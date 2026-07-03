Джокович вышел на Сафиуллина, повторив крутой рекорд Уимблдона! Соболенко выбила Остапенко

Сегодня, 3 июля, на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» стартовали матчи третьего круга. Первым запуском на Центральном корте появился легендарный сербский теннисист Новак Джокович, соперником которого был француз Артур Риндеркнеш. В этом матче определялся следующий соперник россиянина Романа Сафиуллина, который ранее в пятницу преподнёс одну из главных сенсаций английского «Шлема», в трёх сетах зачехлив бразильского таланта Жоао Фонсеку (6:3, 6:3, 6:3). Иронично, что таким образом Роман лишил Новака возможности выйти на реванш с Фонсекой и ответить бразильцу за недавнее поражение на «Ролан Гаррос».

В своём предыдущем поединке в Лондоне Джокович буквально разнёс Стефаноса Циципаса – 6:3, 6:4, 6:2. Серб выиграл у грека в 12-й личной встрече подряд (счёт в личке 13-2). Благодаря этому Джокович 78-й раз вышел в третий круг «Большого шлема», 20-й раз – на Уимблдоне. Он обновил оба рекорда, которые также принадлежали ему.

В 39 лет 51 день Джокович стал всего шестым игроком в Открытой эре, который несколько раз достиг 1/16 финала «Большого шлема» после достижения 39 лет. Серб уступал во втором круге Уимблдона только однажды – в 2008-м россиянину Марату Сафину. И это до сих пор его самое раннее поражение на турнире.

В сегодняшней встрече с Риндеркнешем на кону перед сербом стояло очередное великое достижение. В случае победы над французом 39-летний Джокович сравнялся бы с великим швейцарцем Роджером Федерером по числу побед (105) в основной сетке Уимблдона. И при таком раскладе Новак повторял рекорд Роджера в мужском одиночном разряде английского мэйджора.

Стартовый сет матча третьего круга между Джоковичем и Риндеркнешем прошёл в интересной борьбе. В середине партии Новак впервые в матче брейканул оппонента, но уже в следующем гейме Артур сумел отыграться. В итоге всё решилось в концовке сета, где Джокович был практически безупречен. Многоопытный серб ещё раз забрал чужую подачу и больше вольностей себе не позволил – 7:5. Примечательно, что первый розыгрыш в гейме при подаче на сет Джокович максимально эффектно выиграл у сетки в падении.

Новак Джокович Фото: Matthias Hangst/Getty Images

В начале второго сета Риндеркнеш едва ещё сильнее не закрутил интригу в матче. Артур заработал брейк-пойнт и уже владел инициативой в важнейшем розыгрыше, однако в решающий момент принял неверное решение и подставился под удар навылет. От разочарования француз едва не выкинул ракетку из рук, сразу же осознав, какой прекрасный шанс он упустил. Новак на грандиозном опыте сразу же тонко прочувствовал удобный момент и вцепился в приём, моментально брейканув француза – 2:1.

В теории у Риндеркнеша был потенциальный шанс повести даже 3:0 в этом сете, но вместо этого через несколько минут Джокович уже лидировал со счётом 3:1. В середине сета теннисисты максимально уверенно держали свои подачи, что полностью устраивало лидировавшего серба. В одном из геймов на приёме Новак совершил лишь два касания мяча, откровенно экономя силы на концовку.

На своей подаче Джокович больше не давал сопернику ни одного шанса на возвращение в партию, а в девятом гейме едва не закрыл сет ещё одним брейком. При счёте 5:3 Новак заработал двойной сетбол на приёме, однако Риндеркнеш устоял и заставил серба выйти подавать на партию. С этой задачей Джокович спокойно справился, отдав всего розыгрыш в 10-м гейме – 6:4. Сетбол Новак мастерски реализовал эйсом.

Последний раз Джокович терпел поражение в третьем круге Уимблдона 10 лет назад. В 2016 году серб допустил сенсационную осечку в 1/16 финала, уступив американскому мастеру подачи Сэму Куэрри (6:7, 1:6, 6:3, 6:7). С тех пор в английской столице Новак взял четыре титула (2018, 2019, 2021, 2022), дважды проиграл в финале (2023, 2024) и по разу уступал в полуфинале (2025) и четвертьфинале (2017).

За продление традиции по выходам в четвёртый круг Новаку пришлось серьёзно побиться. В начале третьего сета Риндеркнеш исполнил тот план, который он не смог реализовать в аналогичной ситуации в предыдущей партии, и захватил лидерство 3:0. После неудачного начала партии серб сбавил и уже явно мысленно настраивался на следующий сет. Артур сделал ещё один брейк и выиграл сет с разгромным счётом 6:1.

Артур Риндеркнеш Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Месяцем ранее Новак уже проиграл матч на турнире «Большого шлема», когда вёл 2:0 по сетам – Фонсеке на «Ролан Гаррос». Неприятные флешбэки из прошлого вполне могли закрасться в голову Новаку, тем более француз значительно поднял свой уровень в сравнении с началом матча, однако трава Уимблдона по-прежнему является стихией серба.

