Ещё одна российская теннисистка сменила флаг. В Армению и Узбекистан ушли уже 6 игроков

Переход Алины Чараевой под флаг Армении стал неприятным, но, увы, уже в какой-то степени привычным событием. За последнее время сразу несколько российских теннисисток сменили спортивное гражданство. Чараеву, которая ещё не поднималась в первую сотню, не отнесёшь к звёздам первой величины, но тенденция, безусловно, печальная.

В начале этого сезона Чараева в интервью «Чемпионату» рассказала, что Федерация тенниса России на неё «подзабила». «Честно, я до сих пор до конца не понимаю, почему на меня, скажем так, немного подзабили. Возможно, из-за травм или того, что у меня в рейтинге не было больших скачков. Но мне не то чтобы не помогала федерация, я от неё даже ничего не слышала. Мы, в принципе, не общались. И что-то сказать трудно, потому что контакта у нас сейчас вообще нет. И если я сейчас захочу приехать в Россию и потренироваться, то даже не знаю, кому писать.

Когда я переехала в Испанию, у меня спрашивали, почему уезжаю и не тренируюсь там. Хотя федерация мне помогала лет до 18, когда у меня ещё был с ними контракт, но после этого всё закончилось», — говорила теннисистка.

При этом Алина подчёркивала тогда, что о смене спортивного гражданства речи нет, хотя предложения имеются. «На данный момент какие-то предложения есть. Федерации других стран видят, что у нас есть проблемы, хотят помочь. Но я пока что не думаю об этом, не рассматриваю. Хочу больше сфокусироваться на теннисе, рейтинге, планах», — сообщила спортсменка.

А в апреле Чараева в интервью «Чемпионату» намекнула, что планирует подняться в топ-100. «В том году вообще был первый полный сезон, когда я отыграла без травм. До этого, в принципе, в общей сложности я два года пропустила из-за операций и разных проблем. И сейчас, конечно, первый раз, когда я чувствую, что если будет какая-то чуть большая стабильность в результатах, то, может быть, получится и в топ-100 подняться, и выше в этом году», — говорила она.

Если Алина и попадёт в первую сотню, то уже под другим флагом.

Кто ещё перестал выступать от России за последние несколько лет? Давайте смотреть.

Армения. Элина Аванесян

Чараева не первая российская теннисистка, перешедшая под флаг Армении. Летом 2024 года по этому пути проследовала Элина Аванесян. Она объяснила переход желанием поспособствовать прогрессу тенниса в стране. «Если говорить о причинах, то в первую очередь это развитие тенниса в Армении. Я думаю, у тенниса в Армении до сих пор не было большого признания. Уверена, этот процесс изменит ситуацию, и в будущем под армянским флагом будет играть больше известных спортсменов. Это моя основная цель», — приводит слова Аванесян, сказанные в 2024 году, армянское издание Aravot.am.

Даниил Саркисян

В начале сезона-2026 аналогичный переход совершил теперь уже 20-летний Даниил Саркисян, в ATP указанный как Сарксян. Он является уроженцем Перми. В возрасте 16 лет Даниил сменил место жительства, переехав для занятий в Академию Рафаэля Надаля. «Меня позвал мой друг Ярослав Дёмин, он на тот момент тренировался там уже полгода. Сказал: «Приезжай, попробуй, тебе понравится». Мы уже смотрели варианты, куда перебраться, потому что в Перми были не те климатические условия и не очень много игроков, с кем можно тренироваться. К тому моменту думали о переезде. Решили попробовать. Я в апреле 2022 года после одного из турниров приехал в Академию. Мне понравилось. На тот момент, как и сейчас, в принципе, тут было много игроков. Переехал я сюда в октябре того же года.

Как такового отбора в Академию не было, но да — они тебя отсматривают, и если ты им понравился, то приглашают на годовую программу с сентября по май. Плюс им тогда было интересно набирать юниоров. Мне было 15 лет, я неплохо стоял для своего возраста в ITF, и меня взяли в Академию», — говорил он в интервью «Чемпионату» в 2024 году.

Узбекистан. Мария Тимофеева

Мария Тимофеева сменила гражданство в октябре 2025 года. О том, что Тимофеева планирует этот шаг, публичных разговоров не было. Но о чём-то таком ещё в начале того года говорил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

«У нас в теннисе есть определённая ситуация: нет соревнований в России, лиги не работают, отчислений у нас нет, и поэтому мы не можем финансировать резервы. У нас тысяча человек играет за рубежом, люди могут уйти выступать за другие страны. Я знаю, их сейчас «обрабатывают», и у нас не менее 20 человек сейчас могут уйти», — цитировал тогда Тарпищева ТАСС.

