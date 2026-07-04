Джокович в пиджаке, Осака в кимоно, Мирра в строгом костюме. Самые яркие наряды Уимблдона

Уимблдон в самом разгаре, и на кортах Лондона болельщики уже успели отметить множество стильных теннисных образов. Традиционно спортсмены выступают на травяном ТБШ в форме белого цвета, однако каждый раз они всё равно находят способы внести разнообразие в классические одноцветные наряды. Мы выбрали самые необычные из них и приглашаем вас определить лучший образ среди участников турнира. Голосуйте за понравившийся и делитесь своим мнением в комментариях.
Этот рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Наряды распределяются в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.
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Новак Джокович (Сербия)
Результат на Уимблдоне-2026: продолжает борьбу
Лучший результат на Уимблдоне: титул (2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021 и 2022 годы)
Для выхода на корт многократного чемпиона Уимблдона был подготовлен уникальный пиджак: белый, с тёмно-зелёной окантовкой и с вышитой эмблемой на нагрудном кармане. На ней можно заметить логотип бренда и инициалы самого Новака — ND. Кроме того, на внутренней стороне располагалась скрытая от всех надпись: «Герой — не тот, кто бьёт, а тот, кто терпит несправедливость и прощает».
Мирра Андреева (Россия)
Результат на Уимблдоне-2026: второй круг
Лучший результат на Уимблдоне: 1/4 финала (2025 год)
Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2026 выбрала для турнира классический белый комплект, полностью соответствующий строгому дресс‑коду Уимблдона: топ с V‑образным вырезом и свободной юбкой. Минималистичный дизайн выглядит сдержанно. Аккуратная отделка по краю выреза добавляет силуэту графичности. Дополняют образ белый козырёк и напульсник. Мирре этот наряд придаёт свежести.
Арина Соболенко (Беларусь)
Результат на Уимблдоне-2026: продолжает борьбу
Лучший результат на Уимблдоне: 1/2 финала (2021, 2023 и 2025 годы)
Первая ракетка мира появилась на кортах Лондона в классическом белом платье с заметными фактурными полосками. Оно лаконично по силуэту: облегающий верх без рукавов и прямая юбка с разрезом. Тёмно-зелёная окантовка на воротнике и шорты такого же цвета работают как акценты, которые собирают весь образ воедино. Чтобы подчеркнуть индивидуальность, Арина надела эксклюзивный ювелирный комплект: серьги, утончённое ожерелье и браслет на ногу, выполненные из изумрудов, огранённых в форме сердец. Их благородный зелёный оттенок идеально гармонирует с травяными кортами Уимблдона.
Маттео Берреттини (Италия)
Результат на Уимблдоне-2026: продолжает борьбу
Лучший результат на Уимблдоне: финал (2021 год)
Для Маттео Берреттини один из брендов одежды подготовил пиджак молочного цвета со стильным воротником и пуговицами. Однако организаторы не разрешили теннисисту выйти на корт в этом образе. По их мнению, он был не белым, поэтому появиться в нём на турнире было нельзя. Маттео рассказал об этом на пресс-конференции: «Да, такой вариант был, но организаторы Уимблдона не разрешили, потому что он был недостаточно белым. Он был не совсем белый, и воротник там был слегка коричневый. Не знаю, я видел его всего один раз».
Наоми Осака (Япония)
Результат на Уимблдоне-2026: продолжает борьбу
Лучший результат на Уимблдоне: третий круг (2017, 2018 и 2025 годы)
На каждый турнир «Большого шлема» Наоми Осака подбирает яркий и запоминающийся наряд. В этом году на Уимблдоне она появилась в платье, стилизованном под традиционное японское кимоно. Вышивка и декоративные элементы сделали образ действительно интересным. Японка рассказала, что костюм вдохновлён её национальной культурой: «Это было оби, часть традиционного японского кимоно. Я просто надела его с моим бомбером от Nike, что, как мне показалось, было действительно круто», — приводило слова Осаки издание The Tennis Letter.
Тейлор Фриц (США)
Результат на Уимблдоне-2026: продолжает борьбу
Лучший результат на Уимблдоне: 1/2 финала (2025 год)
Американец вышел на корт в белоснежном брючном костюме известного бренда мужской одежды. Пиджак с расслабленным силуэтом и широкие брюки смотрятся одновременно современно и с отсылкой к культовым нарядам прошлых лет, в частности, к образу Роджера Федерера на тех же соревнованиях. На Фрице этот комплект выглядит уверенно и непринуждённо: в нём нет вычурности, зато чувствуется уважение к традициям турнира.
Серена Уильямс (США)
Результат на Уимблдоне-2026: первый круг
Лучший результат на Уимблдоне: титул (2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015 и 2016 годы)
Для своего первого большого турнира после возвращения семикратная чемпионка Уимблдона выбрала костюм из топа и свободной белой юбки. Образ выполнен из ткани с мелкой перфорацией. Она добавляет форме фактуру и выглядит довольно необычно. Наряд дополняют минималистичные аксессуары: белая повязка на голове, часы и напульсник. Всё это придаёт Серене элегантности.
Елена Рыбакина (Казахстан)
Результат на Уимблдоне-2026: продолжает борьбу
Лучший результат на Уимблдоне: титул (2022 год)
Елена Рыбакина вышла на корт в лаконичном белом платье с разрезами по бокам и с минимальным количеством декоративных элементов. На теннисистке оно смотрится собранно и уверенно, подчёркивает её атлетичную фигуру. В целом в наряде нет ничего лишнего. Сдержанно, эффектно и со вкусом.
Екатерина Александрова (Россия)
Результат на Уимблдоне-2026: третий круг
Лучший результат на Уимблдоне: четвёртый круг (2023 и 2025 годы)
Екатерина Александрова появилась на корте в платье-поло с плиссированной юбкой. Аккуратная застёжка‑молния и чёрные вставки на плечах добавляют силуэту строгости, не нарушая при этом дресс-код. Юбка придаёт образу воздушности, а наряд в целом смотрится мягким и изящным.
Кори Гауфф (США)
Результат на Уимблдоне-2026: продолжает борьбу
Лучший результат на Уимблдоне: четвёртый круг (2019, 2021 и 2024 годы)
Образ для Кори Гауфф был подготовлен в коллаборации с известным модным брендом. Форма, состоящая из топа и юбки, дополнена деликатной кружевной отделкой и тонким тёмно-синим кантом. Завершают наряд повязка для волос и напульсник, выполненные в том же стиле.
Каролина Мухова (Чехия)
Результат на Уимблдоне-2026: продолжает борьбу
Лучший результат на Уимблдоне: 1/4 финала (2019 и 2021 годы)
Чешская теннисистка выбрала для соревнований классический белый комплект из футболки-поло и юбки. Акцентные детали — серые полоски — разбавляют однотонный образ. В целом наряд выглядит строгим и современным, а повязка для волос служит одним из элементов фирменного стиля Каролины.
Фрэнсис Тиафо (США)
Результат на Уимблдоне-2026: продолжает борьбу
Лучший результат на Уимблдоне: четвёртый круг (2022 год)
Образом, вызвавшим наибольшую реакцию публики, стал кастомизированный белый комплект Фрэнсиса Тиафо, состоящий из бомбера и брюк на завязках с двух сторон, которые в снимаются одно движение. Буквально за секунду Тиафо превратил брюки в элегантные шорты, куда быстрее, чем Андрей Миронов в знаменитом фильме. Это не осталось без внимания болельщиков.