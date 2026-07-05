Бублик с 48 эйсами вытащил пятисетовик на Уимблдоне. Александр вновь в четвёртом круге

В субботу, 4 июля, на Уимблдоне завершились матчи третьего круга в мужской и женской одиночных сетках. В этот день на корт выходили казахстанские теннисисты Елена Рыбакина, двукратная победительница турниров «Большого шлема», и Александр Бублик. Рыбакина, чемпионка Уимблдона 2022 года, наверняка готовилась к турниру с намерением повторить своё победное выступление, а Бублик находился в шаге от того, чтобы повторить личный рекорд на этом турнире — выход в четвёртый круг. Также выступила прошлогодняя чемпионка Уимблдона Ига Швёнтек.
Рыбакина, посеянная под вторым номером, в первом поединке на этом Уимблдоне одолела Лоис Буассон (6:4, 1:6, 6:3), а затем разгромила Кэти Макнелли (6:1, 6:2). В третьем круге соперницей Елены стала Элисе Мертенс (25). В стартовом матче на турнире бельгийская теннисистка обыграла Лауру Зигемунд (6:2, 6:4), а затем одержала волевую победу над Марией Тимофеевой, причём с «баранкой» — 2:6, 6:3, 6:0.
В личных встречах с Мертенс у Рыбакиной был полный порядок: 7-1. В четвёртом круге Australian Open этого года казахстанская теннисистка одержала уверенную победу — 6:1, 6:3. Но на траве они встречались впервые. В стартовом сете знаменитая подача Рыбакиной часто давала сбой. Партию Елена закончила с 48% попадания первым мячом и четырьмя двойными ошибками. Поначалу она брала свои геймы, а на приёме выходила на брейк-пойнты, а вот во второй половине партии возникали более серьёзные проблемы. Рыбакина дважды отвечала обратным брейком и так добилась тай-брейка. А там уже Мертенс была точнее и реализовала второй сетбол — 7:6 (7:4) за 1 час.
Во втором сете экс-чемпионка Уимблдона потерпела крушение. Рыбакина смогла взять лишь один гейм. И создать проблемы Мертенс она сумела разве что в седьмом гейме, когда бельгийка подавала на матч. Элисе отыграла все четыре брейк-пойнта и с третьего матчбола оформила сенсационную победу — 7:6 (7:4), 6:1 за 1 час 38 минут.
Поражение Рыбакиной означает, что Арина Соболенко гарантированно останется первой ракеткой мира после Уимблдона. Другая сенсация дня — поражение прошлогодней чемпионки Уимблдона Иги Швёнтек. Третья сеяная не справилась с Александрой Эалой (29). Филиппинка могла и не доводить дело до тай-брейка в первом сете, однако, подавая при 5:3, упустила сетбол. На тай-брейке Швёнтек не использовала два сетбола, а Эала с третьего сетбола закрыла партию. Во втором сете Александра отдала Иге лишь два гейма, хотя та боролась до конца. В восьмом гейме полька упустила четыре брейк-пойнта, и её соперница использовала третий матчбол — 7:6 (11:9), 6:2 за 2 часа 15 минут.
«Если честно, мне уже безразличны результаты. Я была так на них сфокусирована, что дальше так уже тяжело. Я на самом деле стараюсь это отпустить. Ну нет у меня хороших результатов, так я и не буду их ожидать от себя, потому что их нет. Я пока что не на том уровне. Надо начать с самого начала и просто стараться улучшать свой теннис», — сказала Швёнтек на пресс-конференции.
Теперь Швёнтек, третья ракетка мира, потеряет как минимум три места в рейтинге WTA и в лучшем для себя случае окажется на шестой строчке. А Эала стала первой теннисисткой из Азии в Открытую эру, победившей действующую чемпионку Уимблдона, и первой левшой, победившей действующую чемпионку Уимблдона, со времён Мартины Навратиловой в 1982 году.
А Александр Бублик (10) вышел на корт с американцем Фрэнсисом Тиафо (17). Бублик начал турнир с волевой победы над Танаси Коккинакисом в пятисетовом матче, а во втором круге без потери партий прошёл Кирияна Жаке. А Тиафо в каждой из своих встреч отдавал строго по сету и выбил Теренса Атмана и Яна Хоински.
В личных встречах у Бублика с Тиафо был паритет: 2-2, в том числе 1-1 — на траве. Оба матча на самом быстром покрытии состоялись ещё в 2022 году. В Истбурне тогда победил Александр, а в третьем круге Уимблдона Фрэнсис взял реванш.
Матч начался с неожиданного события: Бублик отдал подачу, взяв лишь очко в первом гейме. Тиафо воспользовался этим нежданным подарком. В продолжение первой партии американец сумел отыграть два брейк-пойнта, что стало залогом его успеха. В 10-м гейме Фрэнсис под ноль подал на сет — 6:4 за 40 минут.
