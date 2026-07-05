Бублик с 48 эйсами вытащил пятисетовик на Уимблдоне. Александр вновь в четвёртом круге

В субботу, 4 июля, на Уимблдоне завершились матчи третьего круга в мужской и женской одиночных сетках. В этот день на корт выходили казахстанские теннисисты Елена Рыбакина, двукратная победительница турниров «Большого шлема», и Александр Бублик. Рыбакина, чемпионка Уимблдона 2022 года, наверняка готовилась к турниру с намерением повторить своё победное выступление, а Бублик находился в шаге от того, чтобы повторить личный рекорд на этом турнире — выход в четвёртый круг. Также выступила прошлогодняя чемпионка Уимблдона Ига Швёнтек.

Рыбакина, посеянная под вторым номером, в первом поединке на этом Уимблдоне одолела Лоис Буассон (6:4, 1:6, 6:3), а затем разгромила Кэти Макнелли (6:1, 6:2). В третьем круге соперницей Елены стала Элисе Мертенс (25). В стартовом матче на турнире бельгийская теннисистка обыграла Лауру Зигемунд (6:2, 6:4), а затем одержала волевую победу над Марией Тимофеевой, причём с «баранкой» — 2:6, 6:3, 6:0.

В личных встречах с Мертенс у Рыбакиной был полный порядок: 7-1. В четвёртом круге Australian Open этого года казахстанская теннисистка одержала уверенную победу — 6:1, 6:3. Но на траве они встречались впервые. В стартовом сете знаменитая подача Рыбакиной часто давала сбой. Партию Елена закончила с 48% попадания первым мячом и четырьмя двойными ошибками. Поначалу она брала свои геймы, а на приёме выходила на брейк-пойнты, а вот во второй половине партии возникали более серьёзные проблемы. Рыбакина дважды отвечала обратным брейком и так добилась тай-брейка. А там уже Мертенс была точнее и реализовала второй сетбол — 7:6 (7:4) за 1 час.

Во втором сете экс-чемпионка Уимблдона потерпела крушение. Рыбакина смогла взять лишь один гейм. И создать проблемы Мертенс она сумела разве что в седьмом гейме, когда бельгийка подавала на матч. Элисе отыграла все четыре брейк-пойнта и с третьего матчбола оформила сенсационную победу — 7:6 (7:4), 6:1 за 1 час 38 минут.

Поражение Рыбакиной означает, что Арина Соболенко гарантированно останется первой ракеткой мира после Уимблдона. Другая сенсация дня — поражение прошлогодней чемпионки Уимблдона Иги Швёнтек. Третья сеяная не справилась с Александрой Эалой (29). Филиппинка могла и не доводить дело до тай-брейка в первом сете, однако, подавая при 5:3, упустила сетбол. На тай-брейке Швёнтек не использовала два сетбола, а Эала с третьего сетбола закрыла партию. Во втором сете Александра отдала Иге лишь два гейма, хотя та боролась до конца. В восьмом гейме полька упустила четыре брейк-пойнта, и её соперница использовала третий матчбол — 7:6 (11:9), 6:2 за 2 часа 15 минут.

«Если честно, мне уже безразличны результаты. Я была так на них сфокусирована, что дальше так уже тяжело. Я на самом деле стараюсь это отпустить. Ну нет у меня хороших результатов, так я и не буду их ожидать от себя, потому что их нет. Я пока что не на том уровне. Надо начать с самого начала и просто стараться улучшать свой теннис», — сказала Швёнтек на пресс-конференции.

Теперь Швёнтек, третья ракетка мира, потеряет как минимум три места в рейтинге WTA и в лучшем для себя случае окажется на шестой строчке. А Эала стала первой теннисисткой из Азии в Открытую эру, победившей действующую чемпионку Уимблдона, и первой левшой, победившей действующую чемпионку Уимблдона, со времён Мартины Навратиловой в 1982 году.

А Александр Бублик (10) вышел на корт с американцем Фрэнсисом Тиафо (17). Бублик начал турнир с волевой победы над Танаси Коккинакисом в пятисетовом матче, а во втором круге без потери партий прошёл Кирияна Жаке. А Тиафо в каждой из своих встреч отдавал строго по сету и выбил Теренса Атмана и Яна Хоински.

В личных встречах у Бублика с Тиафо был паритет: 2-2, в том числе 1-1 — на траве. Оба матча на самом быстром покрытии состоялись ещё в 2022 году. В Истбурне тогда победил Александр, а в третьем круге Уимблдона Фрэнсис взял реванш.

Матч начался с неожиданного события: Бублик отдал подачу, взяв лишь очко в первом гейме. Тиафо воспользовался этим нежданным подарком. В продолжение первой партии американец сумел отыграть два брейк-пойнта, что стало залогом его успеха. В 10-м гейме Фрэнсис под ноль подал на сет — 6:4 за 40 минут.

