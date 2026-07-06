«Без иллюзий — мужчины сильнее, я чуть не умерла». Мыскина сыграла с Турсуновым на Енисее

Теннис – редкий вид спорта, где женщины бросали вызов мужчинам, причём не один раз. С момента легендарной «битвы полов» между Билли Джин Кинг и Бобби Риггсом прошло уже больше 40 лет, тем не менее выставочные матчи в разных форматах между мужчинами и женщинами проводятся регулярно и всё также вызывают огромный интерес у публики.

Совсем недавно весь теннисный мир обсуждал поединок Ника Кирьоса с Ариной Соболенко, где хоть и не без труда, но победа осталась за представителем сильного пола. Свой ответ этому матчу придумали и у нас, причём в куда более интригующем формате. В честь 95-летия речного пароходства на Енисее теннисный корт установили прямо на барже в акватории великой сибирской реки.

В рамках большого спортивного фестиваля «Вне формата», в котором принимали участие и футболисты с баскетболистами, победительнице «Ролан Гаррос» — 2004 Анастасии Мыскиной противостоял победитель 14 турниров ATP и Кубка Дэвиса Дмитрий Турсунов. И, несмотря на изначально предполагаемый шоу-формат мероприятия, битва получилась яркая.

Мыскиной удалось забрать у Турсунова первый сет, после чего Дмитрий включился на полную, отыгрался и победил на тай-брейке. По итогам уникального во всех смыслах матча Анастасия пообщалась с «Чемпионатом» и поделилась как своими впечатлениями от поездки в Красноярск, так и в целом мнением о матчах между мужчинами и женщинами в теннисе. А также оценила текущие результаты Мирры Андреевой, события в мужском туре и возвращение на корт Серены Уильямс.

Дмитрий Турсунов и Анастасия Мыскина после показательного матча на Енисее Фото: Роман Кручинин, пресс-служба «Норникеля»

«Даже Соболенко было тяжело против Кирьоса – всё-таки ребята помощнее»

– Какие у вас остались ощущения от такого уникального матча – прямо на барже, да ещё и против мужчины?

– Сложно, конечно, что-то показать на таком покрытии, на такой импровизированной площадке. Но, с другой стороны, это очень круто в плане шоу. Мы искренне хотели сделать так, чтобы всем, кто смотрел наш матч, всё понравилось.

– Это самый необычный корт в вашей карьере?

– 100%. Ничего подобного в моей жизни не было. Площадка маленькая, однако вопрос даже не в размерах, а в месте. Играть прямо в акватории Енисея – это мне точно запомнится, как, думаю, и всем, кто был на этой игре.

– Вы раньше бывали на Енисее? В Красноярске?

– На Енисее точно не была. Поэтому могу сказать, что благодаря такой работе могу посмотреть на нашу большую страну. Тут здорово!

– С учётом ограниченных размеров баржи, возможно, стоило провести матч по паделу?

– Я думала об этом, можно было и падел, тоже весело и задорно. Единственное – насколько сложно было бы стеклянные конструкции здесь установить на барже, это вопрос. К тому же было бы очень жарко, физически играть было бы очень трудно. Нам и так с Димой было достаточно жарко.

Анастасия Мыскина во время показательного матча на Енисее Фото: Роман Кручинин, пресс-служба «Норникеля»

– Как относитесь к растущей популярности падела? Многие теннисисты смотрят на него с нескрываемым скепсисом.

– Я достаточно редко, но играю в падел. Нормально отношусь к нему, спокойно. Это не теннис, но почему бы и нет, тоже хороший спорт.

– А в принципе вы часто выходите на корт? Держите себя в форме?

– Не очень часто. Вернее как – я работаю, тренирую, из этих соображений выхожу на корт, а так чтобы поиграть самой – редко удаётся. Все силы направляю в тренерство. Надеюсь, мои спортсмены будут играть – и играть на самом высоком уровне.

– Вы играли против Турсунова – мы увидели практически «битву полов». Как вам подобный формат матчей, когда женщины против мужчин?

– Мы играли показательные матчи, но такого, чтобы полноценная «битва полов», у меня не было. В целом я не строю иллюзий, понимаю прекрасно, что мужчины сильнее. Поэтому никому вызов не бросала.

– Во времена вашей профессиональной карьеры у вас были спарринги с мужчинами?

– Спарринги – это часть работы любого теннисиста, с представителями команды — и, как правило, это парни из твоей команды. Так что регулярно играла, там и скорость выше. Это полезно для практики, держит в форме.

– Недавно мы видели очередной вызов от женщины мужчине – матч Арины Соболенко против Ника Кирьоса. Вы не удивлены лёгкой победе австралийца?

– Это весело, вызов – это всегда интересно для стороннего зрителя, болельщика, для журналистов. Это всегда будет захватывать и интриговать. Но, как мне кажется, ребята помощнее, даже Арине было тяжело.

