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Прямая онлайн-трансляция Уимблдона-2026: Самсонова, Хачанов, Рыбакина, Бублик, сетка, расписание, где смотреть, подробности

Самсонова рвётся в четвёртый круг Уимблдона! Ещё сыграют Хачанов, Рыбакина и Бублик. LIVE!
Даниил Сальников
Людмила Самсонова
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В субботу продолжится травяной «Шлем». На корты выйдут и два россиянина.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию шестого игрового дня на травяном «Шлеме» – Уимблдоне. В субботу завершится третий круг. Будет сыграно 16 матчей — по восемь встреч в нижних половинах сеток у мужчин и женщин. На корты среди прочих выйдут и два россиянина — Карен Хачанов (19-й номер посева) и Людмила Самсонова. Также сразятся и несколько представителей топ-10 посева — Елена Рыбакина (2), Ига Швёнтек (3), Аманда Анисимова (6), Линда Носкова (9), Александр Зверев (2), Алекс де Минор (5), Тейлор Фриц (6), Флавио Коболли (9), Александр Бублик (10).

Уимблдон-2026. Мужчины. Турнирная сетка
Уимблдон-2026. Женщины. Турнирная сетка
Уимблдон (ж). 3-й круг
04 июля 2026, суббота. 13:00 МСК
Людмила Самсонова
41
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Не начался
1 2 3
         
         
Мари Боузкова
23
Чехия
Мари Боузкова
М. Боузкова
Уимблдон (м). 3-й круг
04 июля 2026, суббота. 14:30 МСК
Карен Хачанов
22
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Флавио Коболли
10
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Уимблдон (ж). 3-й круг
04 июля 2026, суббота. 15:00 МСК
Элисе Мертенс
27
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Не начался
1 2 3
         
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Уимблдон (м). 3-й круг
04 июля 2026, суббота. 18:30 МСК
Фрэнсис Тиафо
19
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Александр Бублик
11
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
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