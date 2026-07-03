«Типично для такого безумца». Непостижимый вылет Медведева с Уимблдона шокировал всех

Даниил лидировал с одним или двумя брейками в каждом из сетов, но всё равно умудрился проиграть 0:3 Ян-Леннарду Штруффу.

Россиянин Даниил Медведев в третьем круге Уимблдона уступил немцу Ян-Леннарду Штруффу (6:7, 6:7, 5:7). Вылет восьмого сеяного Медведева от 74-й ракетки мира Штруффа можно назвать настоящей сенсацией.

Даниил 10-й раз на уровне ATP-тура встречался с Ян-Леннардом и уступил только во втором случае. До Уимблдона россиянин обыграл немецкого теннисиста в пяти последних личных встречах, отдав ему лишь два сета.

В первом сете Медведев вёл с брейком со счётом 3:2, во втором лидировал 5:4, в третьем был впереди 5:2 с двумя брейками, но всякий раз не мог подать на партию. На матчболе немца Даниил допустил двойную ошибку. Можно говорить, что Медведев фактически сам отдал матч Штруффу, однако счёт на табло это не отменяет.

Намечается продолжительная неприятная тенденция для россиянина. Медведев вылетел раньше четвёртого круга на шести из семи последних турниров «Большого шлема». До второй недели он смог дойти только на Australian Open в этом году. Причём нельзя сказать, что Даниила во всех случаях останавливали какие-то феноменальные соперники. Тот же 36-летний Штруфф впервые за карьеру вышел во вторую неделю Уимблдона.

Ян-Леннард Штруфф Фото: Matthew Stockman/Getty Images

В лайв-рейтинге ATP Медведев идёт на седьмом месте, а в Чемпионской гонке занимает пятую позицию. У россиянина отличные шансы остаться на них после Уимблдона, или в худшем случае потери будут минимальными. Есть высокая вероятность увидеть Даниила на Итоговом в Турине в конце года, но пятисетовый формат «Шлемов» словно стал проблемой для 30-летнего россиянина. С этим нужно срочно что-то делать, ведь раньше Медведев славился именно своей стабильностью на всех мэйджорах, если вынести за скобки нелюбимый «Ролан Гаррос».

Теннисное сообщество сильно удивилось не только самому факту поражения Медведева, но и тому, каким образом оно оформилось на корте.

«Абсолютно немыслимо. Что сделал Даниил? Это не описать словами. Он вёл с брейком в первом и втором сетах, а в третьем лидировал 5:2 с двумя брейками. Итоговый счёт? 6:7, 6:7, 5:7. Отличный день для Янника Синнера, ведь его опаснейшие потенциальные соперники Рафаэль Ходар (четвёртый круг) и Даниил Медведев (четвертьфинал) сегодня проиграли», — удивился потере концентрации россиянина португальский обозреватель Жозе Моргаду.

«Медведев в каждом сете вёл с брейком. Я не знаю, ему адресуйте вопросы, что происходит. За него я не могу отвечать. Уровень Штруффа был сегодня выше, чем у Медведева. Как ещё можно охарактеризовать то, что произошло? Три сета подряд: 7:6, 7:6, 7:5 — всё. Во вторую неделю идёт Штруфф, а не Медведев», — сказал легендарный российский теннисист Евгений Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Сегодняшнее поражение Медведева столь же болезненно, сколь и необъяснимо. Типично для такого игрока-безумца, как он. Настоящие американские горки. У Даниила теперь всего шесть побед на семи последних турнирах «Большого шлема», — написал испанский журналист Хосе Морон.

«Ян-Леннард Штруфф преподнёс сюрприз на Уимблдоне, одержав победу над бывшей первой ракеткой мира Медведевым. А ведь два года назад он ничего не мог противопоставить Даниилу в том же третьем круге на корте Всеанглийского теннисного клуба», — отмечает издание Sky Sport.

«Как Медведев мог проиграть этот матч, ведя с одним брейком в первых двух сетах и с двумя брейками — в третьем?» — задаётся вопросом Univers Tennis.

Даниил Медведев Фото: Matthew Stockman/Getty Images

«Медведев проиграл. Честно говоря, не могу в это поверить. Одно из самых необъяснимых поражений, которые я видел в этом виде спорта», — подчеркнул английский спортивный обозреватель Грег Картер.

«Штруфф — один из самых опасных подающих в мире, но он также крайне уязвим, если вы попадёте в корт с приёма. Отличный подающий должен часто делать эйсы, чтобы победить. Медведев исполнил 13 эйсов против 10 у Штруффа. Даниил стал первым игроком на траве в этом сезоне, кому удалось превзойти немца по подачам навылет, но всё равно проиграл», — добавил ещё одну удивительную деталь поражения Медведева американский журналист Гилл Гросс.