоне Штруфф не показывал выдающихся результатов на больших турнирах: на ТБШ и «Мастерсах» выходил максимум во второй круг. Из крупных побед можно выделить матч с Александром Бубликом, которого немец обыграл на «Ролан Гаррос» — 2026. Бублик на тот момент был 10-й ракеткой мира.

Ян-Леннард Штруфф с трофеем ATP-500 в Мюнхене Фото: Sven Hoppe/Getty Images

Что касается истории противостояний Штруффа и Медведева, то россиянин уверенно лидирует в официальных матчах со счётом 8–1. Единственное поражение Даниила случилось в первом круге турнира ATP-500 в Галле в 2021 году. Тогда он проиграл немцу со счётом 6:7, 3:6. Эта победа до сих пор остаётся самой крупной в карьере Яна-Леннарда по рейтингу соперника (Медведев на тот момент занимал вторую строчку в мировой классификации).

Немецкий теннисист по завершении встречи отметил, что этот результат для него очень важен, потому что он достиг его на своей родине: «Это самая большая победа в моей карьере, особенно важно то, что я одержал её на родной земле. Я живу всего в часе езды отсюда. В прошлый раз в Цинциннати Медведев уничтожил меня со счётом 6:2, 6:1. Это было тяжело. Тогда я вообще не знал, как с ним играть. Как по мне, лучше играть с ним на траве, чем на харде. У меня действительно есть игра на траве, и мне нравится переходить на неё», — приводил слова Штруффа сайт ATP.

История встреч Даниила Медведева и Яна-Леннарда Штруффа

№ Турнир Результат 1 Гамбург-2016, первый круг 6:4, 5:7, 6:4 в пользу Медведева 2 Марсель-2017, второй круг 6:3, 3:6, 7:6 в пользу Медведева 3 Цинциннати-2019, третий круг 6:2, 6:1 в пользу Медведева 4 Эр-Рияд-2020, 1/4 финала (показат) 6:3, 6:1 в пользу Медведева 5 Галле-2021, первый круг 7:6, 6:3 в пользу Штруффа 6 Уимблдон-2021, первый круг 6:4, 6:1, 4:6, 7:6 в пользу Медведева 7 Кубок Дэвиса — 2021, 1/2 финала 6:4, 6:4 в пользу Медведева 8 Уимблдон-2024, третий круг 6:1, 6:3, 4:6, 7:6 в пользу Медведева 9 Марсель-2025, 1/4 финала 6:3, 6:2 в пользу Медведева 10 Дубай-2025, первый круг 6:4, 7:6 в пользу Медведева 11 Уимблдон-2026, третий круг ?

В том же году, спустя пару недель после соревнований в Галле, жеребьёвка определила Яна-Леннарда в соперники Даниилу на старте Уимблдона. Перед матчем россиянин отметил, что немец всегда хорошо играет на траве, и поэтому поединки с ним непростые: «Ян — сложный соперник, особенно на траве. Он может побеждать топ-игроков и доказывал это много раз. Штруфф — очень сложный соперник, очень хороший игрок и человек», — цитировал Медведева официальный сайт ТБШ в Лондоне.

А по окончании последней встречи на «пятисотнике» в Дубае в 2025-м россиянин признался, что один из самых сложных ударов Штруффа — подача: «Я думаю, что главное оружие Яна — это подача, и каким‑то образом мне удалось её прочитать. Это просто случается. Даже в моём случае. Я подаю довольно хорошо, но есть игроки, против которых я не могу сделать эйс. Я доволен своим уровнем, потому что Ян по‑прежнему является сильным соперником», — сказал Даниил в интервью пресс‑службе ATP.

Интересно то, что Медведев побеждал Яна-Леннарда на Уимблдоне уже дважды. Удастся ли Даниилу обыграть Штруффа в третий раз и пробиться в четвёртый круг турнира-2026? Узнаем об этом, когда теннисисты выйдут на корт в пятницу, 3 июля.

Уимблдон пройдёт с 29 июня по 12 июля. За всеми событиями и успехами российских теннисистов следите на «Чемпионате».