Сафиуллин впервые взял сет у Джоковича. Последний из россиян покинул Уимблдон в одиночке

Сегодня, 5 июля, на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» стартовали матчи четвёртого круга. Первым запуском на Центральном корте появился легендарный сербский теннисист Новак Джокович, соперником которого стал россиянин Роман Сафиуллин. В целом нынешний Уимблдон сложился откровенно неудачным образом для наших спортсменов. 28-летний Сафиуллин оказался единственным представителем российского тенниса, добравшимся до второй недели соревнования во взрослом одиночном разряде.

Роман успешно вернулся в тур после тяжёлой травмы. Россиянин последовательно преодолел квалификацию на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне и теперь благодаря выходу в четвёртый круг травяного мэйджора впервые с августа прошлого года гарантировал себе возвращение в топ-100 рейтинга ATP. На нынешнем «Шлеме» с учётом квалификации он одержал шесть побед, в том числе взяв три подряд пятисетовых матча. В третьем круге основной сетки Сафиуллин сенсационным образом переиграл бразильского таланта Жоао Фонсеку (6:3, 6:3, 6:3).

Иронично, что таким образом Роман лишил Новака возможности выйти на реванш с Фонсекой и ответить бразильцу за невероятно обидное недавнее поражение на «Ролан Гаррос». 39-летний серб в своём предыдущем матче в Лондоне с французом Артуром Риндеркнешем (7:5, 6:4, 1:6, 7:6) одержал 105-ю победу на этом турнире, в результате чего стал делить рекорд по выигранным встречам в мужской одиночке со швейцарцем Роджером Федерером. При этом баланс Джоковича лучше – 105:13 против 105:14 у швейцарца.

Серб также сравнялся с Федерером по выходам во вторую неделю Уимблдона – в Лондоне он 18-й раз оказался в четвёртом круге. Заодно Новак стал всего четвёртым теннисистом в Открытой эре, который вышел в 1/8 финала «Уимблдона» после исполнения 39 лет. За выход в четвертьфинал английского «Шлема» легендарному сербу сегодня предстояло сыграть с Сафиуллиным.

По личным встречам Новак вёл со счётом 3-0. Он победил в полуфинале Тель-Авива-2022 — 6:1, 7:6 (7:3) — во втором круге Монте-Карло-2024 (6:1, 6:2) и в четвёртом круге Шанхая-2024 (6:3, 6:2). За три предыдущих матча Роман не взял у Новака ни одного сета. И перед появлением на центральном корте Уимблдона Роман инициировал короткий диалог с сербским чемпионом, проявив к нему огромное уважение.

Сафиуллин: Твоё имя здесь повсюду.

Джокович: Да (смеётся). Я здесь уже несколько лет.

Сафиуллин: Несколько десятилетий.

На старте встречи серб и россиянин обменялись быстрыми брейками – 1:1. Стремительно отыгранная подача помогла Сафиуллину заметно успокоиться после нервного входа в матч. Российский теннисист первым смог удержать свою подачу, впервые во встрече вырвавшись вперёд – 2:1. Сам же Новак в эти минуты чувствовал себя неуверенно на корте, много ошибался и очень плохо подавал. В шестом гейме серб лишь раз подал первым мячом, а россиянин просто шикарно отыграл на приёме, сделав брейк под ноль – 4:2.

Роман Сафиуллин Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Следом Роман увеличил отрыв в партии до трёх геймов, эйсом сделав счёт 5:2 в свою пользу. В восьмом гейме у россиянина был отличный шанс поставить точку в стартовом сете на приёме, но серб отыграл два сетбола и продолжил борьбу за партию. В девятом гейме при счёте 5:3 Сафиуллин вышел подавать на сет и столкнулся с огромным нервным напряжением. Впервые в истории личного противостояния россиянин мог забрать сет у 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема». Роман перенервничал и сыграл неудачно, приняв несколько неверных решений в розыгрышах и позволив Новаку совершить обратный брейк – 5:4.

В результате судьба первой партии решилась на тай-брейке, сценарий которого оказался очень захватывающим. Новак сразу же оформил мини-брейк, после чего Роман не только отыгрался, но и сам вышел вперёд (3:1). Несколько небольших неточностей со стороны россиянина развернули встречу в сторону серба. Джокович сначала сравнял счёт на тай-брейке, а затем создал задел в два очка (6:4).

