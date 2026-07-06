«Трава отделяет мужчин от мальчиков». Джокович обошёл Федерера и снова нацелен на 25-й ТБШ

24-кратный чемпион ТБШ Новак Джокович продолжает успешно продвигаться по сетке Уимблдона-2026! Легендарный серб вышел в четвертьфинал соревнования после выигранного поединка у россиянина Романа Сафиуллина. Благодаря этой победе олимпийский чемпион Парижа-2024 побил несколько примечательных рекордов и заставил экспертов задуматься о его возможности завоевания 25-го мэйджора.

До старта битвы с Сафиуллиным Джокович вёл у теннисиста по личным встречам со счётом 3-0. В итоге Новак только увеличил это преимущество, справившись с Романом в четырёхсетовом сражении — 7:6, 6:3, 3:6, 6:3 за 3 часа 27 минут. Таким образом, на пути к попаданию в восьмёрку сильнейших на Уимблдоне-2026 24-кратный чемпион ТБШ отдал соперникам только три партии: китайцу У Ибину в первом круге, французу Артуру Риндеркнешу в третьем круге и упомянутому уже Роману Сафиуллину в 1/8 финала.

После битвы с россиянином Джокович оценил свою форму, а ещё отметил, что не получал удовольствия от своей игры в матче с соперником. «Физически всё было более-менее нормально. Что касается игры, я не получал удовольствия от своего тенниса. Также это связано с тем, что он [Роман] сильно прессинговал и хорошо играл. Мне было трудно найти тот уровень игры, который искал — тот, который, как мне кажется, у меня был особенно во втором круге. Но победа есть победа, даже если она не самая зрелищная. Надеюсь, смогу использовать это, чтобы стать лучше», — приводит слова теннисиста Punto de Break.

Для легендарного серба это уже 66-й выход в четвертьфинал на мэйджорах — прошлый рекорд по участиям в этой стадии тоже принадлежал ему. Новак может похвастать завидной стабильностью на Уимблдоне: он уже девятый раз подряд попадает в восьмёрку лучших на травяном ТБШ! Отметим, что во всех этих случаях, за исключением 2017-го, Джокович обязательно проходил по сетке дальше и добирался до полуфинала, решающего матча или трофея. А общая статистика побед-поражений серба в четвертьфинале лондонского турнира — 14-2.

За исход сражений Новака точно можно не переживать: такой позиции, по крайней мере, придерживался его сын Стефан. Во время битвы отца с Сафиуллиным Джокович-младший играл в игру «Взрывные котята», суть которой — по очереди вытягивать карты из колоды и остаться последним выжившим.

Стефан Джокович играет в карточную игру во время матча отца Фото: Кадр из трансляции

Победа над россиянином стала для серба уже 106-м выигранным матчем на Уимблдоне. По этому показателю теннисист превзошёл Роджера Федерера (105), но до рекорда Мартины Навратиловой (120) Новаку пока далеко. Всего же Джокович одержал 408-ю победу на ТБШ: 104 — на Australian Open, 103 — на «Ролан Гаррос», 95 — на US Оpen и 106 — на травяном мэйджоре. Олимпийский чемпион Парижа-2024 также сравнялся с Питом Сампрасом по самой продолжительной серии участий в четвертьфинале Уимблдона (9).

Несмотря на все вышеперечисленные достижения, на пресс-конференции Новак достаточно флегматично отреагировал на установленный им рекорд по выигранным матчам на лондонском соревновании. «Честно говоря, это не в моём списке приоритетов. Я об этом не думал. Узнал только после последней победы. На данный момент это действительно не имеет для меня никакого значения», — подчеркнул спортсмен.

В интервью изданию The Telegraph шестикратный чемпион турниров «Большого шлема» Борис Беккер высоко оценил шансы Джоковича на Уимблдон-2026 и объяснил, почему считает его одним из главных фаворитов соревнования. «Даже если он [Новак] потерял полшага скорости со времён своего пика, этот турнир [Уимблдон] проверяет разум. Трава требует от вас ментальной стойкости и контроля над темпераментом, как никакое другое покрытие. На грунте, если вы не реализовали брейк-пойнт, не стоит слишком переживать — вскоре появится ещё один. Но на траве у вас может быть всего один шанс за сет. Это отделяет мужчин от мальчиков. А Новак — не просто взрослый, он старейшина игры.

В 39 лет он больше не будет самым быстрым или сильным игроком в сетке. Однако Уимблдон благоволит умным игрокам, а не самым выдающимся физическим образцам. Я говорю о тех, кто умеет читать игру и понимать сильные стороны соперника. У каждого подающего есть любимый угол при подаче в решающий момент — вы должны изучить эту информацию заранее и применить её, когда настанет время», – отметил Беккер.

Новак Джокович Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Бывшая первая ракетка Великобритании, а ныне телевизионный эксперт Тим Хенмэн тоже считает, что у Новака хорошие перспективы на сражение за титул. «Думаю, если учитывать физические нагрузки на турнирах «Большого шлема» и формат матчей до победы в трёх сетах, то мы видели, как в прошлом году Джокович дошёл до полуфинала, но, возможно, ему уже немного не хватило сил. Поэтому на траве, где розыгрыши обычно короче, у него по-прежнему есть возможность всерьёз бороться за титул», — цитирует Хенмэна The Tennis Gazette.

Уже во вторник, 7 июля, Джокович сразится за выход в полуфинал травяного ТБШ с Феликсом Оже-Альяссимом. Канадец ранее никогда не добирался до этой стадии на Уимблдоне, да и вообще в четвёрку лучших на ТБШ он попадал только на US Open (2021, 2025). Несмотря на занимаемую Оже-Альяссимом четвёртую строчку в мировой классификации, в сезоне-2026 спортсмен одержал всего одну победу над теннисистом из десятки лучших. А Новак как раз таки входит в топ-10 и находится на восьмом месте в рейтинге ATP, что заставляет усомниться в выигрыше Феликса.

В интервью на корте после выхода в четвертьфинал Уимблдона канадец иронично высказался о скорой битве с Джоковичем. «Слышал, мне достался какой-то сербский игрок. Вроде ничего такой. Больше о нём ничего не знаю, но постараюсь посмотреть несколько видео и подготовиться (улыбается)», – сказал Оже-Альяссим.

В личных встречах между теннисистами царит равенство — 1-1. Джокович оказывался сильнее Феликса в четвертьфинале Рима-2022 (7:5, 7:6), а канадец справлялся с Новаком в финале Кубка Лэйвера — 2022 (6:3, 7:6). Примечательно, что на травяном покрытии спортсменам ещё не доводилось проводить сражения. Удастся ли сербу выйти вперёд по победам над Оже-Альяссимом? Скоро узнаем!

Соревнования мужчин на Уимблдоне проходят с 29 июня по 12 июля. За всеми подробностями следите на «Чемпионате».