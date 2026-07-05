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Уимблдон-2026: Роман Сафиуллин уступил Новаку Джоковичу в четвёртом круге, но восхитил теннисное сообщество своим уровнем игры

«Идеально! Он должен гордиться». Сафиуллин поразил всех игрой с Джоковичем на Уимблдоне
Михаил Георгиев
Роман Сафиуллин
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Роман не смог пройти Новака, но мало кого оставил равнодушным к уровню своего тенниса на турнире.

Россиянин Роман Сафиуллин в четвёртом круге Уимблдона не смог переиграть легендарного Новака Джоковича (6:7, 3:6, 6:3, 3:6).

Победа точно не далась Новаку легко. В первой партии серб отыграл два сетбола при счёте 2:5, после чего Сафиуллин не смог подать на партию. Этот момент, вероятно, стал поворотным и предопределил исход всей встречи.

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Джокович 66-й раз сыграет в четвертьфинале турнира «Большого шлема». Он обновил собственный рекорд. Серб – семикратный чемпион Уимблдона. Победа над Сафиуллиным стала для него 106-й на травяном мэйджоре, что позволило обойти Роджера Федерера (105). В случае завоевания титула в этом году Новак сравняется с Роджером по кубкам в Лондоне.

Роман Сафиуллин и Новак Джокович пообщались друг с другом ещё перед выходом на корт.

«Твоё имя здесь везде», — сказал Сафиуллин, указывая на стену чемпионов.
«Да. Я здесь уже несколько лет…» — с улыбкой ответил Новак.
«Несколько десятилетий», — добавил Сафиуллин.

Возможно, именно излишняя нервозность перед столь именитым соперником не позволила Сафиуллину закрыть первый сет в свою пользу, хотя шансы на это были хорошие. После этого Роман всё равно не сник и навязал Джоковичу серьёзное сопротивление – для выхода в четвертьфинал серб затратил три с половиной часа.

«Очередная тяжёлая победа в четырёх сетах. Роман начал матч очень хорошо, был агрессивен. Я не чувствовал себя комфортно на задней линии. Знал, что меня ждут вызовы в ралли с ним. Мы играли в ветреных условиях всю встречу. Сафиуллин – очень солидный игрок. Безмерно его уважаю. Ранее играл с ним на других покрытиях, но не на траве. У него были отличные победы на этой неделе. Желаю ему удачи в оставшейся части сезона. Он должен гордиться своим выступлением сегодня», — похвалил Джокович россиянина в интервью на корте.

Новак Джокович отдал должное Роману Сафиуллину

Новак Джокович отдал должное Роману Сафиуллину

Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Сафиуллин действительно может гордиться собой. Россиянин прошёл квалификацию, а в основной сетке выбил Андрея Рублёва, Ботика ван де Зандсхулпа и Жоао Фонсеку. Джоковича пройти не удалось, однако борьбу легенде Роман навязал. Он начал турнир в качестве 132-й ракетки мира, но после Уимблдона вернётся в топ-100.

Сафиуллин – талантливый теннисист. К сожалению, раскрыть весь свой потенциал ему помешали травмы. Роман в начале года даже подумывал о завершении карьеры, о чём со слезами на глазах заявил после недавней победы над Фонсекой. Однако россиянин нашёл в себе силы вернуться, показал приличный уровень и может принимать заслуженные комплименты за выступление на Уимблдоне.

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«Сафиуллин очень похож на Эрнеста Гулбиса, который не завершил карьеру и продолжает выступать на соревнованиях. Огромное сходство», — нашёл интересную аналогию с бывшим латвийским теннисистом испанский журналист Хосе Морон.

«Сафиуллин отступил и решил «играть в теннис» против Джоковича в конце первого сета. Когда Роману удавалось хорошо принимать мяч, он изматывал Новака в розыгрышах. Но это отступление дало полную картину происходящего. Уважение нужно заслужить. Джокович вселил в этих парней страх огромным количеством усилий и самопожертвования на корте в течение многих лет», — отметил бразильский обозреватель Аугусто Гута, который объяснил, почему Джоковичу удалось переломить ход встречи с Сафиуллиным, в отличие от его соотечественника Фонсеки.

Роман Сафиуллин

Роман Сафиуллин

Фото: Matthew Stockman/Getty Images

«Невероятно. Сафиуллин играл идеально! Он вёл 5:2, заработал два сетбола. И затем начал думать о счёте. Напрягался. Несколько ошибок, включая ужасную невынужденную при счете 6:6 на тай-брейке, и партия осталась за Новаком», — указал на важность концовки первого сета французский журналист Бенуа Мейлин.

«Роман, если учитывать уровень его игры, определённо заслужил победу хотя бы в одном сете», — констатировал португальский обозреватель Жозе Моргаду.

«Роман Сафиуллин очень сдержанный парень, который просто делает своё дело. Его точность на первой подаче, кажется, входит в топ-5 мужского тура (по крайней мере, на траве). Надеюсь, он останется здоровым и сможет улучшить свои результаты», — написал в соцсети индийский спортивный обозреватель Викаш Кумар.

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