Синнер рвётся в 1/2 финала Уимблдона! Ещё сыграют Джокович, Гауфф и Осака. LIVE!

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«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию девятого игрового дня на травяном «Шлеме» – Уимблдоне. Во вторник начнутся четвертьфиналы. Будет сыграно четыре матча в одиночном разряде — по два в верхних половинах сеток у мужчин и женщин. На корты выйдут Янник Синнер (первый номер посева) и единственный несеяный игрок Ян-Леннард Штруфф, Феликс Оже-Альяссим (3) и Новак Джокович (7). У женщин состоится американское дерби Джессика Пегула (4) — Кори Гауфф (7) и Наоми Осака (14) — Каролина Мухова (10). За подробностями следите в нашем лайве.