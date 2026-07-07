Синнер — в полуфинале Уимблдона! Выбил обидчика Медведева и нового рекордсмена «Шлемов»

Сегодня, 7 июля, на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» стартовали матчи четвертьфиналов. Первым запуском на корте номер один появился действующий чемпион турнира в мужском одиночном разряде Янник Синнер. Его соперником по 1/4 финала английского «Шлема» стал совершивший исторический прорыв на этом мэйджоре Ян-Леннард Штруфф.

24-летний итальянец добрался до четвертьфинальной стадии в Лондоне на пятом Уимблдоне подряд. В прошлом году Янник впервые в карьере выиграл травяной мэйджор, благодаря чему его победная серия в английской столице перед сегодняшним матчем насчитывала 11 встреч. На текущем турнире Синнер взял тяжёлый старт, проведя пятисетовик с сербом Миомиром Кецмановичем (4:6, 6:3, 6:7, 6:2, 6:3) во встрече первого круга, но три следующие поединка Янник неизменно закрывал за минимальное количество партий.

По изначальной сетке Уимблдона-2026 в этом четвертьфинале соперником первой ракетки мира мог становиться восьмой сеяный турнира россиянин Даниил Медведев. Но в матче третьего круга именно Штруфф выбил российского теннисиста из борьбы, одержав победу в трёх сетах – 7:6, 7:6, 7:5. Даниил лидировал с одним или двумя брейками в каждом из сыгранных сетов, но потерпел удивительное поражение, умудрившись проиграть 0:3.

На этом Уимблдоне 36-летний немец в принципе продемонстрировал поистине грандиозные волевые качества. В четвёртом круге Ян-Леннард «горел» 0:2 по партиям во встрече с поляком Хубертом Хуркачем, однако сумел проявить несгибаемый характер и переломил ход противостояния. Штруфф взял два следующих сета, сумев перевести матч в решающую партию, на которую у Хуркача уже не хватило здоровья. В середине пятого сета поляк отказался от продолжения борьбы из-за травмы – 3:6, 6:7, 7:6, 7:5, 4:2, отказ соперника.

В матче с Хуркачем немецкий ветеран провёл 25-й пятисетовик в карьере, одержав в них 14-ю победу. На этом Уимблдоне он выиграл три подобных матча и только Медведева одолел в трёх сетах. В предыдущей встрече в Лондоне Штруфф четвёртый раз в карьере ушёл со счёта 0:2 по сетам и в 36 лет стал самым возрастным игроком в Открытой эре, впервые вышедшим в четвертьфинал «Шлема».

Ранее Янник и Ян-Леннард трижды встречались в профессиональном туре. Любопытно, что все три матча состоялись в 2024 году, они были сыграны на разных покрытиях. На харде Индиан-Уэллса (6:3, 6:4) и грунте Монте-Карло (6:4, 6:2) Синнер одержал убедительные победы, а вот на траве в Галле итальянцу пришлось приложить максимальные усилия для прохода в следующий круг (6:2, 6:7, 7:6).

В первом сете четвертьфинала Уимблдона итальянец и немец на двоих долгое время не могли заработать ни одного брейк-пойнта. В результате постоянного обмена из взятых геймов на своих подачах теннисисты добрались до счёта 5:5. Причём ближе к брейку в сыгранных геймах оказывался немец, а не итальянец. В моменте Штруфф выиграл 14 очков подряд на своей подаче, тогда как на подаче Синнера несколько раз было «ровно», но каждый раз Янник избегал значительных проблем.

Уже казалось, что судьба этого сета решится на тай-брейке, игра на которых на этом турнире успела стать настоящей стихией немецкого спортсмена. За четыре предыдущих матча в Лондоне Штруфф успел провести девять (!) тай-брейков, из которых выиграл семь. Но в решающий момент партии Ян-Леннард дрогнул, провалив начало 11-й гейма. В нём Синнер заработал тройной брейк-пойнт. Первые два немецкий спортсмен отыграл эйсами, но при 30:40 его первая подача отказала, а со второй Янник вонзил убойный приём навылет. В следующем гейме итальянец подал на сет, забрав эту партию со счётом 7:5.

Янник Синнер Фото: Matthew Stockman/Getty Images

В начале второго сета Синнер сделал брейк, но подтвердить преимущество у первой ракетки мира не получилось. Уже в следующем гейме Штруфф впервые в матче забрал подачу итальянца, продолжив борьбу за партию – 2:2. После раннего обмена брейка теннисисты вернулись к классической травяной манере, став уверенно выигрывать свои геймы.

Так продолжалось до счёта 4:4, при котором Ян-Леннарду пришлось пройти через трудный момент. Синнер заработал скрытый сетбол на приёме, который немецкий теннисист отыграл мощнейшей подачей. В свою очередь, в распоряжении Штруффа в следующем гейме сетбол был уже не скрытый, а абсолютно реальный, но теперь уже Янник убойной подачей ушёл с 30:40 – 5:5.

В отличие от первого сета, на сей раз итальянец и немец до тай-брейка всё-таки добрались. На старте 13-го гейма Штруфф допустил ошибку, которая стала для него роковой. Единственного мини-брейка Синнеру хватило, чтобы довести партию до победного конца – 7:6 (7:4).

Ян-Леннард Штруфф Фото: Matthew Stockman/Getty Images

За карьеру Штруфф четыре раза выигрывал матчи с 0:2 по партиям, в том числе однажды и на этом Уимблдоне – буквально в предыдущей встрече на турнире. Однако повторить этот трюк сегодня у него не получилось, всё-таки Синнер является игроком совершенно иного калибра. При этом сам Янник не был идеален. Итальянский теннисист выглядел далёким от своей праймовой формы, но для победы над Ян-Леннардом этого состояния хватило.

В третьем сете Синнер упустил первую возможность забрать чужую подачу: в четвёртом гейме Штруфф устоял с 30:40 – 2:2. Спустя несколько минут немец вновь прошёлся почти по грани, сумев спасти свой гейм с 0:30 – 3:3. Брейк откровенно назревал и случился в восьмом гейме, в котором Янник дожал немецкого оппонента. И уже в следующем гейме Синнер поставил точку в этом четвертьфинале – 7:5, 7:6, 6:3.

Третий раз в карьере (2023, 2025, 2026) и второй год подряд Янник пробился в полуфинал Уимблдона. Теперь его победная серия на английском «Шлеме» насчитывает уже 12 матчей. В полуфинале Уимблдона-2026 действующий чемпион турнира встретится с кем-то из пары Новак Джокович (Сербия) – Феликс Оже-Альяссим (Канада).