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Уимблдон-2026: сетки, результаты, расписание, где смотреть, как сыграл Янник Синнер, у женщин будет новая чемпионка

Синнер — в четвертьфинале Уимблдона. А у женщин будет новая чемпионка
Александр Насонов
Янник Синнер
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Обидчица Мирры Андреевой не сможет повторить свой успех двухлетней давности.

В воскресенье, 5 июля, на Уимблдонском турнире состоялись первые матчи четвёртого круга в одиночных сетках. В одной из вечерних встреч принимал участие четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» Янник Синнер, действующий победитель Уимблдона. Для Синнера, провалившего «Ролан Гаррос» (вылет во втором круге), задача была предельно понятной: защитить титул.

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В этот раз в соперниках у первой ракетки мира оказался японский квалифаер Синтаро Мочизуки, 151-я ракетка мира. Янник, само собой, считался фаворитом встречи. Однако Мочизуки уже доказал, что способен на сюрпризы. В третьем круге он неожиданно выбил талантливого испанца Рафаэля Ходара — 1:6, 7:6 (7:5), 6:4, 6:4. Синнер же в 1/16 финала без потери сетов прошёл Дженсона Бруксби — 6:4, 6:3, 6:4.

Уимблдон-2026. Мужчины. Турнирная сетка

В первом сете Синнер вполне ожидаемо выглядел сильнее соперника. Мочизуки, правда, первым добрался до брейк-пойнта, но упустил его — а ведь был шанс повести 2:0. Янник в третьем гейме взял его подачу и в дальнейшем уже чётко держал свою, а в девятом гейме с первого же сетбола принял на партию — 6:3 за 33 минуты.

Во второй партии Мочизуки в первом гейме получил шанс взять чужую подачу, однако, как и в стартовом сете, не реализовал брейк-пойнт. В восьмом гейме брейк-пойнты заработал уже Синнер — итальянец упустил все три шанса. После этого закрыли крышу, и после небольшого перерыва игроки без брейк-пойнтов дошли до тай-брейка. Там Янник не отдал ни одного мяча — 7:6 (7:0) за 1 час 3 минуты.

В третьем сете Синнер не стал затягивать с брейком — забрал подачу соперника в первом же гейме. В середине партии состоялись два напряжённых гейма, в которых инициатива переходила от одного теннисиста к другому, но все остались при своих, упустив по нескольку брейк-пойнтов. Синнеру даже подавать на матч не нужно было: в девятом гейме Мочизуки ещё раз отдал подачу — 6:3, 7:6 (7:0), 6:3 в пользу Янника за 2 часа 26 минут. В этой встрече итальянец исполнил 15 эйсов с 71% попадания первой подачи.

Уимблдон (м). 4-й круг
05 июля 2026, воскресенье. 21:20 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6
3 		6 0 3
             
Синтаро Мочизуки
151
Япония
Синтаро Мочизуки
С. Мочизуки

Так Синнер в пятый раз в карьере вышел в 1/4 финала Уимблдона. Ни на одном другом «Шлеме» у него нет такого количества проходов в четвертьфинал: на Australian Open — четыре, на «Ролан Гаррос» и US Open — по три. Таким образом, всего у Янника уже 15 четвертьфиналов на мэйджорах, и по этому показателю он лидирует среди итальянцев (второй — Никола Пьетранджели с 10 четвертьфиналами). Наконец, Синнер стал 11-м теннисистом в Открытую эру с как минимум пятью подряд четвертьфиналами на Уимблдоне.

В четвертьфинале Янник Синнер сразится с Ян-Леннардом Штруффом, 74-й ракеткой мира. Штруфф спасся с 0:2 по сетам в поединке с Хубертом Хуркачем (поляк не смог закончить матч из-за повреждения) — 3:6, 6:7 (5:7), 7:6 (7:2), 7:5, 4:2 (отказ) за 3 часа 40 минут. Интересно, что Ян-Леннард в свои 36 лет впервые сыграет в 1/4 финала на турнире «Большого шлема».

Уимблдон (м). 4-й круг
05 июля 2026, воскресенье. 18:45 МСК
Хуберт Хуркач
96
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
2 : 3
Rt
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6 2 5 2
3 		6 5 7 7 7 4
             
Ян-Леннард Штруфф
74
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф

А в женском турнире стало известно, что у Уимблдона появится новая чемпионка — все предыдущие обладательницы трофея уже выбыли. Двукратная победительница ТБШ Барбора Крейчикова, которая в 2024 году выиграла травяной мэйджор, в этот раз во втором круге выбила Мирру Андрееву, однако в 1/8 финала уступила соотечественнице Каролине Муховой. В первом сете всё решил единственный брейк Муховой в 12-м гейме, во второй партии Каролина вела 5:2 с брейком, однако проиграла пять геймов подряд. А в третьем сете Мухова тоже сделала один брейк, только на сей раз в четвёртом гейме, и победила — 7:5, 5:7, 6:3 за 2 часа 46 минут.

Уимблдон (ж). 4-й круг
05 июля 2026, воскресенье. 15:40 МСК
Каролина Мухова
9
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		5 6
5 		7 3
         
Барбора Крейчикова
38
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова

Ранее в этот день Роман Сафиуллин проиграл Новаку Джоковичу, а Арина Соболенко — Наоми Осаке.

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В понедельник, 6 июля, пройдут оставшиеся матчи четвёртого круга в мужской и женской одиночных сетках.

Уимблдон-2026. Женщины. Турнирная сетка

Уимблдон закончится 12 июля. За всеми событиями турнира «Большого шлема» в Лондоне следите на «Чемпионате».

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