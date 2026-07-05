31-летняя российская теннисистка взяла первый за 4 года трофей! Она тренирует молодёжь

Новая неделя – новые чемпионы! В эти выходные – 4 и 5 июля – российские теннисисты сыграли несколько финалов на уровне World Tennis (ITF). Рассказываем, как всё прошло и кто завершил турнир с трофеем.

У девушек яркий результат пришёл с турнира серии W15 в Хиллкресте, ЮАР. 31-летняя россиянка Полина Лейкина поборолась за первый с 2022 года кубок! Уроженка Москвы за карьеру выиграла в одиночке 11 трофеев, но в последние несколько лет стала уделять больше времени тренерской работе. Например, сейчас Полина периодически сопровождает на турнирах 20-летнюю россиянку, 76-ю ракетку мира в парном разряде Елену Приданкину.

Сама Лейкина в WTA занимает 841-ю строчку. Максимум она располагалась на 184-й позиции в сезоне-2016. В ЮАР Полине удалось выиграть долгожданный, первый за четыре года трофей! В финале россиянка оказалась сильнее второй сеяной турнира представительницы Швейцарии Дженни Дюрст – 6:4, 6:4.

Елена Приданкина и Полина Лейкина Фото: Из личного архива Полины Лейкиной

Также в женской одиночке на этой неделе отличилась 18-летняя россиянка Анна Снигирёва. Она на турнире серии W15 в Мааньшане, Китай, прошла пару сеяных соперниц и добралась до финала. Увы, только в решающем матче с хозяйкой кортов Чэн Ии Юань Снигирёва добиться победы не смогла. Она уступила со счётом 6:7 (3:7), 2:6.

В рейтинге WTA Анна располагается на 789-м месте. Занимается россиянка в теннисной школе в подмосковной Истре. В качестве спонсора Снигирёвой выступает компания Yonex.

Ещё один важный финал в этот игровой день – встреча 22-летней россиянки Алины Щербининой с американкой Кейт Фэки на соревнованиях категории W15 в Сан-Диего, США. Поединок начнётся не ранее 20:00 мск.

От парней тоже пришли несколько вестей. Во-первых, Тимофей Дерепаско вторую неделю подряд показал выдающиеся результаты на турнирах серии M15 в Куршумлия-Бане, Сербия. В те выходные 19-летний россиянин сыграл финал в паре, в эти – в одиночке.

Тимофей сам в рейтинге ATP располагается на 758-й позиции, а его соперник в решающем матче – серб Душан Обрадович – занимает 515-ю строчку. К сожалению, эта разница оказалась ощутимой в самый важный момент. Дерепаско не смог зацепить сет у Обрадовича и уступил со счётом 6:7 (4:7), 1:6.

Во-вторых, ещё одним финалистом этой недели стал 20-летний Амирхамза Насридинов. В феврале 2025 года россиянин поступил в Алабамский университет, за который играл на уровне NCAA. Однако в мае 2026-го Амирхамза завершил обучение и вернулся на турниры World Tennis (ITF).

На первых соревнованиях за год – турнире серии M15 в Унине, Китай, – Насридинов сразу дошёл до финала. Только пока, увы, россиянин остался без трофея. В решающей встрече он уступил Мухаммаду Рифки Фитриади из Индонезии – 3:6, 3:6.

Амирхамза Насридинов Фото: Из личного архива Амирхамза Насридинова

Также финал с участием российских теннисистов был запланирован на парном турнире M15 в Куршумлия-Бане. Но 23-летний Антон Аржанкин и 21-летний Вардан Манукян не смогли выйти там на титульную встречу с Душаном Обрадовичем/Кристианом Юхасом из-за травмы Вардана. Он получил повреждение в одиночном матче второго круга на этой же неделе.

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