Камилла Рахимова

Вскоре примеру Тимофеевой последовала Камилла Рахимова. «По сути, как таковой разницы сильно нет. Я играла в конце года, но пресс-служба Узбекистана выложила новость о том, что я перешла, хотя сам турнир я играла ещё без флага, и я его выиграла. Но уже на церемонии награждения там был посол Узбекистана. Эта новость разлетелась по всем каналам, СМИ.

Что поменялось? Только, наверное, чуть больше поддержки и чуть больше внимания ко мне стало. Потому что, когда ты 10-я ракетка страны, от тебя не многого ждут. И не много что хотят, а больше где-то осуждают, где-то обсуждают, но как есть», — говорила Рахимова в видео на канале First&Red в январе этого года.

Полина Кудерметова

Ещё одной теннисисткой, проследовавшей в этом направлении, стала Полина Кудерметова, младшая сестра Вероники. 2025-й стал для неё первым сезоном на высшем уровне — до этого теннисистка выступала преимущественно на «челленджерах». Серьёзный прорыв она совершила в самом начале года, когда выиграла семь матчей подряд в Брисбене (с учётом квалификации). Кудерметова выбила из сетки таких сильных соперниц, как Людмила Самсонова, Дарья Касаткина, Ангелина Калинина. И лишь в финале россиянку остановила Арина Соболенко, хотя Полина забрала первый сет. Этот прорыв позволил ей в итоге вплотную приблизиться к топ-50.

Больше таких мощных выступлений у Кудерметовой-младшей не было, и постепенно она выпала из первой сотни. В какой-то момент Полина шла на серии из девяти поражений. При этом в начале 2025 года Кудерметова в интервью «Чемпионату» говорила, что ей никто не предлагал выступать за другую страну. Также теннисистка заявила тогда, что одна из её целей — выиграть турнир «Большого шлема».

Грузия. Натела Дзаламидзе

Переход Дзаламидзе состоялся летом 2022 года. Тогда Натела говорила, что её мотивировала возможность попасть на Олимпиаду-2024 в Париже. В то время ещё не было известно, пустят россиян на Игры или нет. «Я планировала сделать это до конца года. Мне не пришлось подавать заявление на новый паспорт — у меня уже давно есть грузинский. Но российские спортсмены почти везде под запретом, и я подумала: зачем терять возможность соревноваться здесь?

Сейчас мне 29. Сколько ещё лет буду играть в теннис? Я приняла это решение, чтобы в будущем у меня была возможность участвовать в Олимпийских играх. Я хочу выступать за сборную», — говорила в 2022 году Дзаламидзе, чьи слова приводит France 24.

Франция. Варвара Грачёва

Варвара Грачёва выступает под флагом Франции с середины сезона-2023, и было ей на момент перехода 22 года. С 16 лет Грачёва живёт и тренируется во Франции, поэтому особого удивления её переход вызывать не может. «Почему я поменяла гражданство? В 2019 году, когда уже пробыла тут несколько лет, мой тренер спросил, хочу ли я потенциально жить во Франции, играть за неё. Я ответила: «Ну ладно». С этого момента они сделали мне специальный паспорт, чтобы у меня были права как у гражданки Франции.

Повезло, что были знакомые. А ещё мне подвернулся агент, знавший агента, делавшего эти штуки футболистам из Бразилии, играющим за Францию. Кроме агента, ни одного из этих людей на тот момент я не знала лично. Они для меня сделали очень многое. Летом 2023 года мне сказали, что я получила паспорт. До сих пор в шоке. Всё случилось очень быстро, я ещё ничего не поняла», — говорила в декабре 2023-го Варвара в интервью на YouTube-канале Dychkovsky.

Варвара Грачёва Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Ксения Ефремова

Ефремовой было девять, когда она с мамой Юлией приехала в Монте-Карло из Москвы. Там как раз в Академии Патрика Муратоглу проводили отборочные: талантливые ребята стекались с разных уголков мира и демонстрировали скиллы. Они проходят тестирование, а тренерский штаб наблюдает и принимает решение: хотят они помочь таланту или нет. Их роль — увидеть и раскрыть потенциал игрока. В юной москвичке его разглядели.

