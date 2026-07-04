«Она мать двоих детей». Серену не наказали за демарш на Уимблдоне — её оправдал Джокович

Легендарная Серена Уильямс проиграла австралийке Майе Джойнт (3:6, 7:6, 3:6) в матче первого круга Уимблдона. Результат для 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» разочаровывающий, однако сам факт её возвращения на корт после почти четырёхлетнего перерыва стал огромным событием.

44-летняя Серена заявила, что немного повредила колено в конце первого сета встречи с Джойнт. Под этим предлогом американка не пришла на обязательную пресс-конференцию. По регламенту Уильямс грозил штраф в размере $ 50 тыс., но в пятницу стало известно, что санкции к легендарной теннисистке применяться не будут.

Не так давно на Australian Open – 2025 россиянин Даниил Медведев был наказан штрафом на $ 76 тыс. за аналогичный демарш. Правда, в него входит не только пропуск пресс-конференции, но и неспортивное поведение на корте, однако отказ от общения с журналистами обходится теннисистам дороже всего. На Уимблдоне заявленную травму Серены посчитали уважительной причиной нежелания говорить с представителями СМИ.

Серена Уильямс Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Уильямс при этом собирается выступить в парном разряде со своей старшей 46-летней сестрой Винус. 4 июля они выйдут на корт против аргентинки Соланы Сьерры и колумбийки Камилы Осорио. Этот матч первого круга стоит последним в программе дня (начнётся не раньше 18:30 мск). Проблема в том, что до сестёр Уильямс будут сыграны уже встречи второго круга парного разряда Уимблдона. Ради ещё одного выхода на корт Серены устроили беспрецедентную задержку и перекроили календарь.

Особое отношение к сёстрам очевидно. Винус Уильямс на этом фоне решила взять пример с Серены и тоже не явилась на обязательную пресс-конференцию после поражения в миксте. Винус вместе с опытным парником Кевином Кравицем не смогла одолеть седьмых сеяных Ллойда Гласспула и Терезу Михаликову (4:6, 4:6). Каких-либо объяснений своего отсутствия Уильямс-старшая не предоставила. За нежелание говорить с журналистами после микста ей грозит штраф в размере тех же $ 50 тыс. Решение по санкциям в отношении Винус примут в ближайшие дни.

Привилегированное отношение к Серене и её сестре нравится не всем. Бывший британский теннисист Грег Руседски считает, что Уильямс-младшая должна была прийти на пресс-конференцию после поражения в одиночном разряде, даже с учётом травмы. Хотя, очевидно, слишком серьёзных проблем у американки не было. Она играла с повреждениям два сета и затем без проблем ушла с корта, а очень скоро начнёт выступать в паре.

«Нет сомнений, что Серена заслужила особое приглашение на турнир. Вы же не откажете одной из величайших легенд этого вида спорта, которая хочет сыграть в одиночном разряде. К сожалению, она не провела пресс-конференцию после поражения. Если травма Серены действительно такая серьёзная, то ей всё равно могли помочь прийти в зал и приложить лёд к колену», — заявил Руседски.

Новак Джокович выступил в защиту Серены Уильямс на Уимблдоне Фото: Matthias Hangst/Getty Images

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович на этом Уимблдоне часто говорит о Серене на своих пресс-конференциях. Серб считает, что любые нападки в адрес Уильямс нужно прекратить.

«Ещё до начала турнира я говорил, что это невероятная история. Просто нечто грандиозное. Я всегда был поклонником Серены. Уверен, в глубине души она рассчитывала выиграть хотя бы один матч. Зная, насколько она любит соперничать и какой у неё чемпионский характер, могу сказать, что ей недостаточно просто выйти на корт. Она хочет побеждать. Надеюсь, ради тенниса и всех нас мы ещё увидим её на корте. Посмотрим, что будет дальше. Никто не знает, собирается ли она играть дальше. Может быть, только на турнирах «Большого шлема». Думаю, ей хотелось бы выступить на US Open. Было бы здорово увидеть ее на домашнем «Шлеме».

Я немного посмотрел её матч. Когда речь заходит о Серене, как и о других великих чемпионах, люди почему-то сразу ждут, что они будут показывать свой лучший теннис. Все привыкли видеть, как они годами доминировали в туре. Я отдаю должное целеустремлённости Серены. 44-летняя мать двоих детей вернулась на корт после длительного перерыва в одиночных матчах, получила травму. Это нормально, что она всё ещё не в лучшей форме с точки зрения подвижности. Призываю критиков успокоиться и наслаждаться её присутствием здесь. Возвращение Серены привлекло внимание к Уимблдону и вдохновило людей. Её выступление на US Open может стать подходящим следующим шагом.

Мне кажется, люди слишком торопятся с осуждением и выводами. Лучше просто наслаждаться величием Серены, тем, кем она стала для нашего спорта и что для него сделала. То, что она решила снова попробовать себя в туре, – огромный подарок для тенниса. Иногда мне кажется, что люди этого просто не ценят. Вместо этого они начинают строить догадки и осуждать. Но ведь перед вами, возможно, величайшая теннисистка всех времён. Она возвращается, чтобы снова играть и привлекать внимание к нашему виду спорта. Для меня такая реакция людей совершенно непонятна. Я всегда поддерживал Серену и надеюсь, что она сыграет ещё не раз», — сказал Джокович.

Джокович считает, что статус Серены и её вклад в историю тенниса являются основанием для того, чтобы не обращать внимания на различные формальные нарушения. Конечно, Серена могла спокойно заплатить штраф за пропуск пресс-конференции, Её состояние оценивается в сумму $ 350-400 млн. Нужно ли было её наказывать? Тема дискуссионная, однако, возможно, позиция Новака имеет под собой основания. Возвращение Уильямс на корт действительно является важным событием, ради которого можно закрыть глаза на некоторые правила.