Четвёртый сет получился самым продолжительным и интересным во всём матче. В нём Джокович и Риндеркнеш не проиграли ни одного гейма на своей подаче, закономерно добравшись до тай-брейка, где всё решила одна ошибка французского спортсмена. Единственный мини-брейк в 13-м гейме позволил сербскому теннисисту завершить встречу в свою пользу – 7:5, 6:4, 1:6, 7:6 (7:4).

39-летний серб одержал 105-ю победу на этом турнире – теперь он делит рекорд по выигранным матчам в мужской одиночке с Федерером. При этом баланс Джоковича лучше – 105:13 против 105:14 у швейцарца. Всего для него это 407-я победа в матче на турнирах «Большого шлема».

«Предлагаю устроить матч между мной и Роджером за 106-ю победу. Кто выиграет, тому он [рекорд] и достанется. Давайте уже решим вопрос. Давайте позовём Роджера!» – пошутил Джокович в интервью на корте.

Новак Джокович Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Серб сравнялся с Федерером по выходам во вторую неделю «Уимблдона» – в Лондоне он 18-й раз сыграет в четвёртом круге. Также Новак стал всего четвёртым теннисистом в Открытой эре, который вышел в 1/8 финала «Уимблдона» после исполнения 39 лет. В четвёртом круге он сыграет с Сафиуллиным.

В другом матче третьего круга путёвку во вторую неделю Уимблдона оформил действующий чемпион турнира Янник Синнер. Итальянец со счётом 6:4, 6:3, 6:4 уверенно обыграл американца Дженсона Бруксби. В третьем сете Янник не подал на матч при 5:3, но в следующем гейме закрыл встречу на приёме.

Итальянец 20-й раз карьере вышел во вторую неделю турнира «Большого шлема» и продлил победную серию на Уимблдоне до 10 матчей. В четвёртом круге он сразится с японцем Синтаро Мочизуки, который сегодня преподнёс определённый сюрприз, выбив из борьбы молодого испанца Рафаэля Ходара (1:6, 7:6, 6:4, 6:4).

23-летний японец попал в основную сетку турнира через квалификаци, а теперь впервые сыграет на второй неделе «Большого шлема». Ранее его лучшим результатом был второй круг здесь в прошлом году и на US Open-2025. До Мочизуки в Открытой эре только три японца выходили в 1/8 финала «Большого шлема» – Кеи Нисикори, Йошихито Нисиока и Сюдзо Мацуока.

Среди других результатов выделяется волевая победа Хуберта Хуркача над американцем Томми Полом (4:6, 7:6, 7:5, 6:2). Поляк не играл на второй неделе турниров «Большого шлема» после того, как дошёл до 1/8 финала на «Ролан Гаррос»-2024. На «Уимблдоне» он последний раз выступал на этой стадии в 2023-м, а ведь в 2021-м он был здесь в полуфинале.

Только постепенно возвращающий былую форму после травмы Хуркач перед началом английского «Шлема» занимал лишь 96-ю строчку рейтинга, но по завершении «Уимблдона» должен вернуться как минимум в топ-70 – сейчас в живом рейтинге поляк располагается уже 67-м. Дальше Хуркач сыграет с немцем Яном-Леннардом Штруффом, который в трёх сетах с целым рядом камбэков внутри партий переиграл россиянина Даниила Медведева (7:6, 7:6, 7:5).

В женском одиночном разряде в пятницу выделялось противостояние двух чемпионок ТБШ белоруски Арины Соболенко и латвийки Елены Остапенко в вечерней сессии игрового дня. Исход стартовой партии решил единственный брейк, сделанный первой ракеткой мира в середине сета. Арина забрала подачу латвийской теннисистки при счёте 3:2, реализовав свой первый брейк-пойнт в этом сете. В свою очередь, Елена упустила два подобных шанса, за что и поплатилась поражением в партии – 6:4 в пользу Соболенко.

Любопытным образом сложилось начало второго сета. В первом гейме Остапенко подавала на протяжении почти 10 минут. Елена отыграла три брейк-пойнта, но на концовку гейма у неё словно уже не хватило сил подавать. Сначала латвийка дала двойную ошибку, а следом получила приём навылет после максимально слабого ввода мяча в игру. В следующем гейме Остапенко быстро сравняла счёт в партии, совершив обратный брейк «под ноль», но эта вспышка была недолгой.

Арина Соболенко Фото: Matthias Hangst/Getty Images

В скором времени Арина дважды подряд забрала подачу Елены, сумев оторваться в счёте на три гейма (4:1). Во втором сете брейки продолжали сыпаться как из рога изобилия, так что это был ещё не конец интриги. Остапенко смогла ещё раз отыграть чужую подачу, но преимущества в два брейка для Соболенко оказалось вполне достаточно.

Белоруска оформила выход во вторую неделю английского «Шлема», доведя матч до победы (6:4, 6:4). Благодаря сегодняшнему успеху Арина вышла в четвёртый круг, где сыграет с японкой Наоми Осакой, которая ранее не оставила никаких шансов выступающей сейчас за Австралию Дарье Касаткиной (6:1, 6:3).