На решение французских властей ускорить её заявление повлияли успехи девочки. В таких случаях необходима подпись президента Франции Эммануэля Макрона. Местная федерация тенниса и её президент Жиль Мореттон также помогли делу продвинуться вперёд. Подача заявлений на натурализацию началась ещё в начале 2021 года, тогда же Ксения взяла первые уроки французского языка. Переход был оформлен осенью 2023 года.

По юниорам Ефремова выиграла Australian Open — 2026. Весной Ксении исполнилось 17 лет, и она уже дебютировала на взрослом ТБШ — на теперь уже домашнем для себя «Ролан Гаррос».

Казахстан. Александр Шевченко

Александр Шевченко ещё в октябре 2022 года обратился в Федерацию тенниса Казахстана. «Шевченко мы потеряли. Он принял решение выступать за Казахстан и уже год ждёт. Он уже даже документы сдал. Это его решение. В принципе, мы ничего не вкладывали в Шевченко, практически ничего. Он мог бы быть нашим, но сам хочет выступать за Казахстан. Это чисто его решение», — говорил год спустя глава ФТР Шамиль Тарпищев, чьи слова приводит «Матч ТВ».

Окончательно Шевченко сменил гражданство в январе 2024-го.

Испания. Оксана Селехметьева

Весной этого года стало известно о переходе Оксаны Селехметьевой. В 2018 году Селехметьева приняла решение о переезде в Барселону. Точкой притяжения стала академия 4Slam, в которой тренировался и до сих пор базируется Андрей Рублёв. Именно это стало решающим фактором для Оксаны и её агента восемь лет назад. Там спортсменка первое время работала с Гало Бланко, бывшим наставником Карена Хачанова и Милоша Раонича, а ныне важным членом команды Рублёва.

«Карьера у нас одна. Я родилась в России, это мой дом, но я долгое время тренируюсь в Испании. Надеюсь, что это решение будет понятно людям. Кому-то будет грустно, но я думаю о себе и карьере. Думаю, для меня это лучшее решение.

Всё началось три года назад, были препятствия, где-то не получалось. Это очень большой шаг для меня — поменять спортивное гражданство. Мне нужно было всё взвесить, обдумать, как это скажется на карьере», — говорила Селехметьева в интервью «Чемпионату».

Австрия. Анастасия Потапова

В декабре прошлого года Анастасия Потапова неожиданно — об этом даже слухов никаких не было! — объявила, что с сезона-2026 будет выступать под флагом Австрии.

«Я рада сообщить вам, что моя заявка на получение гражданства была одобрена правительством Австрии. Австрия — это страна, которую я люблю, которая невероятно гостеприимна и где я чувствую себя как дома. Мне нравится быть в Вене, и я с нетерпением жду, когда смогу сделать её своим вторым домом. В связи с этим я с гордостью объявляю, что с 2026 года я буду представлять свою новую родину, Австрию, в своей профессиональной теннисной карьере», — написала спортсменка в своём телеграм-канале.

Анастасия Потапова Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Австралия. Дарья Касаткина

Весной прошлого года о переходе под флаг Австралии объявила бывшая первая ракетка России Дарья Касаткина. «Я была невероятно тронута всем тем позитивом и поддержкой, которые получила с момента принятия своего решения. Это было совсем не просто, но положительные комментарии болельщиков и игроков очень много значат для меня, честное слово, спасибо вам.

Я хотела бы пояснить, что моя команда обратилась в Tennis Australia по поводу смены гражданства, и они направили меня к экспертам, которые могли помочь мне с иммиграционным процессом, а также предложили письмо поддержки для моего заявления. Я горжусь тем, что теперь представляю Австралию, и надеюсь, что все будут гордиться мной — как на корте, так и за его пределами», — писала она в соцсетях.

«Конечно, это важное решение. Сделать что-то подобное никогда не бывает легко. Но я полностью осознавала, когда делала этот шаг, зная, что это лучше для моего будущего. Я оказалась в ситуации, когда мне нужно сделать этот выбор. Это печально, но мне пришлось это сделать, и я рада решению. Честно говоря, за последние пару месяцев я стала намного счастливее. Чувствую, как с моих плеч свалился большой груз. Я свободна и счастлива. Для меня это самое главное, и… думаю, что это решение правильное», — приводит слова Касаткиной The Guardian.