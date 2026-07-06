Бублик остался без четвертьфинала Уимблдона. Даже 13 эйсов не спасли

В женском турнире случилось событие, которого не было 19 лет. А в парном разряде выбыли последние россиянки.

В понедельник, 6 июля, на Уимблдоне завершились матчи четвёртого круга в одиночных сетках. В одной из встреч принимал участие представитель Казахстана Александр Бублик. А в женском парном разряде прошли первые поединки третьего круга (1/8 финала). В двух из них выступали российские теннисистки Вера Звонарёва и Ирина Хромачёва.

Бублик, посеянный под 10-м номером, играл с американцем Тейлором Фрицем (6). Оба теннисиста одержали волевые победы в третьем круге: Бублик — в пяти сетах, Фриц — в четырёх. Александр оказался сильнее другого американца Фрэнсиса Тиафо (4:6, 7:6 (7:5), 7:6 (13:11), 4:6, 6:3), а Тейлор прошёл Лоренцо Сонего (4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:5)).

В личных встречах у них было равенство: 4-4. Однако обе предыдущих встречи на траве выиграл Фриц, в том числе совсем недавно, в полуфинале Штутгарта (6:4, 6:4). В сезоне-2022 американец одолел казахстанца в четвертьфинале Истбурна (6:3, 6:2).

Александр Бублик Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В начале матча у Фрица не ладилась подача — около 50% попадания первой. И Бублик этим воспользовался. В третьем гейме он с третьего брейк-пойнта взял подачу соперника. Но развить успех Александру не удалось. Тейлор ответил обратным брейком, а затем разразился четырьмя эйсами подряд. В оставшейся части партии брейк-пойнтов не было. А тай-брейк Бублик провалил, взяв лишь одно очко, — 7:6 (7:1) в пользу Фрица за 40 минут.

Во втором сете Бублик даже до тай-брейка не добрался. При счёте 4:4 он вчистую провалив свой гейм, не выиграв в нём ни одного мяча. За исключением этого, брейк-пойнтов в партии не было — обычный травяной теннис. В 10-м гейме Фриц под ноль закрыл партию — 6:4 всего за 29 минут.

Тейлор Фриц Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В третьем сете Бублик тоже отметился провалом на подаче — теперь это случилось в третьем гейме. После этого шансы казахстанца спасти матч окончательно устремились к нулю. Закончил он эту встречу с 13 эйсами (Фриц — с 23), однако толку от них в данном случае было мало. На приёме Александр пару раз добирался до «ровно», но и только. И в 10-м гейме Фриц подал на матч — 7:6 (7:1), 6:4, 6:4 за 1 час 41 минуту.

Бублик не смог превзойти свой лучший результат на Уимблдоне — выход в четвёртый круг. А Фриц в четвёртый раз сыграет в 1/4 финала на этом турнире. Он стал 10-м американцем в Открытую эру, которому покорилось это достижение, а также 15-м американцем в Открытую эру, на счету которого не менее восьми четвертьфиналов ТБШ.

Вот какие пары ожидают нас в четвертьфинале:

Янник Синнер (Италия, 1) — Ян-Леннард Штруфф (Германия);

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3) — Новак Джокович (Сербия, 7);

Флавио Коболли (Италия, 9) — Григор Димитров (Болгария, WC)/Артур Фери (Великобритания, WC);

Тейлор Фриц (США, 6) — Иржи Легечка (Чехия, 13)/Александр Зверев (Германия, 2).

В женской сетке тоже стали известны участницы четвертьфинальной стадии. Нельзя не отметить интересное достижение Жасмин Паолини, победившей Александру Эалу (6:4, 4:6, 6:3). Паолини стала первой за много лет четвертьфиналисткой Уимблдона, проигравшей свой первый сет на турнире со счётом 0:6. В первом круге итальянка одолела Робин Монтгомери со счётом 0:6, 6:4, 7:5. В 1981 году подобным достижением отметилась Мима Яушовец.

Пары 1/4 финала приобрели такой вид:

Наоми Осака (Япония, 14) — Каролина Мухова (Чехия, 10);

Джессика Пегула (США, 4) — Кори Гауфф (США, 7);

Марта Костюк (Украина, 12) — Жасмин Паолини (Италия, 13);

Линда Носкова (Чехия, 9) — Элисе Мертенс (Бельгия, 25).

Впервые с 2007 года — 19 лет такого не было — в женской топ-8 Уимблдона присутствуют исключительно сеяные теннисистки.

В парном разряде Ирина Хромачёва и представительница Чехии Анастасия Децюк вышли на корт с китайско-французским дуэтом Ханьюй Го/Кристина Младенович, 10-ми сеяными. В первом сете Хромачёва и Децюк победили благодаря единственному реализованному брейк-пойнту в седьмом гейме — 6:4. Во второй партии, наоборот, теннисистки брали геймы на приёме значительно чаще, нежели на подаче. До 4:4 включительно россиянка и чешка успели трижды полидировать с брейком и столько же раз упустить перевес. В 10-м гейме сетбол на приёме упустили их соперницы, а затем состоялся ещё один обмен брейками — Ирина и Анастасия не подали на матч в 12-м гейме. Тай-брейк забрали Го и Младенович — 7:6 (7:5).

В решающем сете Хромачёва и Децюк отставали 0:3 с двумя брейками, но потом были в одном мяче от того, чтобы сравнять счёт, однако не использовали брейк-пойнт, уступая 2:3. А в девятом гейме их соперницы подали на матч — 4:6, 7:6 (7:5), 6:3 за 2 часа 20 минут.

А 41-летняя Вера Звонарёва и немка Лаура Зигемунд, которая всего на три года моложе, противостояли китаянкам Цзян Синьюй и Сюй Ифань. Российско-немецкая пара, посеянная под седьмым номером, потерпела поражение. Звонарёва и Зигемунд начали матч с брейка и в течение первой партии удержали это преимущество, отыграв все шесть брейк-пойнтов. В 10-м гейме они под ноль подали на сет — 6:4.

Во второй партии Цзян и Сюй взяли убедительный реванш. Звонарёва и Зигемунд не заработали ни одного брейк-пойнта, а сами дважды упустили подачу — 6:2 в пользу китаянок. По ходу решающего сета россиянка и немка не реализовали целых семь брейк-пойнтов, и расплата наступила в 10-м гейме. Цзян и Сюй использовали второй матчбол на приёме — 4:6, 6:2, 6:4 за 2 часа 32 минуты.

Хромачёва и Звонарёва были последними представителями России на Уимблдоне — наших в сетках не осталось.

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