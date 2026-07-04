Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Уимблдон-2026: Елена Рыбакина вылетела от Элисе Мертенс в третьем круге и упустила шанс стать первой ракеткой мира, реакция

«Мы потеряли Елену. Ей не стать первой ракеткой». Провал Рыбакиной на Уимблдоне вызвал шок
Михаил Георгиев
Уимблдон-2026: Елена Рыбакина
Комментарии
Уровень игры казахстанской теннисистки давно оставляет желать лучшего, что лишний раз подтвердилось на травяном «Шлеме».

Вторая ракетка мира Елена Рыбакина уступила бельгийке Элисе Мертенс (6:7, 1:6) в третьем круге Уимблдона.

Результат по-настоящему сенсационный, ведь Елена до сегодняшнего дня вела 7-1 по личным встречам с Мертенс и считалась абсолютным фаворитом на траве.

Материалы по теме
«Она мать двоих детей». Серену не наказали за демарш на Уимблдоне — её оправдал Джокович
«Она мать двоих детей». Серену не наказали за демарш на Уимблдоне — её оправдал Джокович

27-я ракетка мира Элисе Мертенс вышла во вторую неделю турниров «Большого шлема» 17-й раз за карьеру. Бельгийка второй год подряд сыграет в четвёртом круге Уимблдона. Год назад её здесь остановила первая ракетка мира Арина Соболенко, но сейчас у Элисе соперница попроще — чешка Мари Боузкова, выбившая россиянку Людмилу Самсонову.

«У меня вообще нет слов. Чувствую себя немного необычно. Я очень рада, что выиграла первый сет и сумела сохранить этот импульс. Елена – невероятная теннисистка. Она уже выигрывала Уимблдон. Это очень сложная соперница. Думаю, вы сами видели, как нервно было доводить матч до победы над ней», — сказала Мертенс в интервью на корте.

Элисе Мертенс

Элисе Мертенс

Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Рыбакина второй год подряд вылетает на стадии третьего круга Уимблдона. Лучший результат теннисистки из Казахстана здесь – титул в 2022-м, после чего были четвертьфинал и полуфинал. Год назад ранний вылет Елены с турнира не так удивлял, потому что она ещё не набрала доминирующий ход. В конце сезона Рыбакина взяла титул на Итоговом чемпионате WTA, в начале этого сезона была победа на Australian Open, затем — финал и полуфинал престижных «тысячников» в Индиан-Уэллсе и Майами, где её одолевала только Соболенко.

Рыбакина постепенно подбиралась к Арине, у которой последние пару месяцев тоже выдались далеко не лучшими. Казалось, что Елена очень скоро может сместить Соболенко с лидирующей позиции в мировом рейтинге. Первый шанс был упущен на «Ролан Гаррос», когда казахстанская теннисистка сенсационно проиграла во втором круге украинке Юлии Стародубцевой.

Всё-таки грунт – самое неудобное покрытие для Рыбакиной, поэтому от неё ждали реабилитации на траве. Но Елена вылетала в первом-втором матчах на «пятисотниках» в Берлине и Лондоне от Александры Эалы и Кэти Бултер – далеко не самых опасных соперниц в туре. Сейчас случилось поражение от Мертенс на ранней стадии Уимблдона.

В лайв-рейтинге WTA Елена продолжает не так уж сильно отставать от Соболенко (8143 очка против 8550), однако Арина может солидно упрочить свои позиции, поскольку продолжает выступление на Уимблдоне. В Чемпионской гонке Рыбакина осталась на третьем месте (4627), упустив шанс обойти пока ещё лидирующую Мирру Андрееву (4999), что может очень скоро сделать идущая второй Соболенко (4945).

Елена Рыбакина

Елена Рыбакина

Фото: Jan Kruger/Getty Images

Что-то в игре Рыбакиной серьёзно разладилось. Пока без катастрофических последствий для рейтинга, но теннисное сообщество всерьёз обеспокоено последними результатами Елены.

«Ничего себе. Вторая ракетка мира вылетела. Элисе Мертенс в двух сетах победила чемпионку Уимблдона-2022. До этого матча счёт личных встреч был 7-1 в пользу Елены. Нельзя не уважать и не восхищаться тем, как самоотверженно Мертенс сражалась за каждое очко. Второй год подряд она выходит в четвёртый круг Уимблдона. Это её 14-я победа над теннисисткой из топ-10. Настоящая гроза фаворитов», — отмечает The Tennis Letter.

«Рыбакина после титула на Australian Open вылетела во втором круге «Ролан Гаррос» и третьем круге Уимблдона. Ей не стать первой ракеткой мира, пока что шансы растаяли», — написал испанский журналист Хосе Морон.

«Проблемы Елены Рыбакиной продолжаются. Бывшая чемпионка Уимблдона выбывает в третьем круге. С момента победы на «пятисотнике» в Штутгарте на грунте в апреле Рыбакина ни разу не проходила дальше четвертьфинала. Её восхождение на первое место казалось неизбежным после победы на Открытом чемпионате Австралии в этом году, однако она по-прежнему остаётся второй», — подчеркнул американский обозреватель Кристофер Клэри.

Материалы по теме
«Типично для такого безумца». Непостижимый вылет Медведева с Уимблдона шокировал всех
«Типично для такого безумца». Непостижимый вылет Медведева с Уимблдона шокировал всех

«Мы потеряли Елену Рыбакину. За последние два с половиной месяца она ничего не показала. Сегодняшний матч был посредственным. Мертенс воспользовалась этим, обыграла её в двух сетах и испытывала проблемы только в конце финального гейма, когда излишне нервничала», — высказал мнение французский журналист Бенуа Майлин.

«Елена Рыбакина отставала от Арины Соболенко на 700 очков и участвовала в трёх турнирах на траве, пытаясь стать первой ракеткой мира. Однако на травяном покрытии у неё сложилась очень неудачная серия игр, и теперь, если Соболенко выиграет Уимблдон, отставание Рыбакиной от лидера может превысить 2000 очков», — написал бразильский спортивный обозреватель Педро Мело.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android