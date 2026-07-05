Джокович и Сафиуллин бьются за 1/4 финала Уимблдона! Ещё сыграют Соболенко и Осака. LIVE!

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«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию седьмого игрового дня на травяном «Шлеме» – Уимблдоне. В воскресенье начнётся четвёртый круг. Будет сыграно восемь матчей в одиночном разряде — по четыре в верхних половинах сеток у мужчин и женщин. На корты среди прочих выйдет и последний россиянин — Роман Сафиуллин (Q). Он сразится с Новаком Джоковичем (седьмой номер посева). Также сыграют и другие представители топ-10 посева — Янник Синнер (1), Феликс Оже-Альяссим (3), Арина Соболенко (1), Джессика Пегула (4), Кори Гауфф (7) и Каролина Мухова (10).
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Расписание воскресенья
Продолжается Уимблдон. В воскресенье пройдёт 7-й игровой день. Вот как выглядит расписание дня.
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