Мирра после Уимблдона может выбыть из топ-5 и отдать лидерство в Гонке. Но не одновременно

Мирра Андреева продолжает осваиваться в первой десятке рейтинга WTA. Титул на «Ролан Гаррос» позволил ей закрепиться в топ-10 мировой классификации. Но на Уимблдоне поддержать высокий темп набора очков не удалось. Андреева рано покинула турнир — уже во втором круге. Рассмотрим теперь, на каком месте может оказаться Мирра по итогам Уимблдона как в рейтинге по итогам 52 недель, так и в Чемпионской гонке.

Уимблдон-2026 Андреева проводила в ранге пятой ракетки мира. На этой строчке она оказалась в официальном рейтинге от 29 июня. В лайв-рейтинге на 13 июля россиянка сначала была четвёртой. Подняться на одну строчку удалось благодаря тому, что у Иги Швёнтек сгорело 2000 очков за прошлогодний титул. Но потом Мирру потеснила Кори Гауфф, которая обошла её благодаря выходу в четвертьфинал.

На каком месте может оказаться Андреева по итогам Уимблдона? Для понимания общей картины напомним, какие очки может набрать та или иная теннисистка в зависимости от результата на лондонском мэйджоре. На турнирах «Большого шлема» очки в женском одиночном разряде начисляются следующим образом: титул — 2000 очков, финал — 1300, полуфинал — 780, четвертьфинал — 430, четвёртый круг — 240, третий круг — 130, второй круг — 70, первый круг — 10.

Возможные очки теннисисток по итогам Уимблдона (52 недели)

Место Теннисистка До Уимблдона Первый круг Второй круг Третий круг Четвёртый круг 1/4 финала 1/2 финала Финал Титул 4 Гауфф 4869 4879 4939 4999 5109 5299 5649 6169 6869 5 Андреева 5223 5233 5293 6 Швёнтек 4409 4419 4479 4539 7 Свитолина 4341 4351 8 Анисимова 4223 4233 4293 4353 9 Мухова 3868 3878 3938 3998 4108 4298 4648 5168 5868

Полужирным выделены очки, начиная с которых та или иная теннисистка обгоняет Андрееву в рейтинге. Гауфф уже обошла россиянку, а кроме Кори, опередить Мирру может только Каролина Мухова. Причём чешку в этом смысле устроит только титул. В худшем случае россиянка опустится на шестое место в рейтинге WTA.

Каролина Мухова Фото: Jan Kruger/Getty Images

Теперь рассмотрим положение в Чемпионской гонке, в которой Мирра лидирует. Здесь ситуация в чём-то схожа, только нужно обращать внимание на результаты Джессики Пегулы, а не Муховой.

Возможные очки теннисисток по итогам Уимблдона (Чемпионская гонка WTA)

Место Теннисистка До Уимблдона Первый круг Второй круг Третий круг Четвёртый круг 1/4 финала 1/2 финала Финал Титул 1 Андреева 4929 4939 4999 2 Соболенко 4705 4715 4775 4835 4945 3 Рыбакина 4497 4507 4567 4627 4 Свитолина 4106 4116 5 Пегула 3520 3530 3590 3650 3760 3950 4300 4820 5520

Андреева останется во главе Чемпионской гонки, если Пегула не завоюет титул. Если же Джессика станет чемпионкой Уимблдона, россиянка опустится на вторую строчку.

Джессика Пегула Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Подытоживая всё вышесказанное, констатируем: Андреева может как выпасть из первой пятёрки по итогам 52 недель, так и потерять лидерство в Чемпионской гонке. Но одновременно эти два события произойти не могут — только по отдельности. Мухова и Пегула, стремящиеся обойти Мирру в соответствующих классификациях, должны для этого брать титул, а он всего один.

Напомним, для квалификации на Итоговый чемпионат WTA, который перенесли из Саудовской Аравии в Индиан-Уэллс, Мирре Андреевой необходимо попасть в восьмёрку в Чемпионской гонке. Если россиянка опустится на девятую строчку, есть риск потерять путёвку. Это может произойти в том случае, если один из оставшихся «Шлемов» — Уимблдон, US Open — выиграет теннисистка, которая не попадёт в первую семёрку, но финиширует в топ-20. В таком случае путёвки на Итоговый достанутся топ-7 и этой самой теннисистке из топ-20, а Андреева останется за бортом. Если же сенсационных чемпионок не будет, Мирре достаточно будет остаться в топ-20 в Чемпионской гонке.