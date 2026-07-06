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Уимблдон-2026: Роджер Федерер посетил турнир — он смотрел матчи на трибунах и очаровал всех вокруг харизмой и чувством стиля

«Он мой идол. Невероятно!» Федерер вернулся на Уимблдон и очаровал всех вокруг
Михаил Георгиев
Федерер вернулся на Уимблдон и очаровал всех
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Рекордсмен по титулам приехал на турнир в годовщину памятного финала с Надалем и смотрел матчи с трибун.

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Роджер Федерер пока удерживает лидерство по количеству титулов на Уимблдоне. Легендарный швейцарец брал здесь кубок восемь раз.

Роджера в этом году может догнать Новак Джокович, у которого семь титулов. Джокович пока довольствовался только превосходством Федерера по выигранным матчам на травяном мэйджоре (106 против 105), но хочет большего.

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Федерер регулярно приезжает на Уимблдон после завершения карьеры. Этот год не стал исключением. Традиционно визиты Роджера сопровождаются огромным ажиотажем.

Для начала Федерер встретился с чемпионом UFC в тяжёлом весе Томом Аспиналлом.

Роджер Федерер и Том Аспиналл на Уимблдоне

Роджер Федерер и Том Аспиналл на Уимблдоне

Фото: Из личного архива

«Всегда учусь у лучших», – подписал совместное фото Аспиналл.

Уимблдон в соцсетях активно освещал визит Федерера и его передвижение по территории Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Многие в комментариях отмечали потрясающее чувство стиля и харизму Роджера, которые никуда не делись после ухода из тенниса.

Федерер вместе с пилотом «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли посетил Королевскую ложу турнира для просмотра матча четвёртого круга между Жасмин Паолини и Александрой Эалой, закончившегося победой итальянки в трёх сетах.

«Я хочу поблагодарить Роджера. Он мой идол. Было очень сложно сохранять спокойствие, когда он сидел на трибунах. Я говорила себе оставаться сфокусированной во время матча и не думать о его присутствии здесь. Я смотрела все его финалы здесь. Это невероятно!» — сказала Паолини в интервью на корте, после чего швейцарец улыбнулся.

Андреа Кими Антонелли и Роджер Федерер смотрят матч Уимблдона

Андреа Кими Антонелли и Роджер Федерер смотрят матч Уимблдона

Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Одного женского матча Федереру оказалось мало, поэтому он пришёл и на мужскую встречу между болгарином Григором Димитровым и британцем Артуром Фери.

Федерер часто сталкивался с Димитровым на корте. Болгарина по стилю игры сравнивали с легендарным швейцарцем. Григору наверняка было очень приятно увидеть легенду на своем матче.

Роджер Федерер на матче Григора Димитрова

Роджер Федерер на матче Григора Димитрова

Фото: Кадр из трансляции

Федерер вернулся на Уимблдон ровно на 18-ю годовщину памятного финала-2008 с Рафаэлем Надалем, который закончился поражением швейцарца в пяти сетах 4:6, 4:6, 7:6, 7:6, 7:9.

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Вряд ли Роджер специально приурочил свой визит к этому событию. Скорее всего, он просто хочет насладиться второй неделей Уимблдона, а круглые даты по тем или иным поединкам швейцарца на травяном «Шлеме» в первых числах июля бывают едва ли каждый день.

Возможно, Федерер останется в Лондоне до финала или как минимум потенциального полуфинала между Новаком Джоковичем и Янником Синнером. В случае победы Джоковича швейцарец наверняка посмотрит решающий матч, чтобы вживую увидеть попытку серба покорить его рекорд по титулам Уимблдона.

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