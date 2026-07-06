Рекордсмен по титулам приехал на турнир в годовщину памятного финала с Надалем и смотрел матчи с трибун.

«Он мой идол. Невероятно!» Федерер вернулся на Уимблдон и очаровал всех вокруг

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Роджер Федерер пока удерживает лидерство по количеству титулов на Уимблдоне. Легендарный швейцарец брал здесь кубок восемь раз.

Роджера в этом году может догнать Новак Джокович, у которого семь титулов. Джокович пока довольствовался только превосходством Федерера по выигранным матчам на травяном мэйджоре (106 против 105), но хочет большего.

Федерер регулярно приезжает на Уимблдон после завершения карьеры. Этот год не стал исключением. Традиционно визиты Роджера сопровождаются огромным ажиотажем.

Для начала Федерер встретился с чемпионом UFC в тяжёлом весе Томом Аспиналлом.

Роджер Федерер и Том Аспиналл на Уимблдоне Фото: Из личного архива

«Всегда учусь у лучших», – подписал совместное фото Аспиналл.

Уимблдон в соцсетях активно освещал визит Федерера и его передвижение по территории Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Многие в комментариях отмечали потрясающее чувство стиля и харизму Роджера, которые никуда не делись после ухода из тенниса.

Федерер вместе с пилотом «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли посетил Королевскую ложу турнира для просмотра матча четвёртого круга между Жасмин Паолини и Александрой Эалой, закончившегося победой итальянки в трёх сетах.

«Я хочу поблагодарить Роджера. Он мой идол. Было очень сложно сохранять спокойствие, когда он сидел на трибунах. Я говорила себе оставаться сфокусированной во время матча и не думать о его присутствии здесь. Я смотрела все его финалы здесь. Это невероятно!» — сказала Паолини в интервью на корте, после чего швейцарец улыбнулся.

Андреа Кими Антонелли и Роджер Федерер смотрят матч Уимблдона Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Одного женского матча Федереру оказалось мало, поэтому он пришёл и на мужскую встречу между болгарином Григором Димитровым и британцем Артуром Фери.

Федерер часто сталкивался с Димитровым на корте. Болгарина по стилю игры сравнивали с легендарным швейцарцем. Григору наверняка было очень приятно увидеть легенду на своем матче.

Роджер Федерер на матче Григора Димитрова Фото: Кадр из трансляции

Федерер вернулся на Уимблдон ровно на 18-ю годовщину памятного финала-2008 с Рафаэлем Надалем, который закончился поражением швейцарца в пяти сетах 4:6, 4:6, 7:6, 7:6, 7:9.

Вряд ли Роджер специально приурочил свой визит к этому событию. Скорее всего, он просто хочет насладиться второй неделей Уимблдона, а круглые даты по тем или иным поединкам швейцарца на травяном «Шлеме» в первых числах июля бывают едва ли каждый день.

Возможно, Федерер останется в Лондоне до финала или как минимум потенциального полуфинала между Новаком Джоковичем и Янником Синнером. В случае победы Джоковича швейцарец наверняка посмотрит решающий матч, чтобы вживую увидеть попытку серба покорить его рекорд по титулам Уимблдона.