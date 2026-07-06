Мирра после Уимблдона может выбыть из топ-5 и отдать лидерство в Гонке. Но не одновременно

Мирра Андреева продолжает осваиваться в первой десятке рейтинга WTA. Титул на «Ролан Гаррос» позволил ей закрепиться в топ-10 мировой классификации. Но на Уимблдоне поддержать высокий темп набора очков не удалось. Андреева рано покинула турнир — уже во втором круге. Рассмотрим теперь, на каком месте может оказаться Мирра по итогам Уимблдона как в рейтинге по итогам 52 недель, так и в Чемпионской гонке.
Уимблдон-2026 Андреева проводила в ранге пятой ракетки мира. На этой строчке она оказалась в официальном рейтинге от 29 июня. В лайв-рейтинге на 13 июля россиянка сначала была четвёртой. Подняться на одну строчку удалось благодаря тому, что у Иги Швёнтек сгорело 2000 очков за прошлогодний титул. Но потом Мирру потеснила Кори Гауфф, которая обошла её благодаря выходу в четвертьфинал.
На каком месте может оказаться Андреева по итогам Уимблдона? Для понимания общей картины напомним, какие очки может набрать та или иная теннисистка в зависимости от результата на лондонском мэйджоре. На турнирах «Большого шлема» очки в женском одиночном разряде начисляются следующим образом: титул — 2000 очков, финал — 1300, полуфинал — 780, четвертьфинал — 430, четвёртый круг — 240, третий круг — 130, второй круг — 70, первый круг — 10.
Возможные очки теннисисток по итогам Уимблдона (52 недели)
|Место
|Теннисистка
|До Уимблдона
|Первый круг
|Второй круг
|Третий круг
|Четвёртый круг
|1/4 финала
|1/2 финала
|Финал
|Титул
|4
|Гауфф
|4869
|4879
|4939
|4999
|5109
|5299
|5649
|6169
|6869
|5
|Андреева
|5223
|5233
|5293
|6
|Швёнтек
|4409
|4419
|4479
|4539
|7
|Свитолина
|4341
|4351
|8
|Анисимова
|4223
|4233
|4293
|4353
|9
|Мухова
|3868
|3878
|3938
|3998
|4108
|4298
|4648
|5168
|5868
Полужирным выделены очки, начиная с которых та или иная теннисистка обгоняет Андрееву в рейтинге. Гауфф уже обошла россиянку, а кроме Кори, опередить Мирру может только Каролина Мухова. Причём чешку в этом смысле устроит только титул. В худшем случае россиянка опустится на шестое место в рейтинге WTA.
Каролина Мухова
Фото: Jan Kruger/Getty Images
Теперь рассмотрим положение в Чемпионской гонке, в которой Мирра лидирует. Здесь ситуация в чём-то схожа, только нужно обращать внимание на результаты Джессики Пегулы, а не Муховой.
Возможные очки теннисисток по итогам Уимблдона (Чемпионская гонка WTA)
|Место
|Теннисистка
|До Уимблдона
|Первый круг
|Второй круг
|Третий круг
|Четвёртый круг
|1/4 финала
|1/2 финала
|Финал
|Титул
|1
|Андреева
|4929
|4939
|4999
|2
|Соболенко
|4705
|4715
|4775
|4835
|4945
|3
|Рыбакина
|4497
|4507
|4567
|4627
|4
|Свитолина
|4106
|4116
|5
|Пегула
|3520
|3530
|3590
|3650
|3760
|3950
|4300
|4820
|5520
Андреева останется во главе Чемпионской гонки, если Пегула не завоюет титул. Если же Джессика станет чемпионкой Уимблдона, россиянка опустится на вторую строчку.
Джессика Пегула
Фото: Matthias Hangst/Getty Images
Подытоживая всё вышесказанное, констатируем: Андреева может как выпасть из первой пятёрки по итогам 52 недель, так и потерять лидерство в Чемпионской гонке. Но одновременно эти два события произойти не могут — только по отдельности. Мухова и Пегула, стремящиеся обойти Мирру в соответствующих классификациях, должны для этого брать титул, а он всего один.
Напомним, для квалификации на Итоговый чемпионат WTA, который перенесли из Саудовской Аравии в Индиан-Уэллс, Мирре Андреевой необходимо попасть в восьмёрку в Чемпионской гонке. Если россиянка опустится на девятую строчку, есть риск потерять путёвку. Это может произойти в том случае, если один из оставшихся «Шлемов» — Уимблдон, US Open — выиграет теннисистка, которая не попадёт в первую семёрку, но финиширует в топ-20. В таком случае путёвки на Итоговый достанутся топ-7 и этой самой теннисистке из топ-20, а Андреева останется за бортом. Если же сенсационных чемпионок не будет, Мирре достаточно будет остаться в топ-20 в Чемпионской гонке.