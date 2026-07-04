«Мы потеряли Елену. Ей не стать первой ракеткой». Провал Рыбакиной на Уимблдоне вызвал шок

Вторая ракетка мира Елена Рыбакина уступила бельгийке Элисе Мертенс (6:7, 1:6) в третьем круге Уимблдона.

Результат по-настоящему сенсационный, ведь Елена до сегодняшнего дня вела 7-1 по личным встречам с Мертенс и считалась абсолютным фаворитом на траве.

27-я ракетка мира Элисе Мертенс вышла во вторую неделю турниров «Большого шлема» 17-й раз за карьеру. Бельгийка второй год подряд сыграет в четвёртом круге Уимблдона. Год назад её здесь остановила первая ракетка мира Арина Соболенко, но сейчас у Элисе соперница попроще — чешка Мари Боузкова, выбившая россиянку Людмилу Самсонову.

«У меня вообще нет слов. Чувствую себя немного необычно. Я очень рада, что выиграла первый сет и сумела сохранить этот импульс. Елена – невероятная теннисистка. Она уже выигрывала Уимблдон. Это очень сложная соперница. Думаю, вы сами видели, как нервно было доводить матч до победы над ней», — сказала Мертенс в интервью на корте.

Элисе Мертенс Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Рыбакина второй год подряд вылетает на стадии третьего круга Уимблдона. Лучший результат теннисистки из Казахстана здесь – титул в 2022-м, после чего были четвертьфинал и полуфинал. Год назад ранний вылет Елены с турнира не так удивлял, потому что она ещё не набрала доминирующий ход. В конце сезона Рыбакина взяла титул на Итоговом чемпионате WTA, в начале этого сезона была победа на Australian Open, затем — финал и полуфинал престижных «тысячников» в Индиан-Уэллсе и Майами, где её одолевала только Соболенко.

Рыбакина постепенно подбиралась к Арине, у которой последние пару месяцев тоже выдались далеко не лучшими. Казалось, что Елена очень скоро может сместить Соболенко с лидирующей позиции в мировом рейтинге. Первый шанс был упущен на «Ролан Гаррос», когда казахстанская теннисистка сенсационно проиграла во втором круге украинке Юлии Стародубцевой.

Всё-таки грунт – самое неудобное покрытие для Рыбакиной, поэтому от неё ждали реабилитации на траве. Но Елена вылетала в первом-втором матчах на «пятисотниках» в Берлине и Лондоне от Александры Эалы и Кэти Бултер – далеко не самых опасных соперниц в туре. Сейчас случилось поражение от Мертенс на ранней стадии Уимблдона.

В лайв-рейтинге WTA Елена продолжает не так уж сильно отставать от Соболенко (8143 очка против 8550), однако Арина может солидно упрочить свои позиции, поскольку продолжает выступление на Уимблдоне. В Чемпионской гонке Рыбакина осталась на третьем месте (4627), упустив шанс обойти пока ещё лидирующую Мирру Андрееву (4999), что может очень скоро сделать идущая второй Соболенко (4945).

Елена Рыбакина Фото: Jan Kruger/Getty Images

Что-то в игре Рыбакиной серьёзно разладилось. Пока без катастрофических последствий для рейтинга, но теннисное сообщество всерьёз обеспокоено последними результатами Елены.

«Ничего себе. Вторая ракетка мира вылетела. Элисе Мертенс в двух сетах победила чемпионку Уимблдона-2022. До этого матча счёт личных встреч был 7-1 в пользу Елены. Нельзя не уважать и не восхищаться тем, как самоотверженно Мертенс сражалась за каждое очко. Второй год подряд она выходит в четвёртый круг Уимблдона. Это её 14-я победа над теннисисткой из топ-10. Настоящая гроза фаворитов», — отмечает The Tennis Letter.

«Рыбакина после титула на Australian Open вылетела во втором круге «Ролан Гаррос» и третьем круге Уимблдона. Ей не стать первой ракеткой мира, пока что шансы растаяли», — написал испанский журналист Хосе Морон.

«Проблемы Елены Рыбакиной продолжаются. Бывшая чемпионка Уимблдона выбывает в третьем круге. С момента победы на «пятисотнике» в Штутгарте на грунте в апреле Рыбакина ни разу не проходила дальше четвертьфинала. Её восхождение на первое место казалось неизбежным после победы на Открытом чемпионате Австралии в этом году, однако она по-прежнему остаётся второй», — подчеркнул американский обозреватель Кристофер Клэри.

«Мы потеряли Елену Рыбакину. За последние два с половиной месяца она ничего не показала. Сегодняшний матч был посредственным. Мертенс воспользовалась этим, обыграла её в двух сетах и испытывала проблемы только в конце финального гейма, когда излишне нервничала», — высказал мнение французский журналист Бенуа Майлин.

«Елена Рыбакина отставала от Арины Соболенко на 700 очков и участвовала в трёх турнирах на траве, пытаясь стать первой ракеткой мира. Однако на травяном покрытии у неё сложилась очень неудачная серия игр, и теперь, если Соболенко выиграет Уимблдон, отставание Рыбакиной от лидера может превысить 2000 очков», — написал бразильский спортивный обозреватель Педро Мело.