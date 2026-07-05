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Уимблдон-2026: сетки, результаты, расписание, где смотреть, Елена Рыбакина и Ига Швёнтек проиграли, Александр Бублик победил

Бублик с 48 эйсами вытащил пятисетовик на Уимблдоне. Александр вновь в четвёртом круге
Александр Насонов
Александр Бублик
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В субботу на турнире — звездопад: выбыла не только Рыбакина, но и действующая чемпионка Швёнтек.

В субботу, 4 июля, на Уимблдоне завершились матчи третьего круга в мужской и женской одиночных сетках. В этот день на корт выходили казахстанские теннисисты Елена Рыбакина, двукратная победительница турниров «Большого шлема», и Александр Бублик. Рыбакина, чемпионка Уимблдона 2022 года, наверняка готовилась к турниру с намерением повторить своё победное выступление, а Бублик находился в шаге от того, чтобы повторить личный рекорд на этом турнире — выход в четвёртый круг. Также выступила прошлогодняя чемпионка Уимблдона Ига Швёнтек.

Рыбакина, посеянная под вторым номером, в первом поединке на этом Уимблдоне одолела Лоис Буассон (6:4, 1:6, 6:3), а затем разгромила Кэти Макнелли (6:1, 6:2). В третьем круге соперницей Елены стала Элисе Мертенс (25). В стартовом матче на турнире бельгийская теннисистка обыграла Лауру Зигемунд (6:2, 6:4), а затем одержала волевую победу над Марией Тимофеевой, причём с «баранкой» — 2:6, 6:3, 6:0.

Уимблдон-2026. Женщины. Турнирная сетка

В личных встречах с Мертенс у Рыбакиной был полный порядок: 7-1. В четвёртом круге Australian Open этого года казахстанская теннисистка одержала уверенную победу — 6:1, 6:3. Но на траве они встречались впервые. В стартовом сете знаменитая подача Рыбакиной часто давала сбой. Партию Елена закончила с 48% попадания первым мячом и четырьмя двойными ошибками. Поначалу она брала свои геймы, а на приёме выходила на брейк-пойнты, а вот во второй половине партии возникали более серьёзные проблемы. Рыбакина дважды отвечала обратным брейком и так добилась тай-брейка. А там уже Мертенс была точнее и реализовала второй сетбол — 7:6 (7:4) за 1 час.

Во втором сете экс-чемпионка Уимблдона потерпела крушение. Рыбакина смогла взять лишь один гейм. И создать проблемы Мертенс она сумела разве что в седьмом гейме, когда бельгийка подавала на матч. Элисе отыграла все четыре брейк-пойнта и с третьего матчбола оформила сенсационную победу — 7:6 (7:4), 6:1 за 1 час 38 минут.

Уимблдон (ж). 3-й круг
04 июля 2026, суббота. 15:05 МСК
Элисе Мертенс
27
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 4 		1
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Поражение Рыбакиной означает, что Арина Соболенко гарантированно останется первой ракеткой мира после Уимблдона. Другая сенсация дня — поражение прошлогодней чемпионки Уимблдона Иги Швёнтек. Третья сеяная не справилась с Александрой Эалой (29). Филиппинка могла и не доводить дело до тай-брейка в первом сете, однако, подавая при 5:3, упустила сетбол. На тай-брейке Швёнтек не использовала два сетбола, а Эала с третьего сетбола закрыла партию. Во втором сете Александра отдала Иге лишь два гейма, хотя та боролась до конца. В восьмом гейме полька упустила четыре брейк-пойнта, и её соперница использовала третий матчбол — 7:6 (11:9), 6:2 за 2 часа 15 минут.

«Если честно, мне уже безразличны результаты. Я была так на них сфокусирована, что дальше так уже тяжело. Я на самом деле стараюсь это отпустить. Ну нет у меня хороших результатов, так я и не буду их ожидать от себя, потому что их нет. Я пока что не на том уровне. Надо начать с самого начала и просто стараться улучшать свой теннис», — сказала Швёнтек на пресс-конференции.

Теперь Швёнтек, третья ракетка мира, потеряет как минимум три места в рейтинге WTA и в лучшем для себя случае окажется на шестой строчке. А Эала стала первой теннисисткой из Азии в Открытую эру, победившей действующую чемпионку Уимблдона, и первой левшой, победившей действующую чемпионку Уимблдона, со времён Мартины Навратиловой в 1982 году.

Уимблдон (ж). 3-й круг
04 июля 2026, суббота. 15:40 МСК
Александра Эала
32
Филиппины
Александра Эала
А. Эала
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 11 		6
6 9 		2
         
Ига Швёнтек
3
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

А Александр Бублик (10) вышел на корт с американцем Фрэнсисом Тиафо (17). Бублик начал турнир с волевой победы над Танаси Коккинакисом в пятисетовом матче, а во втором круге без потери партий прошёл Кирияна Жаке. А Тиафо в каждой из своих встреч отдавал строго по сету и выбил Теренса Атмана и Яна Хоински.

Уимблдон-2026. Мужчины. Турнирная сетка

В личных встречах у Бублика с Тиафо был паритет: 2-2, в том числе 1-1 — на траве. Оба матча на самом быстром покрытии состоялись ещё в 2022 году. В Истбурне тогда победил Александр, а в третьем круге Уимблдона Фрэнсис взял реванш.

