Хачанов проиграл в пятисетовом марафоне на Уимблдоне. Хотя первую партию взял с «баранкой»

В субботу, 4 июля, на Уимблдоне-2026 разыгрывались последние путёвки в четвёртый круг. Из российских теннисистов, находящихся в нижней половине сетки, во вторую неделю травяного ТБШ стремились пробиться Людмила Самсонова и Карен Хачанов. Но обо всём по порядку.

Первыми своё сражение проводили Самсонова и чешка Мари Боузкова. 27-летняя спортсменка в данный момент занимает 23-е место в рейтинге WTA, причём совсем недавно — в июне этого года — Мари находилась на наивысшей для себя 22-й позиции. В одиночке Боузкова успела обзавестись четырьмя титулами, причём два трофея она выиграла в текущем сезоне — на соревнованиях в Ноттингеме и Боготе. В парном разряде теннисистка побеждала в финале шести турниров, включая «тысячник» в Пекине-2023.

За всё время Мари и Людмила успели провести пять поединков друг с другом. Перед стартом матча на Уимблдоне-2026 небольшое преимущество по количеству побед принадлежало Самсоновой — 3-2. Россиянка одерживала вверх над соперницей в финале квалификации «Ролан Гаррос» — 2019, во втором круге US Open — 2024 и на старте Аделаиды-2025, Боузкова же оказывалась сильнее нашей спортсменки во втором круге квалификации Бирмингема-2019 и в третьем круге Гвадалахары-2022.

На старте сражения в Лондоне теннисистки обменялись брейками — 1:1. И следом взяли по одной своей подаче — 2:2. В пятом гейме Людмила получила шанс вырваться в лидеры, однако Мари выстояла — 2:3. Зато чуть позже у россиянки всё сложилось как надо: она сделала брейк — 4:3 — и через какое-то время подала на сет — 6:4 за 49 минут.

Второй сет получился упорнее, чем стартовый: спортсменки добирались до брейк-пойнтов, но реализовать их им не удавалось. В 12-м гейме Боузкова заработала два сетбола на подаче Самсоновой, однако Людмила отвела от себя эти угрозы — 6:6. В итоге партия перешла в тай-брейк, где сильнее оказалась Мари — 7:6 (7:3).

Людмила Самсонова Фото: Andrew Matthews/PA Images via Getty Images

В решающем отрезке матча чешка сразу повела с брейком — 1:0. Второй гейм получился самым тяжёлым за весь поединок: теннисистки долго боролись на подаче Мари, Самсонова дошла до семи брейк-пойнтов, и всё же Боузкова не отдала своего — 2:0. Следом у чешки появилось два шанса увеличить преимущество, но Людмила вцепилась в свою подачу — 2:1. В восьмом гейме россиянка добилась брейка и сравняла счёт — 4:4. Однако счастье Самсоновой длилось недолго: сначала Мари вернула потерянное — 5:4, а затем поставила победную точку в матче, уйдя с тройного брейк-пойнта — 4:6, 7:6, 6:4 за 3 часа 26 минут.

Таким образом, Людмиле не удалось защитить очки за прошлогодний четвертьфинал Уимблдона. По итогам травяного ТБШ Самсонова опустится в мировой классификации с 41-го места на 69-ю позицию. А Мари Боузкову далее ждёт Элисе Мертенс, сенсационно выбившая вторую ракетку мира Елену Рыбакину.

За выход в четвёртый круг Хачанов боролся с 24-летним Флавио Коболли. Представитель Италии сейчас располагается на рекордной для себя 10-й строчке, на которую он впервые забрался в июне текущего года. За карьеру теннисист выиграл три титула, причём один из них — Акапулько — он заполучил в этом сезоне. Счёт личных встреч между Флавио и Кареном был на стороне россиянина накануне их матча на Уимблдоне — 1-0. Хачанов побеждал соперника в третьем круге Мадрида-2024 — 7:5, 6:4.

Незадолго до начала новой битвы спортсменов бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова предположила, что победителем из этого сражения выйдет Карен. «Если учитывать то, как предыдущий матч играл Хачанов, я думаю, что он будет фаворитом. Он очень здорово подавал – примерно 80% первых подач. Если Карен в такой форме выйдет против Флавио, я думаю, что он выиграет в четырёх сетах 3:1. Хачанов находится в хорошей форме, и ему по силам обыграть такого соперника, как Коболли», — приводит слова Пивоваровой BB Tennis в своём телеграм-канале.

В стартовой партии с Флавио случилось что-то необъяснимое: россиянин забрал сначала одну его подачу — 2:0, затем и следующую — 4:0. И в итоге Хачанов повесил «баранку» Коболли всего за 19 минут — 6:0! Примечательно, что итальянец за этот отрезок сражения сумел взять только девять розыгрышей.

Во втором сете Коболли решил не сдаваться так быстро и включился в активную борьбу с соперником. Карен получил возможность выйти вперёд, но итальянец не дал её претворить в жизнь — 2:2. Следом Флавио впервые за весь матч заработал брейк-пойнт, который ему, впрочем, не получилось реализовать — 2:3. Так, теннисисты дошли до тай-брейка, и выиграл его Коболли — 7:6 (7:4) за 1 час 7 минут.

В третьей партии спортсмены бились ровно, пока не настал шестой гейм. Тут у Флавио появилось два шанса захватить лидерство, однако Карен устоял — 3:3. Дальше уже Хачанов завоевал шанс перевернуть ход игры и не сумел воспользоваться им — 4:5. В 10-м гейме Коболли добрался до двойного сетбола на чужой подаче, однако россиянин не позволил сопернику завершить этот отрезок матча — 5:5. А итальянец в ответ не дал Карену реализовать четыре брейк-пойнта — 5:6. И вновь сет закончился тай-брейком, только теперь точнее оказался Хачанов — 7:6 (7:5) за 1 час 14 минут.

На старте четвёртого сета у россиянина было четыре шанса повести с брейком, но Флавио удержал свою подачу — 1:1. А вот свой шанс на чужом гейме итальянец не упустил: со второго брейк-пойнта теннисист вырвался вперёд — 2:1. Чуть позже Коболли добился ещё одного брейка — 5:2. Карен получил две возможности попытаться исправить своё положение, однако итальянец оказался неумолим — 6:2 за 46 минут.

Карен Хачанов Фото: Daniel Kopatsch/Getty Images

Пятый сет завершился для Хачанова практически в одну калитку: теннисисты взяли по две свои подачи — 2:2, после чего Флавио сделал брейк — 3:2. Следом Коболли забрал ещё один чужой гейм — 5:2. И уверенно подал на поединок — 0:6, 7:6, 6:7, 6:2, 6:2 за четыре часа ровно.

Таким образом, Хачанов не смог защитить рейтинговые баллы за прошлогодний выход в четвертьфинал травяного ТБШ. В лайв-рейтинге Карен теперь занимает 26-ю строчку, потеряв четыре позиции. На Уимблдоне-2026 остался всего один представитель России — Роман Сафиуллин.

Соревнования женщин на Уимблдоне проходят с 29 июня по 11 июля, а мужской турнир — с 29 июня по 12 июля. За всеми подробностями следите на «Чемпионате».