Во второй партии Бублик выступил значительно лучше, чем в первой. Точность попадания первым мячом взлетела с 46% до 80%, и он только в этом сете исполнил 10 эйсов, при том что двойных ошибок не было. Тиафо был не так хорош в этом компоненте, но свои геймы всё же забирал, так что брейк-пойнтов в этой партии не было ни у кого. На тай-брейке Бублик сделал на один мини-брейк больше и с третьей попытки реализовал сетбол — 7:6 (7:5) за 49 минут.

Александр Бублик Фото: Jan Kruger/Getty Images

Третья партия тоже проходила с преимуществом Бублика — во всяком случае, брейк-пойнты были только у него. Так продолжалось до 12-го гейма, в котором всё перевернулось с ног на голову. Тиафо упустил все пять брейк-пойнтов, в том числе тройной, и сет окончился тай-брейком, который сам по себе стал отдельной историей. Бублик вёл 5:2 с мини-брейком, однако быстро закончить 13-й гейм не смог. Первым на сетболы вышел Фрэнсис, но не реализовал ни одного из четырёх, а вот Александр реализовал свой третий сетбол, после того как его соперник пробил в аут, — 7:6 (13:11) за 1 час 16 минут.

Перед четвёртым сетом закрыли крышу. Характер игры не сразу изменился. Бублик продолжал собирать эйсы, которых к концу матча у него накопилось аж 48. Тиафо, вероятно, что-то беспокоило, так как после пятого гейма к нему вышел физиотерапевт. Однако это не помешало американцу сделать неожиданный брейк в седьмом гейме. Подавая на партию в 10-м гейме, Фрэнсис спасся с брейк-пойнта и перевёл встречу в решающий сет — 6:4 за 56 минут.

Фрэнсис Тиафо Фото: Jan Kruger/Getty Images

Пятая партия оказалась победной для Бублика. Определяющим стал четвёртый гейм, который Александр забрал со второго брейк-пойнта. На этом мяче он успел к укороченному и ответил обводящим — Тиафо уже ничего не мог поделать. Казахстанский теннисист подтвердил брейк и додержал этот перевес до конца, закрыв очередным эйсом, хотя начал последний гейм с двойной ошибки, — 4:6, 7:6 (7:5), 7:6 (13:11), 4:6, 6:3 за 4 часа 11 минут.

Бублик во второй раз в карьере вышел в четвёртый круг Уимблдона. Он стал первым представителем Казахстана, который не менее двух раз выходил во вторую неделю в мужском одиночном разряде на этом турнире. На счету Михаила Кукушкина один выход в четвёртый круг здесь (в 2019 году). Также Бублик стал четвёртым казахстанцем, на счету которого не менее двух выходов в 1/8 финала Уимблдона в одиночном разряде, — после Елены Рыбакиной (4), Ярославы Шведовой (3) и Зарины Дияс (2). За выход в 1/4 финала Александр сразится с американцем Тейлором Фрицем.

Россияне в третьем круге в целом выступили неудачно. Во вторую неделю Уимблдона из наших вышел только Роман Сафиуллин.

Результаты россиян в третьем круге Уимблдона-2026

Теннисист(-ка) Результат Даниил Медведев Поражение Карен Хачанов Поражение Роман Сафиуллин Победа Екатерина Александрова Поражение Анна Калинская Поражение Людмила Самсонова Поражение

Из одиночных сеток выбыли ещё 14 сеяных: семеро в мужском турнире и столько же теннисисток — в женском.

Результаты сеяных в третьем круге Уимблдона-2026

Посев Теннисист Результат Теннисистка Результат 1 Синнер Победа Соболенко Победа 2 Зверев Победа Рыбакина Поражение 3 Оже-Альяссим Победа Швёнтек Поражение 4 Пегула Победа 5 де Минор Победа 6 Фриц Победа Анисимова Поражение 7 Джокович Победа Гауфф Победа 8 Медведев Поражение 9 Коболли Победа Носкова Победа 10 Бублик Победа Мухова Победа 11 Бенчич Победа 12 Костюк Победа 13 Легечка Победа Паолини Победа 14 Осака Победа 16 Йович Победа 17 Тиафо Поражение Кырстя Поражение 18 Александрова Поражение 19 Хачанов Поражение Калинская Поражение 21 Пол Поражение Боузкова Победа 22 Давидович-Фокина Победа 23 Ходар Поражение Наварро Поражение 24 Фонсека Поражение 25 Риндеркнеш Поражение Мертенс Победа 26 Киз Победа 29 Эала Победа

Уимблдонский турнир завершится 12 июля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».