Невероятно! Медведев на Уимблдоне сенсационно проиграл немцу, которого побеждал 9 раз

В пятницу, 3 июля, российские теннисисты приняли участие в третьем круге Уимблдона-2026. В этот день за выход во вторую неделю травяного ТБШ бились многие наши спортсмены, среди которых также были Екатерина Александрова и Даниил Медведев. Но обо всём по порядку.

Соперницей Александровой стала 18-летняя Ива Йович, представляющая США. В мировой классификации юная теннисистка сейчас находится на рекордной для себя позиции — 16-м месте. При этом в начале текущего сезона она стояла только на 35-й строчке! За свою недолгую карьеру на профессиональном уровне американка успела завоевать всего один трофей, зато этот триумф пришёлся на турнир категории WTA-500 — Гвадалахара-2025.

Преимущество по личным встречам до начала битвы спортсменок принадлежало Екатерине — 1-0. Эту единственную победу россиянка одержала над соперницей во втором круге US Open — 2024 (4:6, 6:4, 7:5). На тот момент 16-летняя Йович располагалась только на 389-м месте в рейтинге! Выходит, что с августа 2024-го Ива поднялась на 373 позиции вверх.

С первых же минут матча Александрова задавила американку темпом и заработала тройной брейк-пойнт. Йович удалось отвести от себя эти угрозы, но следом Екатерина получила ещё три шанса уйти в отрыв. Однако всё оказалось тщетно: Ива выстояла и взяла свою подачу — 1:0. До четвёртого гейма теннисистки зарабатывали брейк-пойнты и не реализовывали их. Первой этот круг разорвала американка — 3:1. И такого небольшого преимущества ей хватило до конца партии — 6:3 за 53 минуты.

Во втором сете картина поменялась: Александрова на старте отрезка матча сделала брейк — 2:0 — и уверенно его подтвердила — 3:0. В пятом гейме Йович удалось забрать подачу нашей теннисистки — 3:2, но Екатерина быстро вернула потерянное — 4:2. И чуть позже поставила победную точку в партии — 6:3 за 40 минут.

Екатерина Александрова Фото: Matthew Stockman/Getty Images

В решающем отрезке поединка первой брейка добилась Ива — 2:0, а следом только увеличила преимущество — 3:0. Однако Александровой удалось восстановить равновесие: наша теннисистка уверенно взяла свой гейм — 3:1, затем и чужой — 3:2. Следом сравняла счёт — 3:3 — и ушла в отрыв — 3:4. Но тут Йович сделала обратный брейк — 4:4. В девятом гейме Екатерина заработала три скрытых матчбола, однако реализовать их не смогла — 4:5. А на подаче соперницы на победу россиянка ничего поделать не смогла — 3:6, 6:3, 4:6 за 2 часа 31 минуту.

Таким образом, Александрова не защитила очки за прошлогодний четвёртый круг Уимблдона. Ива Йович же дальше встретится с соотечественницей Джессикой Пегулой.

Последним из россиян в этот день боролся лидер отечественного тенниса Даниил Медведев, который сошёлся на корте с 36-летним Ян-Леннардом Штруффом. В данный момент немец располагается на 74-м месте в рейтинге, при этом в июне 2023-го он был в шаге от попадания в двадцатку лучших и стоял на 21-й позиции. В одиночке теннисисту удалось выиграть только один титул — на соревновании уровня ATP-250 в Мюнхене-2024. В парном разряде Штруфф является обладателем пяти трофеев, включая два «пятисотника».

История очных встреч между Ян-Леннардом и Даниилом очень богатая: теннисисты сражались друг с другом 11 раз до битвы на Уимблдоне-2026! И лидерство по победам принадлежит Медведеву — 9-2. Россиянин оказывался сильнее в Гамбурге-2016, на «челленджере» в Орлеане-2016, в Марселе-2017, в Цинциннати-2019, на Уимблдоне-2021, на Кубке Дэвиса — 2021, на Уимблдоне-2024, в Марселе-2025 и в Дубае-2025. Штруфф же обыгрывал нашего спортсмена на «челленджере» в Монсе-2016 и в Галле-2021.

Незадолго до начала третьего круга Даниил поделился мнением, каково болеть за него, а ещё объяснил, почему не хотел бы быть своим поклонником. «Уууу. Думаю, быть моим фанатом тяжело. Прекрасно быть фанатом Синнера или Алькараса. Однако иногда нужно немного веселья. Иногда нужно немного разочарования, чтобы чувствовать себя живым. И вот ты расстраиваешься, думаешь, ну хорошо, а потом: бам! В этом больше счастья. Я бы не хотел быть своим фанатом, но, думаю, это здорово — им быть», — заявил теннисист в студии Tennis Channel.

В стартовом отрезке матча первым брейк сделал Медведев — 1:2, следом теннисист увеличил преимущество — 1:3. Но удержать его россиянину не удалось: Ян-Леннард сравнял счёт — 3:3. В 11-м гейме Даниил получил два шанса перевернуть ход игры, однако немец вцепился в своё мёртвой хваткой — 6:5. Следом дело дошло до тай-брейка, где точнее оказался Штруфф — 7:6 (7:4) за 52 минуты.

Даниил Медведев Фото: Jan Kruger/Getty Images

Второй сет россиянин мощно начал, добившись брейка — 1:3. И затем довёл счёт до 5:2 в свою пользу. Казалось, эта партия останется за Даниилом, но тут Ян-Леннард прибавил в агрессии и сначала забрал подачу Медведева — 4:5. После чего восстановил равновесие — 5:5. Партия вновь растянулась до тай-брейка, который забрал немец — 7:6 (7:5).

В третьем отрезке сражения россиянин под ноль взял чужой гейм — 1:0 — и подтвердил брейк — 2:0. Следом Даниилу удалось отвести от себя две угрозы — 2:1. В седьмом гейме Медведев добился ещё одного брейка — 5:2. Нашему теннисисту оставалось только подать на сет, однако тут его переклинило, и он упустил шанс — 5:3. Дальше Штруфф стал забирать подачи соперника одну за другой и в итоге завершил поединок со счётом 7:6, 7:6, 7:5 за 2 часа 53 минуты. Тем самым россиянин упустил пять геймов подряд! И отметим, что на матчболе Даниил допустил двойную ошибку.

Таким образом, Медведев не сумел выйти в третий круг Уимблдона-2026. А Штруффа там дальше ждёт победитель встречи Хуберт Хуркач — Томми Пол. Из российских теннисистов, находящихся в верхней половинах сеток, в четвёртый круг пробился только Роман Сафиуллин.

Соревнования женщин на Уимблдоне проходят с 29 июня по 11 июля, а мужской турнир — с 29 июня по 12 июля. За всеми подробностями следите на «Чемпионате».