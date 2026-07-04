«Он может претендовать на четвертьфинал». Способен ли Сафиуллин навязать борьбу Джоковичу?

В самом разгаре третий в сезоне-2026 турнир «Большого шлема» — Уимблдон. В четвёртый круг соревнований первым из россиян вышел Роман Сафиуллин, одолев в третьем круге молодого бразильца Жоао Фонсеку (6:3, 6:3, 6:3). Теперь за место в четвертьфинале Роман сразится с семикратным чемпионом травяного ТБШ — сербом Новаком Джоковичем. Рассказываем, чем может быть примечателен этот поединок.

Роман Сафиуллин на данный момент занимает в рейтинге ATP 132-е место. Эта позиция не позволила россиянину напрямую попасть в сетку Уимблдона, поэтому ему пришлось пробиваться через три матча квалификации. Там в финале он одержал победу в пяти сетах над швейцарцем Жеромом Кимом. А уже в первом круге основного турнира он обыграл соотечественника Андрея Рублёва — 6:4, 6:7, 3:6, 6:3, 7:6. Во втором круге поражение было нанесено представителю Нидерландов Ботику ван де Зандсхулпу — 6:0, 4:6, 6:3, 3:6, 7:6, а затем сенсационной стала победа Сафиуллина над 19-летним представителем Бразилии Жоао Фонсекой, 27-й ракеткой мира. Роман одолел бразильца в трёх сетах со счётом 6:3, 6:3, 6:3.

По окончании встречи в интервью на корте россиянин не смог сдержать слёз и заявил, что ещё полгода назад не знал, продолжит ли играть в теннис, потому что долго восстанавливался после непростой травмы. «После Открытого чемпионата США мне пришлось остановиться, чтобы лечить травму. Это было очень тяжёлое время. Даже полгода назад я не знал, смогу ли вернуться. Я не знал. Очень рад быть снова здесь», — сказал Сафиуллин.

Травяной ТБШ — всего лишь третий в сезоне турнир на уровне ATP-тура, где Роман принимает участие. Первым в 2026 году для российского теннисиста был «Ролан Гаррос», на котором он также через квалификацию попал в основную сетку, но проиграл в первом же круге норвежцу Касперу Рууду в пяти сетах (2:6, 6:7, 7:5, 6:0, 2:6).

Выход Сафиуллина в 1/8 финала Уимблдона стал настоящей сенсацией. Этот результат прокомментировали многие эксперты. Двукратный чемпион ТБШ в миксте российский теннисист Андрей Ольховский объяснил успешное выступление Романа на «Большом шлеме» в Лондоне обретением уверенности в себе: «Роман и раньше хорошо играл. Дело в том, что сейчас он почувствовал уверенность. Прошёл через такие матчи — просто молодец! Мне кажется, когда Рома физически чувствует себя хорошо, тогда он играет хорошо. Мне кажется, эти периоды вселяют в него уверенность. Исходя из своего физического состояния Рома хорошо играет, у него есть практически все удары. То есть его обыграть достаточно сложно, когда он играет стабильно. Очень интересно играет. Сегодня не боялся идти вперёд, обострял. Фонсека не справлялся с темпом», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

А заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук отметил, что у Романа появились стабильная игра и вера в собственные силы: «С Сафиуллиным что-то случилось внутри, ментально. Он поверил в себя, особенно после победы над Рублёвым. Сейчас Роман на подъёме, потому что с точки зрения темпа, скорости, ударов всё в порядке — он на хорошем уровне. Просто не хватало стабильности и уверенности, в которых сейчас он прибавил. Это очень важно. Он стал конкурентоспособен вплоть до десятки сильнейших. Это уже такой уровень, где можно претендовать на четвертьфинал. Должно сложиться и повезти. Думаю, Сафиуллин будет играть на равных со всеми предстоящими соперниками», — рассказал Янчук в интервью «Чемпионату».

