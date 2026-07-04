Теннисистка из топ-10, единственный юноша: все россияне на молодёжном Уимблдоне

В рамках Уимблдонского турнира, аналогично остальным соревнованиям серии «Большого шлема», параллельно с основными сетками традиционно разыгрываются юниорские первенства. В одиночных разрядах среди юношей и девушек регламент предусматривает участие 64 теннисистов в каждой категории. Для завоевания чемпионского титула спортсменам необходимо одержать победу в шести кругах. В отличие от мужского взрослого тура, где матчи проводятся в пятисетовом формате, встречи юношеского турнира ограничены максимум тремя сетами. Проведение юниорских соревнований в текущем сезоне запланировано на период с 4 по 12 июля.

В текущем сезоне на травяные корты Лондона для участия в юниорском Уимблдоне заявлены шесть российских теннисистов: один юноша и пять девушек. В скобках рядом с фамилией каждого игрока указаны его номер посева (при наличии), возраст, а также текущая позиция в мировом юниорском рейтинге.

Юноши. Савва Рыбкин (Q, 17 лет, 52-е место)

В юношеском турнире в основной сетке выступит лишь один представитель России. Да и то Рыбкину пришлось преодолевать квалификацию, в которой он выиграл два матча. Россиянин в шестой раз подряд выступит на юниорском ТБШ. Лучшие результаты он показал на «Ролан Гаррос» в минувшем сезоне и на Australian Open этого года, где дошёл до третьего круга (1/8 финала). На прошлогоднем Уимблдоне Савва уступил в первой же встрече. На его счету четыре трофея на юниорском уровне, но последний был завоёван ещё два года назад. В 2024-м Рыбкин взял два турнира J60 в Словении. Первым соперником 17-летнего россиянина на Уимблдоне станет его ровесник из Японии Канта Ватанабэ, 36-я ракетка мира в соответствующем возрасте.

Девушки. Мария Макарова (7, 16 лет, 10-е место)

Макарова уже дважды выступала на юниорских ТБШ. На Australian Open она дошла до четвертьфинала, а на «Ролан Гаррос» остановилась стадией раньше. На соответствующем уровне Мария завоевала уже 10 титулов, самый крупный из которых — J300 в Саншеншо в прошлом году. В стартовом круге Уимблдона-2026 россиянка встретится с 17-летней британкой Эди Гриффитс, занимающей 209-ю строчку в юниорском рейтинге.

Мария Макарова Фото: Roberta Corradin/Getty Images

Фелицата Дорофеева-Рыбас (13, 16 лет, 16-е место)

Дорофеева-Рыбас, как и Макарова, в третий раз сыграет на юниорском мэйджоре, только предыдущие результаты у неё скромнее. На Australian Open Фелицата уступила в первом же матче, а на «Ролан Гаррос» дошла до третьего круга (1/8 финала). На юниорском уровне российская теннисистка четырежды брала трофеи. Пока что главным её достижением является победа на турнире категории J100 в Аликанте в прошлом году. Первой соперницей Дорофеевой-Рыбас на этом Уимблдоне станет 17-летняя британка Софи Беккер, располагающаяся на 198-м месте в юниорской классификации World Tennis (ранее ITF).

Анна Пушкарёва (14, 17 лет, 19-е место)

Пушкарёва тоже только в этом сезоне дебютировала на юниорских мэйджорах. На Открытом чемпионате Австралии она выиграла два матча, на «Ролан Гаррос» — один. В минувшем сезоне Анна открыла счёт титулам на юниорском уровне, выиграв турнир J200 в Кастрикюме. В первом круге Уимблдона россиянка сразится с 16-летней китаянкой Линь Ю Цзюнь, занимающей 38-ю строчку в юниорской классификации.

Екатерина Доценко (14 лет, 40-е место)

«Ролан Гаррос» — 2026 стал первым юниорским ТБШ для Доценко, и россиянка с первой же попытки добралась до четвертьфинала. За плечами у неё уже шесть юниорских титулов, и крупнейший был завоёван ею в этом сезоне — J300 в Нью-Дели. Стартовый матч на этом Уимблдоне Екатерина проведёт с 15-летней украинкой Полиной Скляр, посеянной под 15-м номером. Скляр занимает 21-е место в юниорском рейтинге.

Полина Березина (17 лет, 54-е место)

Березина впервые выступит в основной сетке на юниорских мэйджорах. На соответствующем уровне она завоевала четыре трофея, главный — J200 в Претории в прошлом году. Первый матч на Уимблдоне-2026 Полина проведёт с 15-летней американкой Джаней Престон, 26-й ракеткой мира по юниорам.

За кем ещё можно последить на этом Уимблдоне? Главной звездой и первым номером посева выступает бразилец Луйс Гуто Мигел, который выиграл «Ролан Гаррос», а второй номер — у немца Джейми Маккензи, двукратного четвертьфиналиста мэйджоров в этом сезоне. Конкуренцию им составят сильные американцы, такие как третий сеяный Китон Хэнс (финалист AO и полуфиналист «РГ»), и традиционно крепкие на траве британские таланты — здесь можно выделить Марка Себана. Присутствует в сетке Тейс Богард, четвертьфиналист прошлогоднего юниорского Уимблдона. Повышенное внимание будет приковано к Крузу Хьюитту, сыну знаменитого Ллейтона Хьюитта. В женском разряде первые два номера получили китаянка Сунь Синьжань и бывшая россиянка, а ныне француженка Ксения Ефремова. Синьжань в этом сезоне дошла до четвертьфинала AO и проиграла в финале «Ролан Гаррос», а Ефремова стала чемпионкой мельбурнского мэйджора.