Первый сетбол Сафиуллин отыграл, отыграв потрясающий розыгрыш на подаче Джоковича, после чего россиянин уравнял положение в 13-м гейме – 6:6. Роковым для Романа стал следующий, 13-й розыгрыш, в котором он допустил редкую невынужденную ошибку при резаном ударе. И вот этим шансом 39-летний серб воспользовался, спустя 62 минуты после начала партии оформив победу в тяжелейшем сете – 7:6 (8:6).

Новак Джокович Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Несмотря на поражение, первую партию матча четвёртого круга Роман всё равно провёл на очень высоком уровне. Он потрясающе подавал первым мячом – 86% (32/37), удачно действовал у сетки – 73% (8/11), чаще оформлял виннерсы (18 против 13) и меньше ошибался (10 против 12). Практически по всем статистическим показателям Роман выглядел лучше Новака в этой партии, однако легендарный серб оказался стабильнее в ключевые моменты и был сильнее при реализации брейковых шансов (два из двух против двух из шести у Романа).

Последний раз семикратный чемпион Уимблдона из Сербии уступал здесь в четвёртом круге 20 лет назад – в 2006 году. Тогда Джокович покинул травяной мэйджор, проиграв в пяти партиях в 1/8 финалу хорватскому гиганту Марио Анчичу – 4:6, 6:4, 6:4, 5:7, 3:6. В дальнейшем в Англии Новак не всегда брал титулы, но с тех пор конкретно на этой стадии «Шлема» он одерживал победы в 16 матчах из 16.

Сафиуллин изо всех старался прервать эту феноменальную традицию серба, но Джокович почувствовал себя в разы лучше в сравнении с началом встречи. Он фирменным образом подавал и больше не позволял Роману хотя бы приблизиться к брейк-пойнтам. Сам россиянин получил огромное испытание в шестом гейме. В нём россиянин сначала отыграл двойной брейк-пойнт, затем ушёл со счёта «меньше», однако с четвёртой попытки серб всё-таки взял впервые в сете подачу россиянина – 4:2 в его пользу.

Новак Джокович Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Это был определяющий момент в сете, так как Новак продолжал подавать феноменально во второй партии. За весь сет он отдал россиянину всего пять (!) очков на своей подаче, отыграв 80% розыгрышей на первом мяче (16 из 20) и те же 80% (четыре из пяти) на втором. В девятом гейме Сафиуллин цеплялся на приёме и даже дошёл до 30:30, но следующие два розыгрыша Джокович выиграл в классическом травяном стиле serve&volley – 6:3.

На старте третьего сета Новак чуть просел и впервые примерно за полтора часа отдал свою подачу. Роман повёл 2:0, но тут же упустил шанс ещё сильнее нарастить преимущество в партии. Уже в следующем гейме Джокович совершил обратный брейк, вроде бы вернув себе контроль над игрой.

В середине партии Сафиуллин пригласил на корт физио, взяв медицинский тайм-аут. И после возобновления встречи был проведён очень продолжительный гейм, который длился почти 10 минут. В нём Новак отыграл пять брейк-пойнтов, в том числе сумев уйти со счёта 0:40, однако с шестой попытки Роман сильнейшим обводящим ударом под самую заднюю линию всё-таки взял подачу серба – 4:2.

В девятом гейме Сафиуллин вышел подавать на сет и, в отличие от первой партии, на сей раз с поставленной задачей справился – 6:3. В одном из розыгрышей Роману помог нетбол после его выхода к сетке, а ещё несколько раз неточности допустил Новак. Благодаря этому россиянин прервал серию из восьми проигранных партий в истории их противостояния с Джоковичем.

Роман Сафиуллин Фото: Clive Brunskill/Getty Images

И тут могло показаться, что Новак уже устал и переживает не лучший момент в игре. В первом же гейме четвёртого сета Роман мог сразу же забирать подачу серба, но на брейк-пойнте он допустил неоправданный срыв в абсолютно безобидной ситуации. В двух следующих розыгрышах ошибки россиянина снова оказались невынужденными.

Сафиуллина словно психологически зажало, и он сам не поверил, что в этом матче всё ещё возможно. С учётом упущенного шанса на брейк россиянин почти на ровном месте проиграл 10 розыгрышей кряду. Самый провальный отрезок в матче моментально обернулся для Романа отставанием 0:3 в четвёртой партии.

Сафиуллин провёл классный турнир и навязал сербскому чемпиону ожесточенное сопротивление, однако в общей сложности 10 упущенных брейк-пойнтов и обидно отданный первый сет не позволили россиянину добиться большего. Затратив три с половиной часа на матч четвёртого круга, Джокович в 39 лет оформил путёвку в четвертьфинал английского «Шлема»: 7:6, 6:3, 3:6, 6:3.

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