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Прямая онлайн-трансляция Уимблдона-2026: Джокович, Сафиуллин, Соболенко, Синнер, сетка, расписание, где смотреть, подробности

Джокович и Сафиуллин бьются за 1/4 финала Уимблдона! Ещё сыграют Соболенко и Осака. LIVE!
Даниил Сальников
Роман Сафиуллин и Новак Джокович
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В воскресенье продолжится травяной «Шлем». На корты выйдет и последний россиянин.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию седьмого игрового дня на травяном «Шлеме» – Уимблдоне. В воскресенье начнётся четвёртый круг. Будет сыграно восемь матчей в одиночном разряде — по четыре в верхних половинах сеток у мужчин и женщин. На корты среди прочих выйдет и последний россиянин — Роман Сафиуллин (Q). Он сразится с Новаком Джоковичем (седьмой номер посева). Также сыграют и другие представители топ-10 посева — Янник Синнер (1), Феликс Оже-Альяссим (3), Арина Соболенко (1), Джессика Пегула (4), Кори Гауфф (7) и Каролина Мухова (10).

Уимблдон-2026. Мужчины. Турнирная сетка
Уимблдон-2026. Женщины. Турнирная сетка
Уимблдон (м). 4-й круг
05 июля 2026, воскресенье. 15:30 МСК
Роман Сафиуллин
132
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Новак Джокович
8
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Уимблдон (ж). 4-й круг
05 июля 2026, воскресенье. 17:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Наоми Осака
14
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Уимблдон (м). 4-й круг
05 июля 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Синтаро Мочизуки
151
Япония
Синтаро Мочизуки
С. Мочизуки
Расписание воскресенья
Live Даниил Сальников

Расписание воскресенья

Продолжается Уимблдон. В воскресенье пройдёт 7-й игровой день. Вот как выглядит расписание дня.

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