– Вам также не хватило именно физической мощи? Победили в первом сете, но во втором смотрелись уже намного тяжелее…

– Честно – я чуть не умерла (смеётся). Выдала всё, что могла, без шуток. Но всё нормально, как могу, уже играю. Понятное дело, что на такой площадке сложно играть, однако каких-то скидок для себя не делала из-за того, что это шоу-матч.

«Возвращение Серены Уильямс – это событие, шоу получилось. Рада была снова увидеть её на корте»

– Красноярск – родной город Мирры Андреевой. Здесь сильны теннисные традиции?

– Мирра тренировалась в Москве, но свой город не забывает. Регулярно приезжает в родной Красноярск между турнирами. Она потрясающая девочка.

– Победа Андреевой на «Ролан Гаррос» – знак возрождения российского тенниса? Учитывая ещё, что и Диана Шнайдер дошла до полуфинала.

– Я никогда и не считала, что у нас теннис слабый. Были проблемы, не всегда есть результаты, однако у нас потрясающее юниорское поколение растёт, сильные маленькие дети, по самым разным возрастам наши в топе. Так что мы всегда были и будем в элите, на высоте, особенно у девочек. Долго не было побед на турнирах «Большого шлема», но, знаете, единицы их могут выиграть, это мало кому дано. Здорово, что Мирра дошла до этого триумфа — это большой успех для нашей страны.

– У нас до этого было, наоборот, скорее элитное поколение у мужчин. Однако теперь и от девушек мы вправе ждать больших свершений?

– Разумеется. У нас и были классные девочки. Всегда в России хорошие теннисистки будут, потому что детей много занимается, они идут в юниоры и там побеждают. Главное не останавливаться в своём развитии.

– Результаты у мужчин при этом скорее озадачивают?

– Им сложнее. Я верю в наших ребят, по юниорам тоже есть успехи, но конкуренция у мужчин всегда была выше, так что тут надо выдавать всё из себя. Таланты у нас есть, вопрос другой — как они себя показывают на дистанции.

– Переход из юниоров во взрослые – это самая тяжёлая стадия развития теннисиста? Ведь часто победители юниорских ТБШ растворяются при дальнейшем движении карьеры.

– Бывает разное. Не всем удаётся это сделать, но те, кто может, будут играть. Это и есть настоящая проверка на спортивную зрелость.

– Следите за Уимблдоном? Какие у вас впечатления от первой недели турнира?

– Конечно, смотрю всё по возможности. В основном, конечно, за нашими слежу. Не люблю давать каких-то прогнозов, это дело не самое благодарное. Отмечу Коко Гауфф — мне понравилась её игра. Обидно за Мирру Андрееву, она хороший матч провела на самом деле, хоть и проиграла. Но надо понимать, что Барбора Крейчикова – вообще не подарок для второго круга, по сетке был бы кто-то попроще – результат был бы другой. Потенциал у Андреевой явно выше просматривается, однако здесь не повезло.

– Насколько могла сказаться усталость? Всё-таки меньше месяца назад она сражалась в финале в Париже, отдав по турниру огромное количество как ментальных, так и физических сил.

– Разумеется, она столько эмоций потратила. Пусть даже и положительных. Всё равно это забирает энергию. Эта победа изменит её жизнь, но сейчас важно перестроиться и двигаться дальше.

– Самое главное событие старта Уимблдона – возвращение на корт Серены Уильямс. Что вы думаете об этом?

– Не знаю, честно, чего в этом больше — шоу или спорта… Сложно ответить. Здорово, что многие смотрели этот матч, многие включили трансляции, даже кто не смотрит обычно первые раунды, рейтинги мировые были невероятными. Это событие. Его обсуждали и любители спорта, и люди из тенниса, кто сам играл.

Наверное, для чего-то Серена это сделала. Но ответить на вопрос «зачем?» сможет только она сама. Была рада снова увидеть её на корте. Наверное, ей снова захотелось ощутить эти эмоции от Центрального корта Уимблдона, который многое для неё значит, где у неё было столько знаковых побед. В этом плане – однозначно здорово, что это случилось.

– Вам понравилось, как она действовала со спортивной точки зрения? Многие отметили, что, несмотря на долгий простой, Серена смотрелась достойно.

– Не думаю, что стоит всерьёз анализировать этот матч. Мне кажется, это будет с моей стороны не очень правильно. Сыграла, всех порадовала, все вроде бы счастливы – молодец. Шоу получилось.

– Теоретически был бы шанс увидеть и вас снова на корте в официальном матче?

– Не вижу смысла рассуждать теоретически. Я там, где сейчас есть – и это именно то, где я хочу быть сейчас в своей жизни. Хотела бы чего-то другого – делала бы что-то другое. Это мой выбор.