Во второй партии Бублик выступил значительно лучше, чем в первой. Точность попадания первым мячом взлетела с 46% до 80%, и он только в этом сете исполнил 10 эйсов, при том что двойных ошибок не было. Тиафо был не так хорош в этом компоненте, но свои геймы всё же забирал, так что брейк-пойнтов в этой партии не было ни у кого. На тай-брейке Бублик сделал на один мини-брейк больше и с третьей попытки реализовал сетбол — 7:6 (7:5) за 49 минут.
Александр Бублик
Фото: Jan Kruger/Getty Images
Третья партия тоже проходила с преимуществом Бублика — во всяком случае, брейк-пойнты были только у него. Так продолжалось до 12-го гейма, в котором всё перевернулось с ног на голову. Тиафо упустил все пять брейк-пойнтов, в том числе тройной, и сет окончился тай-брейком, который сам по себе стал отдельной историей. Бублик вёл 5:2 с мини-брейком, однако быстро закончить 13-й гейм не смог. Первым на сетболы вышел Фрэнсис, но не реализовал ни одного из четырёх, а вот Александр реализовал свой третий сетбол, после того как его соперник пробил в аут, — 7:6 (13:11) за 1 час 16 минут.
Перед четвёртым сетом закрыли крышу. Характер игры не сразу изменился. Бублик продолжал собирать эйсы, которых к концу матча у него накопилось аж 48. Тиафо, вероятно, что-то беспокоило, так как после пятого гейма к нему вышел физиотерапевт. Однако это не помешало американцу сделать неожиданный брейк в седьмом гейме. Подавая на партию в 10-м гейме, Фрэнсис спасся с брейк-пойнта и перевёл встречу в решающий сет — 6:4 за 56 минут.
Фрэнсис Тиафо
Фото: Jan Kruger/Getty Images
Пятая партия оказалась победной для Бублика. Определяющим стал четвёртый гейм, который Александр забрал со второго брейк-пойнта. На этом мяче он успел к укороченному и ответил обводящим — Тиафо уже ничего не мог поделать. Казахстанский теннисист подтвердил брейк и додержал этот перевес до конца, закрыв очередным эйсом, хотя начал последний гейм с двойной ошибки, — 4:6, 7:6 (7:5), 7:6 (13:11), 4:6, 6:3 за 4 часа 11 минут.
Бублик во второй раз в карьере вышел в четвёртый круг Уимблдона. Он стал первым представителем Казахстана, который не менее двух раз выходил во вторую неделю в мужском одиночном разряде на этом турнире. На счету Михаила Кукушкина один выход в четвёртый круг здесь (в 2019 году). Также Бублик стал четвёртым казахстанцем, на счету которого не менее двух выходов в 1/8 финала Уимблдона в одиночном разряде, — после Елены Рыбакиной (4), Ярославы Шведовой (3) и Зарины Дияс (2). За выход в 1/4 финала Александр сразится с американцем Тейлором Фрицем.
Россияне в третьем круге в целом выступили неудачно. Во вторую неделю Уимблдона из наших вышел только Роман Сафиуллин.
Результаты россиян в третьем круге Уимблдона-2026
|Теннисист(-ка)
|Результат
|Даниил Медведев
|Поражение
|Карен Хачанов
|Поражение
|Роман Сафиуллин
|Победа
|Екатерина Александрова
|Поражение
|Анна Калинская
|Поражение
|Людмила Самсонова
|Поражение
Из одиночных сеток выбыли ещё 14 сеяных: семеро в мужском турнире и столько же теннисисток — в женском.
Результаты сеяных в третьем круге Уимблдона-2026
|Посев
|Теннисист
|Результат
|Теннисистка
|Результат
|1
|Синнер
|Победа
|Соболенко
|Победа
|2
|Зверев
|Победа
|Рыбакина
|Поражение
|3
|Оже-Альяссим
|Победа
|Швёнтек
|Поражение
|4
|Пегула
|Победа
|5
|де Минор
|Победа
|6
|Фриц
|Победа
|Анисимова
|Поражение
|7
|Джокович
|Победа
|Гауфф
|Победа
|8
|Медведев
|Поражение
|9
|Коболли
|Победа
|Носкова
|Победа
|10
|Бублик
|Победа
|Мухова
|Победа
|11
|Бенчич
|Победа
|12
|Костюк
|Победа
|13
|Легечка
|Победа
|Паолини
|Победа
|14
|Осака
|Победа
|16
|Йович
|Победа
|17
|Тиафо
|Поражение
|Кырстя
|Поражение
|18
|Александрова
|Поражение
|19
|Хачанов
|Поражение
|Калинская
|Поражение
|21
|Пол
|Поражение
|Боузкова
|Победа
|22
|Давидович-Фокина
|Победа
|23
|Ходар
|Поражение
|Наварро
|Поражение
|24
|Фонсека
|Поражение
|25
|Риндеркнеш
|Поражение
|Мертенс
|Победа
|26
|Киз
|Победа
|29
|Эала
|Победа
Уимблдонский турнир завершится 12 июля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».