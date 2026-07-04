«Раньше я хорошо находил решения, когда ставки высоки». Медведев — о вылете с Уимблдона

Даниил Медведев не смог пробиться в четвёртый круг Уимблдона-2026, обидно уступив Ян-Леннарду Штруффу в трёх сетах, хотя вёл в каждой партии с брейком. На мэйджорах результаты россиянина уже давненько далеки от хороших – и он разочарован, потому что прежде ему удавалось показывать лучшую игру, когда ставки максимально высоки. Но Медведев всё равно старается не унывать, находит хорошие моменты в сезоне. Читаем, что он сказал на пресс-конференции после матча.

«Обидно вот так проигрывать, ведя с брейком в каждом сете»

— Обидно вот так проигрывать, ведя с брейком в каждом сете. Всё дело – в поиске решений для победы, и я не нашёл правильных решений и проиграл.

— Вы вели с брейком в первом сете, во втором, в третьем – два брейка, два сетбола. Как это вообще могло произойти?

— Да, надо было лучше играть, но у меня не получилось подавать так, как хотел. И не получилось сыграть на тай-брейках так, как хотел. Даже если не подаёшь на сет, всё равно потом можешь его выиграть. Но сегодня он был лучше в важных моментах. Я очень разочарован.

— Когда повели с двумя брейками, может, вы ментально расслабились, и это привело к камбэку соперника? Или не в этом дело?

— Если брать первые два матча, этого не случалось. Бывают матчи, когда это случается, а бывает – когда нет. Если бы это был пятый сет и ты подавал на матч, вопрос может упереться в ментальность. А тут третий круг, повёл с брейком, надо просто закончить сет. Вероятно, в следующем матче я смогу это сделать, так что дело не в менталке, а в том, чтобы быть лучше в данном моменте, хорошо подать пару раз, нанести пару нужных ударов и закончить сет.

— Вы любите взаимодействовать с болельщиками на встречах. В этом есть какая-то стратегия? Когда соперник это делает, вы реагируете, вас это вообще беспокоит?

— Нет, нет стратегии, всё зависит от момента и от трибун. Иногда трибуны более дружелюбны к тебе, иногда — менее. Когда публика дружелюбно настроена, естественно, легче призвать их тебя подбадривать. А если публика недружелюбная, просто не делаешь этого, бьёшься сам. Так что стратегии нет. Ну и некоторые соперники гораздо больше взаимодействуют с публикой, некоторые — меньше. Как бы то ни было, просто надо стараться победить.

— Во втором сете вам что-то сказали со стороны, и вы обратились к судье на вышке. Что там было?

— А, да я просто неправильно расслышал, так что это неважно. И когда судья спросил, я сказал ему, что просто что-то неправильно расслышал. Мне показалось, кто-то сказал мне что-то плохое, но это было не так. Даже когда я изначально подошёл к судье, то сразу добавил, что, похоже, имелось в виду что-то другое.

«Разочарован. Раньше я хорошо находил решения, особенно когда ставки высоки»

— Три из четырёх «Шлемов» для вас закончены, как пока что оцените свой сезон?

— По-разному. В последнее время — немного не очень, но что сказать? Очень разочарован, потому что чувствовал, что мог бы хорошо выступить на Уимблдоне. Однако дело не только в результатах, но и в игре, которую ты показываешь. И я знаю, что, когда играю хорошо, могу добиться хороших результатов или провести хороший матч.

Сегодня это было не так, второй круг – под вопросом, я мог бы сыграть лучше. Так что разочарован, однако в сезоне были и хорошие моменты. Единственное, что можно сделать, — двигаться дальше, постараться выступить лучше на следующих турнирах.

— Можете назвать Уимблдон величайшим турниром в мире?

— Скажу так – все четыре «Шлема» по-своему прекрасны. Из-за моих отношений с грунтом мне не особо нравится «Ролан Гаррос», просто мне тяжело там играть. Уимблдон точно самый красивый турнир, но, пожалуй, не найдёшь более наэлектризованных трибун, чем на стадионе Артура Эша. Так что каждый турнир не похож на другой, и я бы поставил Уимблдон в топ-4 и назвал его самым красивым.

— Если оглядываться на вашу карьеру, на всё, чего вы достигли, что является главным мотивирующим фактором? Может, соревновательность или хотели бы достичь чего-то ещё?

— В целом – соревновательность, я хочу выиграть каждый раз, когда выхожу на корт. Немного разочаровывает, что раньше я был хорош в нахождении решений, пусть какие-то матчи выигрывал, а какие-то проигрывал. И чем выше были ставки, на «Шлемах» и всё такое, тем лучше у меня получалось это делать. Сейчас же это не совсем так, перепадами. Но единственное, что можно сделать – в следующий раз постараться выступить лучше. А если не получится, значит, не получится.