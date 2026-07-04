Самсонова рвётся в четвёртый круг Уимблдона! Ещё сыграют Хачанов, Рыбакина и Бублик. LIVE!

В субботу продолжится травяной «Шлем». На корты выйдут и два россиянина.

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«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию шестого игрового дня на травяном «Шлеме» – Уимблдоне. В субботу завершится третий круг. Будет сыграно 16 матчей — по восемь встреч в нижних половинах сеток у мужчин и женщин. На корты среди прочих выйдут и два россиянина — Карен Хачанов (19-й номер посева) и Людмила Самсонова. Также сразятся и несколько представителей топ-10 посева — Елена Рыбакина (2), Ига Швёнтек (3), Аманда Анисимова (6), Линда Носкова (9), Александр Зверев (2), Алекс де Минор (5), Тейлор Фриц (6), Флавио Коболли (9), Александр Бублик (10).