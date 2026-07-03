Сафиуллин сенсационно разгромил бразильского таланта! Россиянин расплакался прямо на корте

В пятницу, 3 июля, на Уимблдоне начались матчи третьего круга в одиночных сетках. В этот день играли, в частности, россияне Роман Сафиуллин, Анна Калинская и Екатерина Александрова. Любопытно, что все они не были фаворитами своих встреч — тем интереснее было смотреть поединки в ожидании сенсации.

132-я ракетка мира Роман Сафиуллин, прошедший на турнир через квалификацию, играл с 19-летним бразильцем Жоао Фонсекой, 24-м сеяным. На пути к третьему кругу Сафиуллин затратил значительно больше сил, чем Фонсека, которому прочат большое будущее. После трёх побед в отборе россиянин уже в основном турнире выиграл два пятисетовика, выбив Андрея Рублёва и Ботика ван де Зандсхулпа. А Фонсека без потери сетов прошёл Роберто Баутиста-Агута и Йеспера де Йонга.

Первым на брейк-пойнты вышел Фонсека — в третьем гейме, — но Сафиуллин отыграл их и удержал подачу. А в шестом гейме уже россиянин получил шанс на брейк — и воспользовался им, реализовав второй брейк-пойнт. Роман под ноль взял следующий гейм и был близок к тому, чтобы сделать то же самое и на приёме, однако упустил тройной сетбол. А подавая на партию, Сафиуллин, который на протяжении всего сета уверенно атаковал, регулярно и успешно выходил к сетке, отыграл ещё один брейк-пойнт и закончил партию — 6:3 за 41 минуту.

Во втором сете Сафиуллин выглядел ещё убедительнее. Фонсека и близко не подбирался к брейк-пойнтам. Бразилец на приёме всякий раз брал не более двух очков за гейм. Россиянин уже в первой половине партии мог сделать брейк, но там Жоао ушёл с брейк-пойнта и ценой немалых усилий удержал подачу. А во второй половине партии Фонсека уже ничего не мог поделать с Сафиуллиным. В седьмом гейме Роман взял его подачу, подтвердил брейк и следом принял на сет — 6:3 за 43 минуты.

Роман Сафиуллин Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В третьей партии Фонсека сопротивлялся наиболее упорно. В третьем гейме бразилец не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух, за что вскоре поплатился. Сафиуллин в ещё более напряжённом шестом гейме использовал четвёртый брейк-пойнт и оказался в двух геймах от победы — 4:2. Концовка прошла спокойно: Роман удержал перевес и в девятом гейме подал на матч — 6:3, 6:3, 6:3 за 2 часа 10 минут.

Во время интервью на корте он не сдержал слёз, вспоминая свой путь к возвращению после травмы. «После US Open мне пришлось взять паузу, чтобы вылечить травму. То время было очень тяжёлым. Даже полгода назад я не знал, смогу ли вернуться, — сказал счастливый победитель. — Я не знал. Я очень счастлив снова быть здесь».

Так Сафиуллин, четвертьфиналист Уимблдона-2023, во второй раз вышел здесь во вторую неделю турнира. Благодаря этой победе Роман вернётся в топ-100 рейтинга ATP. Теперь он может сразиться с 24-кратным чемпионом ТБШ Новаком Джоковичем, которому для выхода в 1/8 финала необходимо одолеть Артура Риндеркнеша.

Анна Калинская (19) противостояла олимпийской чемпионке Токио-2020 Белинде Бенчич (11). Калинская во втором круге лишь на тай-брейке в третьем сете дожала Диан Парри (6:4, 3:6, 7:6 (10:8)), а Бенчич повесила «баранку» Ван Синьюй — 7:5, 6:0.

Калинская и Бенчич уже в шестой раз играли друг с другом, и швейцарка была впереди со счётом 4-1. Но единственный предыдущий матч в этом сезоне, в Риме, выиграла как раз россиянка (6:4, 6:3). На траве же Белинда вела со счётом 2-0, однако обе те встречи состоялись ещё в 2022 году.

В начале первого сета преимуществом владела Бенчич. Она дважды взяла подачу соперницы и повела 4:1. Калинская сумела выбраться из этой непростой ситуации и, сделав два брейка в ответ, сравняла счёт — 4:4. Однако концовку партии забрала швейцарка. В девятом гейме Белинда оформила ключевой брейк, а потом подала на сет — 6:4 за 54 минуты.

Во второй партии брейк-пойнты были только у Калинской. Свою подачу Анна держала достаточно спокойно. После седьмого гейма россиянке из-за дискомфорта в зоне задней поверхности бедра понадобилась помощь физиотерапевта, однако медицинский перерыв она решила не брать. После этого Калинская впервые в этом сете вышла на брейк-пойнты, но упустила их, а вот в 10-м гейме добилась своей цели, реализовав первый же сетбол на приёме, — 6:4 за 48 минут.

В решающей партии Калинская дважды уступала с брейком и дважды отыгрывалась. В девятом гейме россиянка спаслась с двойного скрытого матчбола, после чего теннисистки уже без приключений добрались до тай-брейка, который в решающем сете, напомним, играется до 10 очков (так называемый чемпионский тай-брейк). В этом 13-м гейме Бенчич почти всё время вела в счёте и реализовала второй матчбол — 6:4, 4:6, 7:6 (10:6) за 2 часа 54 минуты.

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