Джокович в пиджаке, Осака в кимоно, Мирра в строгом костюме. Самые яркие наряды Уимблдона

Уимблдон в самом разгаре, и на кортах Лондона болельщики уже успели отметить множество стильных теннисных образов. Традиционно спортсмены выступают на травяном ТБШ в форме белого цвета, однако каждый раз они всё равно находят способы внести разнообразие в классические одноцветные наряды. Мы выбрали самые необычные из них и приглашаем вас определить лучший образ среди участников турнира. Голосуйте за понравившийся и делитесь своим мнением в комментариях.

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