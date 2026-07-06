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Мирра Андреева: какое место занимает в рейтинге WTA, в Чемпионской гонке после Уимблдона, кто её соперницы, положение, таблица

Мирра после Уимблдона может выбыть из топ-5 и отдать лидерство в Гонке. Но не одновременно
Александр Насонов
Джессика Пегула, Мирра Андреева и Каролина Мухова
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Главные соперницы Андреевой в рейтингах — Джессика Пегула и Каролина Мухова.

Мирра Андреева продолжает осваиваться в первой десятке рейтинга WTA. Титул на «Ролан Гаррос» позволил ей закрепиться в топ-10 мировой классификации. Но на Уимблдоне поддержать высокий темп набора очков не удалось. Андреева рано покинула турнир — уже во втором круге. Рассмотрим теперь, на каком месте может оказаться Мирра по итогам Уимблдона как в рейтинге по итогам 52 недель, так и в Чемпионской гонке.

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Уимблдон-2026 Андреева проводила в ранге пятой ракетки мира. На этой строчке она оказалась в официальном рейтинге от 29 июня. В лайв-рейтинге на 13 июля россиянка сначала была четвёртой. Подняться на одну строчку удалось благодаря тому, что у Иги Швёнтек сгорело 2000 очков за прошлогодний титул. Но потом Мирру потеснила Кори Гауфф, которая обошла её благодаря выходу в четвертьфинал.

На каком месте может оказаться Андреева по итогам Уимблдона? Для понимания общей картины напомним, какие очки может набрать та или иная теннисистка в зависимости от результата на лондонском мэйджоре. На турнирах «Большого шлема» очки в женском одиночном разряде начисляются следующим образом: титул — 2000 очков, финал — 1300, полуфинал — 780, четвертьфинал — 430, четвёртый круг — 240, третий круг — 130, второй круг — 70, первый круг — 10.

Возможные очки теннисисток по итогам Уимблдона (52 недели)

МестоТеннисисткаДо УимблдонаПервый кругВторой кругТретий кругЧетвёртый круг1/4 финала1/2 финалаФиналТитул
4Гауфф486948794939499951095299564961696869
5Андреева522352335293
6Швёнтек4409441944794539
7Свитолина43414351
8Анисимова4223423342934353
9Мухова386838783938399841084298464851685868

Полужирным выделены очки, начиная с которых та или иная теннисистка обгоняет Андрееву в рейтинге. Гауфф уже обошла россиянку, а кроме Кори, опередить Мирру может только Каролина Мухова. Причём чешку в этом смысле устроит только титул. В худшем случае россиянка опустится на шестое место в рейтинге WTA.

Каролина Мухова

Каролина Мухова

Фото: Jan Kruger/Getty Images

Теперь рассмотрим положение в Чемпионской гонке, в которой Мирра лидирует. Здесь ситуация в чём-то схожа, только нужно обращать внимание на результаты Джессики Пегулы, а не Муховой.

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Возможные очки теннисисток по итогам Уимблдона (Чемпионская гонка WTA)

МестоТеннисисткаДо УимблдонаПервый кругВторой кругТретий кругЧетвёртый круг1/4 финала1/2 финалаФиналТитул
1Андреева492949394999
2Соболенко47054715477548354945
3Рыбакина4497450745674627
4Свитолина41064116
5Пегула352035303590365037603950430048205520

Андреева останется во главе Чемпионской гонки, если Пегула не завоюет титул. Если же Джессика станет чемпионкой Уимблдона, россиянка опустится на вторую строчку.

Джессика Пегула

Джессика Пегула

Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Подытоживая всё вышесказанное, констатируем: Андреева может как выпасть из первой пятёрки по итогам 52 недель, так и потерять лидерство в Чемпионской гонке. Но одновременно эти два события произойти не могут — только по отдельности. Мухова и Пегула, стремящиеся обойти Мирру в соответствующих классификациях, должны для этого брать титул, а он всего один.

Напомним, для квалификации на Итоговый чемпионат WTA, который перенесли из Саудовской Аравии в Индиан-Уэллс, Мирре Андреевой необходимо попасть в восьмёрку в Чемпионской гонке. Если россиянка опустится на девятую строчку, есть риск потерять путёвку. Это может произойти в том случае, если один из оставшихся «Шлемов» — Уимблдон, US Open — выиграет теннисистка, которая не попадёт в первую семёрку, но финиширует в топ-20. В таком случае путёвки на Итоговый достанутся топ-7 и этой самой теннисистке из топ-20, а Андреева останется за бортом. Если же сенсационных чемпионок не будет, Мирре достаточно будет остаться в топ-20 в Чемпионской гонке.

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