Матч начался с неожиданного события: Бублик отдал подачу, взяв лишь очко в первом гейме. Тиафо воспользовался этим нежданным подарком. В продолжение первой партии американец сумел отыграть два брейк-пойнта, что стало залогом его успеха. В 10-м гейме Фрэнсис под ноль подал на сет — 6:4 за 40 минут.

Во второй партии Бублик выступил значительно лучше, чем в первой. Точность попадания первым мячом взлетела с 46% до 80%, и он только в этом сете исполнил 10 эйсов, при том что двойных ошибок не было. Тиафо был не так хорош в этом компоненте, но свои геймы всё же забирал, так что брейк-пойнтов в этой партии не было ни у кого. На тай-брейке Бублик сделал на один мини-брейк больше и с третьей попытки реализовал сетбол — 7:6 (7:5) за 49 минут.

Александр Бублик

Александр Бублик

Фото: Jan Kruger/Getty Images

Третья партия тоже проходила с преимуществом Бублика — во всяком случае, брейк-пойнты были только у него. Так продолжалось до 12-го гейма, в котором всё перевернулось с ног на голову. Тиафо упустил все пять брейк-пойнтов, в том числе тройной, и сет окончился тай-брейком, который сам по себе стал отдельной историей. Бублик вёл 5:2 с мини-брейком, однако быстро закончить 13-й гейм не смог. Первым на сетболы вышел Фрэнсис, но не реализовал ни одного из четырёх, а вот Александр реализовал свой третий сетбол, после того как его соперник пробил в аут, — 7:6 (13:11) за 1 час 16 минут.

Перед четвёртым сетом закрыли крышу. Характер игры не сразу изменился. Бублик продолжал собирать эйсы, которых к концу матча у него накопилось аж 48. Тиафо, вероятно, что-то беспокоило, так как после пятого гейма к нему вышел физиотерапевт. Однако это не помешало американцу сделать неожиданный брейк в седьмом гейме. Подавая на партию в 10-м гейме, Фрэнсис спасся с брейк-пойнта и перевёл встречу в решающий сет — 6:4 за 56 минут.

Фрэнсис Тиафо

Фрэнсис Тиафо

Фото: Jan Kruger/Getty Images

Пятая партия оказалась победной для Бублика. Определяющим стал четвёртый гейм, который Александр забрал со второго брейк-пойнта. На этом мяче он успел к укороченному и ответил обводящим — Тиафо уже ничего не мог поделать. Казахстанский теннисист подтвердил брейк и додержал этот перевес до конца, закрыв очередным эйсом, хотя начал последний гейм с двойной ошибки, — 4:6, 7:6 (7:5), 7:6 (13:11), 4:6, 6:3 за 4 часа 11 минут.

Уимблдон (м). 3-й круг
04 июля 2026, суббота. 20:20 МСК
Фрэнсис Тиафо
19
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		6 5 6 11 6 3
4 		7 7 7 13 4 6
             
Александр Бублик
11
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

Бублик во второй раз в карьере вышел в четвёртый круг Уимблдона. Он стал первым представителем Казахстана, который не менее двух раз выходил во вторую неделю в мужском одиночном разряде на этом турнире. На счету Михаила Кукушкина один выход в четвёртый круг здесь (в 2019 году). Также Бублик стал четвёртым казахстанцем, на счету которого не менее двух выходов в 1/8 финала Уимблдона в одиночном разряде, — после Елены Рыбакиной (4), Ярославы Шведовой (3) и Зарины Дияс (2). За выход в 1/4 финала Александр сразится с американцем Тейлором Фрицем.

Россияне в третьем круге в целом выступили неудачно. Во вторую неделю Уимблдона из наших вышел только Роман Сафиуллин.

Результаты россиян в третьем круге Уимблдона-2026

Теннисист(-ка)Результат
Даниил МедведевПоражение
Карен ХачановПоражение
Роман СафиуллинПобеда
Екатерина АлександроваПоражение
Анна КалинскаяПоражение
Людмила СамсоноваПоражение

Из одиночных сеток выбыли ещё 14 сеяных: семеро в мужском турнире и столько же теннисисток — в женском.

Результаты сеяных в третьем круге Уимблдона-2026

ПосевТеннисистРезультатТеннисисткаРезультат
1СиннерПобедаСоболенкоПобеда
2ЗверевПобедаРыбакинаПоражение
3Оже-АльяссимПобедаШвёнтекПоражение
4ПегулаПобеда
5де МинорПобеда
6ФрицПобедаАнисимоваПоражение
7ДжоковичПобедаГауффПобеда
8МедведевПоражение
9КоболлиПобедаНосковаПобеда
10БубликПобедаМуховаПобеда
11БенчичПобеда
12КостюкПобеда
13ЛегечкаПобедаПаолиниПобеда
14ОсакаПобеда
16ЙовичПобеда
17ТиафоПоражениеКырстяПоражение
18АлександроваПоражение
19ХачановПоражениеКалинскаяПоражение
21ПолПоражениеБоузковаПобеда
22Давидович-ФокинаПобеда
23ХодарПоражениеНаварроПоражение
24ФонсекаПоражение
25РиндеркнешПоражениеМертенсПобеда
26КизПобеда
29ЭалаПобеда

Уимблдонский турнир завершится 12 июля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».

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