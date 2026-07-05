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Уимблдон-2026: как сыграли Арина Соболенко и Наоми Осака, история встреч, статистика, сетки, итог, где смотреть

Соболенко на Уимблдоне проиграла битву четырёхкратных чемпионок ТБШ. Осака — в 1/4 финала
Маргарита Сальникова
Арина Соболенко и Наоми Осака
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Арина впервые с 2019-го не попала в восьмёрку сильнейших на травяном мэйджоре.

В воскресенье, 5 июля, на Уимблдоне-2026 состоялось сражение между четырёхкратными чемпионками ТБШ Наоми Осакой и Ариной Соболенко. На кону у экс первой ракетки мира и текущего лидера рейтинга стояла путёвка в четвертьфинал травяного мэйджора. Но обо всём по порядку.

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В рейтинге WTA Наоми сейчас занимает только 14-ю строчку, тогда как в январе 2019-го она была первой ракеткой мира. При этом стоит отметить, что Осака пропустила сезон-2023 из-за беременности и восстановления после того, как родила дочь. В январе 2024-го японка вернулась в тур и с тех пор старается наверстать упущенное и набрать былую форму. За карьеру 28-летняя теннисистка завоевала семь титулов, включая четыре трофея ТБШ — Australian Open (2019, 2021) и US Open (2018, 2020).

На пути к битве с Соболенко на Уимблдоне-2026 Осака обыграла француженку Эльзу Жакемо в первом круге (6:1, 7:5), следом спортсменка одержала победу над россиянкой Анастасией Гасановой (6:3, 6:2) и разгромила представительницу Австралии Дарью Касаткину в третьем круге (6:1, 6:3). Таким образом, Наоми не потеряла ни одной партии за весь травяной мэйджор!

Уимблдон-2026. Женщины. Турнирная сетка

Соболенко впервые забралась на первое место в мировой классификации в сентябре 2023-го. В данный момент Арина тоже лидирует в рейтинге WTA, а последний раз она опускалась с этой позиции аж в октябре 2024 года. В одиночке белоруска является обладательницей 24 трофеев, в числе которых четыре мэйджора — Australian Open (2023, 2024) и US Open (2024, 2025). В текущем сезоне Соболенко успела завоевать уже три титула, включая знаменитый «Солнечный дубль».

Путь Арины на Уимблдоне-2026 начался с поединка с сербкой Теодорой Костович (6:2, 6:3), затем первая ракетка мира закрыла американку Маккартни Кесслер (6:1, 7:6), и в третьем круге четырёхкратная чемпионка ТБШ справилась с представительницей Латвии Еленой Остапенко (6:4, 6:4). Примечательно, что белоруска, как и Наоми Осака, не отдала соперницам ни одного сета на лондонском соревновании.

Арина Соболенко

Арина Соболенко

Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Неоспоримое преимущество по личным встречам перед стартом битвы Арины и Наоми принадлежало белоруске — 3-1. Единственную победу Осака одержала над соперницей в четвёртом круге US Open — 2018, а Соболенко оказывалась сильнее японки на этой же стадии в Индиан-Уэллсе-2026, Мадриде-2026 и «Ролан Гаррос» — 2026. Иными словами, теннисистки сражаются друг с другом на турнирах исключительно в четвёртом круге, включая и свежую битву на Уимблдоне.

На пресс-конференции накануне поединка Арина поделилась мнением о своей сопернице, а ещё оценила её форму. «Мы играли несколько раз в этом году. Всегда была упорная борьба, всегда сложные матчи. Она [Наоми Осака] очень агрессивная, у неё очень хорошая подача. Посмотрела пару её встреч. Она в хорошей форме. Но я готова выйти и сражаться, делать всё, что нужно, чтобы пройти этот тяжёлый матч.

Думаю, каждый поединок был очень тяжёлым. В каждом матче были ключевые моменты в сете, когда, как мне кажется, я могла положиться на свою игру, идти вперёд и давить на неё. Чувствую, что каждый раз, когда она играет со мной, то более сосредоточена. Она знает о моей мощи и агрессии. Мне кажется, она всегда очень хорошо справляется и выдерживает давление. Да, как уже сказала, я готова выйти и бороться», — заявила белоруска.

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В свою очередь, Осака тоже поделилась ожиданиями от матча с Соболенко. «Если смотреть на мои результаты, за последние пару месяцев я проигрывала только Арине [Соболенко] и Иге [Швёнтек]. Ну, а победа это победа, пойдёт. К тому же она номер один в мире, если уж и придётся проиграть, то лучше лидеру рейтинга. Но могу сказать, что я многое вынесла из наших матчей, надеюсь, смогу это применить», – сказала Осака на пресс-конференции.

В начале сражения спортсменки взяли по одному гейму — 1:1, после чего Осака учинила сопернице настоящий разгром. Наоми с первой же возможности забрала подачу Арины — 2:1. А затем не дала белоруске реализовать два брейк-пойнта — 3:1. Дальше японка получила ещё один шанс увеличить преимущество — 4:1. Только в седьмом гейме Соболенко вернулась в игру, взяв свою подачу под ноль — 5:2. Но больше белоруска ничего не смогла поделать: Осака без особых проблем поставила победную точку в партии — 6:2 за 32 минуты.

Наоми Осака

Наоми Осака

Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Спортсменки допустили одинаковое количество двойных ошибок (1), а вот по эйсам лучше оказалась Осака — три против двух. Зато Арина стала лидером по проценту попадания первой подачи: 64% у белоруски и 54% — у японки.

Во второй партии борьба была равной до пятого гейма: Наоми первая добралась до брейк-пойнтов, но Арина выстояла — 3:2. После этого у спортсменок не было даже шансов забрать чужую подачу. Так, сет добрался до тай-брейка, где Осака оказалась сильнее и в итоге одержала победу над белоруской со счётом 6:2, 7:6 (7:2) за 1 час 29 минут.

Уимблдон (ж). 4-й круг
05 июля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		6 2
6 		7 7
         
Наоми Осака
14
Япония
Наоми Осака
Н. Осака

Таким образом, Соболенко не защитила очки за прошлогодний полуфинал Уимблдона. Арина впервые с 2019-го не попала даже в восьмёрку сильнейших в Лондоне. А Осака первый раз в карьере добралась до четвертьфинала на травяном ТБШ, до этого её лучшим результатом был выход в третий круг. Для Наоми это также 15-я победа над игроком из топ-10 и третья – над лидером рейтинга.

Соревнования женщин на Уимблдоне проходят с 29 июня по 11 июля. За всеми подробностями следите на «Чемпионате».

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