Синнер рвётся в 1/2 финала Уимблдона! Ещё сыграют Джокович, Гауфф и Осака. LIVE!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию девятого игрового дня на травяном «Шлеме» – Уимблдоне. Во вторник начнутся четвертьфиналы. Будет сыграно четыре матча в одиночном разряде — по два в верхних половинах сеток у мужчин и женщин. На корты выйдут Янник Синнер (первый номер посева) и единственный несеяный игрок Ян-Леннард Штруфф, Феликс Оже-Альяссим (3) и Новак Джокович (7). У женщин состоится американское дерби Джессика Пегула (4) — Кори Гауфф (7) и Наоми Осака (14) — Каролина Мухова (10). За подробностями следите в нашем лайве.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
|1
|2
|3
|
|
|1
|2
|3
|
|
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
Расписание вторника
Продолжается Уимблдон. Во вторник пройдёт 9-й игровой день. Вот как выглядит расписание дня.
- 7 июля 2026
-
01:10
-
00:54
-
00:41
-
00:33
-
00:20
-
00:12
- 6 июля 2026
-
23:39
-
23:24
-
23:02
-
22:57
-
22:44
-
22:27
-
22:21
-
21:51
-
21:25
-
21:21
-
20:52
-
20:30
-
20:11
-
19:58
-
19:44
-
19:19
-
18:53
-
18:38
-
18:13
-
18:01
-
17:44
-
17:29
-
16:59
-
16:48
-
16:43
-
16:29
-
16:15
-
15:46
-
15:30