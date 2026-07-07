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Прямая онлайн-трансляция Уимблдона-2026: Джокович, Синнер, Гауфф, Осака, Пегула, сетка, расписание, где смотреть, подробности

Синнер рвётся в 1/2 финала Уимблдона! Ещё сыграют Джокович, Гауфф и Осака. LIVE!
Даниил Сальников
Янник Синнер
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Во вторник продолжится травяной «Шлем». На корты выйдут лучшие теннисисты планеты.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию девятого игрового дня на травяном «Шлеме» – Уимблдоне. Во вторник начнутся четвертьфиналы. Будет сыграно четыре матча в одиночном разряде — по два в верхних половинах сеток у мужчин и женщин. На корты выйдут Янник Синнер (первый номер посева) и единственный несеяный игрок Ян-Леннард Штруфф, Феликс Оже-Альяссим (3) и Новак Джокович (7). У женщин состоится американское дерби Джессика Пегула (4) — Кори Гауфф (7) и Наоми Осака (14) — Каролина Мухова (10). За подробностями следите в нашем лайве.

Уимблдон-2026. Мужчины. Турнирная сетка
Уимблдон-2026. Женщины. Турнирная сетка
Уимблдон (м). 1/4 финала
07 июля 2026, вторник. 15:00 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Ян-Леннард Штруфф
74
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
Уимблдон (ж). 1/4 финала
07 июля 2026, вторник. 15:30 МСК
Джессика Пегула
4
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Не начался
1 2 3
         
         
Кори Гауфф
7
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Уимблдон (ж). 1/4 финала
07 июля 2026, вторник. 17:00 МСК
Наоми Осака
14
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Не начался
1 2 3
         
         
Каролина Мухова
9
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Уимблдон (м). 1/4 финала
07 июля 2026, вторник. 17:30 МСК
Феликс Оже-Альяссим
4
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Новак Джокович
8
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Расписание вторника
Live Даниил Сальников

Расписание вторника

Продолжается Уимблдон. Во вторник пройдёт 9-й игровой день. Вот как выглядит расписание дня.

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