Победительница двух турниров «Большого шлема» в одиночке, бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова тоже не осталась в стороне от комментариев: «Есть одна хорошая новость. Роман Сафиуллин уверенно в трёх сетах обыграл восходящую звезду — бразильца Жоао Фонсеку — и вышел в четвёртый круг. Роман буквально расплакался после матча. Очень трогательно видеть такие эмоции. Безумно за него рада. Потому что у него был очень-очень тяжёлый период. Мне рассказывали, что он был на грани завершения карьеры из-за травм. И сейчас наконец колоссальная работа приносит плоды. Поздравляю!!!» — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

В четвёртом круге ТБШ на траве Сафиуллину предстоит сразиться с семикратным чемпионом Уимблдона Новаком Джоковичем. Серб в этом сезоне играет исключительно на крупных турнирах — «Шлемах» и «Мастерсах». На его счету финал Australian Open, выход в четвёртый круг «тысячника» в Индиан-Уэллсе и третий круг на «Ролан Гаррос».

На текущем супертурнире в Лондоне Новак в первом круге одолел китайца У Ибина (6:4, 5:7, 6:4, 6:4), во втором — грека Стефаноса Циципаса (6:3, 6:4, 6:2), а в третьем — француза Артура Риндеркнеша со счётом 7:5, 6:4, 1:6, 7:6.

Теперь сербский теннисист сравнялся с легендарным швейцарцем Роджером Федерером по количеству побед в матчах Уимблдона. У обоих спортсменов теперь по 105 выигранных поединков на этих соревнованиях. По завершении встречи Джокович признался, что очень рад ещё одному своему рекорду: «Возможность войти в историю на Уимблдоне — это привилегия и честь. Это турнир моей детской мечты. Предлагаю матч между мной и Роджером за 106-ю победу. Кто выиграет, тот её и получит. Давайте закончим на этом. Давайте позвоним Роджеру, пусть приезжает!» — прокомментировал своё достижение Новак в интервью на корте.

Что касается личных встреч Романа Сафиуллина и Новака Джоковича, то теннисисты за карьеру провели уже три очных матча, и в каждом из них победу одержал серб. Роману пока не удалось взять у Новака ни одного сета.

История встреч Романа Сафиуллина и Новака Джоковича

№ Турнир Результат 1 Тель-Авив-2022, 1/2 финала 6:1, 7:6 в пользу Джоковича 2 Монте-Карло-2024, второй круг 6:1, 6:2 в пользу Джоковича 3 Шанхай-2024, четвёртый круг 6:3, 6:2 в пользу Джоковича 4 Уимблдон-2026, четвёртый круг ?

Стоит отметить, что, несмотря на уверенные победы во всех трёх встречах, Джокович считает Сафиуллина очень трудным и серьёзным соперником, который доставляет ему немало проблем на корте. Новак отмечает высокий уровень игры россиянина. Самую первую встречу теннисистов на турнире ATP-250 в Тель-Авиве серб оценил как очень энергозатратную и напряжённую: «Думаю, это был очень конкурентный матч, особенно во втором сете. Должен сказать, что сегодня я был достаточно эмоционален на корте, было много напряжения — это результат его агрессивного стиля игры. У него очень мощная подача. Я знал, что должен оставаться сосредоточенным, и понимал, что он определённо даст отпор во втором сете, что и произошло. Я подавал на матч и провёл пару плохих розыгрышей. Нужно отдать ему должное за то, как он боролся», — приводила слова Джоковича пресс-служба АТР.

А поединок с Романом в четвёртом круге «Мастерса» в Шанхае Новак охарактеризовал как одну из лучших игр: «Насколько бы я оценил игру от 1 до 10? Довольно близко к 10. Я думаю, что предыдущий и сегодняшний матчи, возможно, одни из лучших встреч, которые я проводил за последнее время», — цитировало серба издание The Tennis Letter.

Сможет ли Сафиуллин взять реванш у семикратного чемпиона Уимблдона за три поражения подряд? Узнаем, когда теннисисты выйдут на корт в воскресенье, 5 июля.

Уимблдон проходит с 29 июня по 12 июля. За всеми событиями и успехами российских теннисистов следите на «Чемпионате».