«Я облажалась. Хочу хорошенько напиться». Соболенко — после вылета с Уимблдона

Арина ничем сегодня не довольна, но говорит, что сделала всё что могла, просто уровня игры совсем не было.

Арина Соболенко покидает Уимблдон-2026, проиграв в четвёртом круге Наоми Осаке со счётом 2:6, 6:7 (2:7). На пресс-конференции первая ракетка мира призналась, что облажалась и сейчас хочет только одного – не думать о рейтингах, а просто хорошенько напиться и забыть о теннисе.

«Она задавила меня своей мощью. Я облажалась»

— Естественно, недовольна своей игрой. Она меня задавила своей мощью, показывала невероятный уровень. Я старалась, как могла, но, к сожалению, не в этом году.

— Вы выиграли три предыдущих матча с Осакой на разных покрытиях. Как считаете, покрытие сегодня сыграло роль или больше её уровень?

— Думаю, и то и другое. Я показала не лучшую игру, а она, наверное, лучшую. Так бывает, иногда ты можешь делать всё возможное, и всё равно проиграть. Конечно, я не слишком рада, но Наоми молодец, желаю ей всего лучшего.

— Какие у вас эмоции?

— Никаких эмоций. Я просто знаю, что сейчас гораздо лучше умею держать себя в руках, чем в прошлом году, так что, ребята, если вы ожидали чего-то весёлого, то не дождётесь! Буду отвечать коротко. В этом году я облажалась, в следующем постараюсь выступить получше.

— Вы сказали, она задавила вас мощью, насколько это странное ощущение?

— Да, правда странно. Но мой уровень сегодня был низким, а она чувствовала себя наилучшим образом. И с каждым геймом я чувствовала себя всё хуже, а она – всё лучше, свободно шла на свои удары, а я – нет. Может, в следующий раз мне стоит что-то изменить в подготовке или подход к матчу должен быть другим. Но, если честно, мне кажется, я сделала всё возможное с тем, что сегодня у меня было. Она выиграла, молодец, желаю ей удачи.

— Как тяжелее проигрывать – когда чувствуете, что должны были выигрывать, или как сегодня?

— Не знаю, и то и другое отстой. Я бы предпочла победить.

— Форхенд у вас сегодня не шёл, и вас это очевидно расстраивало.

— Да, сегодня совсем не шёл. Я старалась как могла, старалась адаптироваться. Считаю, я выложилась полностью на корте, но по какой-то причине уровня просто не было. Она меня задавила мощью, в паре моментов надо мной возобладали эмоции, когда я старалась удерживать контроль. Бывают такие дни, остаётся только сказать «поздравляю» и уйти.

Арина Соболенко Фото: Tim Clayton/Getty Images

«Хочу пойти и хорошенько напиться, забыть о теннисе»

— Чувствуете себя сейчас игроком номер один в мире? И если нет, что вам надо сделать, чтобы вернуться к этому статусу?

— Ох уж этот вопрос… Давайте откроем рейтинг, прямо сейчас я номер один. Если говорить об уровне, сегодня я не была номер один, а вчера была. Я даже не хочу сейчас думать о рейтинге. Просто хочу пойти и хорошенько напиться, забыть о теннисе и постараться набрать хорошую форму.

— Вы сказали, что стали лучше контролировать эмоции. Удовлетворены тем, как у вас в матче получалось держать фокус?

— Сегодня я ничем не могу быть удовлетворена, но должна сказать, что были моменты, когда я могла психануть. Однако отнеслась с уважением к траве и следующим игрокам, которые там будут играть. Я держалась очень хорошо.

— На разминке чувствовали, что что-то не так?

— Нет, вообще нет. В первых розыгрышах у меня не получалось, я сменила ракетку, старалась адаптировать замахи, да я всё, что можно, попыталась сделать. Но как будто сегодня вообще был не мой день.

— Вы впервые с 2020 года проиграли на «Шлеме» в двух сетах.

— Хорошая статистика.

— Да, больше шести лет.

— Нормально! Я вернусь сильнее, начну с чистого листа.

— Перед тай-брейком чувствовали себя комфортно, у вас же такая хорошая статистика была в них на «Шлемах».

— Ну, уже не хорошая. Я вообще не думала об этой статистике, старалась фокусироваться на каждом розыгрыше. Но что я могу сделать, когда она подаёт навылет, по линиям, бьёт без всякого страха, а я просто стараюсь найти ритм. Мы были на двух разных полюсах, я реально боролась с собой, а она играла свободно. Сегодня не получилось, надеюсь, получится завтра.

— Как считаете, контролирование эмоций может притупить теннисные ощущения в важных моментах?

— Нет, я так не думаю.