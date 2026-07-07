Мухова выбила 4-кратную чемпионку ТБШ и вышла в 1/2 финала Уимблдона. Там её ждёт Гауфф

Во вторник, 7 июля, теннисистки боролись за выход в следующую стадию Уимблдона-2026 в одиночном разряде. Четвертьфинальные противостояния в этот день прошли между Кори Гауфф и Джессикой Пегулой, а также между Наоми Осакой и Каролиной Муховой. Но обо всём по порядку.

22-летняя Кори Гауфф в данный момент занимает только седьмое место в мировой классификации, хотя в начале года она располагалась на третьей строчке. Лучший же результат теннисистки в рейтинге WTA — вторая позиция, которой она достигла в июне 2024-го. В одиночке американка завоевала 11 титулов, в числе которых два ТБШ — US Open (2023) и «Ролан Гаррос» (2025). При этом в текущем сезоне спортсменке пока не удалось выиграть ни одного трофея.

А Пегула сейчас находится на четвёртой строчке в рейтинге, поднявшись в течение года с шестой позиции, на которой она стояла на старте 2026-го. 32-летняя Джессика также близка к своему личному рекорду в мировой классификации — третье место, впервые достигнутое ей в октябре 2022-го. Американка является обладательницей 11 титулов, включая два титула в этом сезоне — Дубай и Чарльстон.

История личных встреч между спортсменками очень богатая, и до старта их матча на Уимблдоне-2025 складывалась в пользу Пегулы — 5-3. Джессика обыгрывала соотечественницу в первом круге Дубая-2022, в четвертьфинале Монреаля-2023, в полуфинале Итогового турнира — 2023, в полуфинале Берлина-2024 и в групповом этапе Итогового турнира — 2025, тогда как Кори одерживала вверх над теннисисткой в четвертьфинале Истбурна-2023, в групповом этапе Итогового турнира — 2024 и в финале Уханя-2025.

Пегула с брейком начала битву — 1:0, после чего уверенно подтвердила его — 2:0. В шестом гейме Гауфф удалось сравнять счёт — 3:3. Но Джессика в ответ под ноль забрала подачу соотечественницы — 4:3. И чуть позже довела стартовую партию до победы со счётом 6:4 за 34 минуты.

В первом гейме второго сета Джессика заработала два брейк-пойнта, но Кори выстояла — 0:1. Чуть Гауфф вновь пришлось отводить от себя угрозу соперницы — 2:1. После этого у обеих теннисисток не появлялось возможности перевернуть ход в игру, однако в восьмом гейме двукратная чемпионка ТБШ лихо перехватила инициативу и под ноль сделала брейк — 5:3. А затем поставила точку в сете — 6:3 за 38 минут.

На старте решающего отрезка матча Гауфф не дала сопернице реализовать брейк-пойнт — 1:1, а вот свой шанс Кори не упустила и вырвалась в лидеры — 2:1. В шестом гейме Пегула сумела восстановить равновесие — 3:3, но её счастье недолго продлилось: седьмая ракетка мира вновь взяла чужую подачу — 4:3, и на приёме завершила сражение — 4:6, 6:3, 6:3 за 1 час 48 минут.

Кори Гауфф Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Таким образом, Кори впервые в карьере вышла в полуфинал Уимблдона-2026. Всего же для Гауфф это шестое попадание в четвёрку лучших на ТБШ! Отметим, что в коллекции американки теперь будут полуфиналы на всех четырёх мэйджорах: «Ролан Гаррос», US Open, Australian Open и Уимблдон. Благодаря отличным результатам на лондонском соревновании Кори теперь занимает четвёртое место в лайв-рейтинге.

За весь матч Гауфф сделала семь эйсов, только вот и количество двойных ошибок у неё получилось точно таким же. Статистика Пегулы по этим аспектам — 2/2. Процент попадания первой подачи у американок вышел практически одинаковым, но Джессика всё же оказалась немного лучше — 68% против 63%.

Выиграв свой поединок, Кори ждала соперницу по полуфиналу, которая определялась в битве между Наоми Осакой и Каролиной Муховой. В данный момент Наоми занимает 14-ю строчку в рейтинге, при этом на предыдущем Уимблдоне она была только 53-й ракеткой мира. Так что 28-летняя японка постепенно отыгрывает потерянное после пропуска сезона-2023 из-за беременности. В активе у Осаки находится семь титулов, в том числе и четыре мэйджора — Australian Open (2019, 2021) и US Open (2018, 2020).

В четвертьфинал Уимблдона Наоми вышла благодаря победе над лидером рейтинга Ариной Соболенко. В послематчевом интервью японка трогательно поблагодарила свою команду, а ещё поделилась эмоциями после прерванной серии поражений от белоруски. «Спасибо большому поляку! Привет Томашу [Викторовскому, тренеру] (смеётся). И вообще всей своей команде. Это лучшая команда на свете. Мне очень весело с этими людьми, я постоянно чему-то учусь. Очень благодарна, что мы проходим этот путь вместе. Перед этим матчем я три раза подряд проиграла Арине, и, честно говоря, это было отстойно. Со мной тут мама, она много готовит. Я чувствую, что её стряпня придаёт мне сил. Мам, я бы с удовольствием сегодня съела что-то, что ты приготовишь. Она готовит много японских блюд. Да здравствует японская еда!» — заявила теннисистка на корте.

Мухова же сейчас стоит на девятой позиции в мировой классификации, что не так далеко от её личного рекорда — восьмого места. За карьеру 29-летняя Каролина подняла над головой три чемпионских кубка, причём два из этих трофеев она получила в сезоне-2026 — Доха и Бад-Хомбург. Кроме того, чешка один раз в карьере добиралась до финала на уровне мэйджора — на «Ролан Гаррос» — 2023, где уступила Иге Швёнтек.

До начала матча на Уимблдоне в личных встречах между Каролиной и Наоми царило равенство — 3-3. Осака справлялась с соперницей во втором круге Цинциннати-2020, во втором круге Australian Open — 2025 и в четвертьфинале US Open — 2025, тогда как Мухова праздновала победу над японкой во втором круге Мадрида-2021, на этой же стадии на US Open — 2024 и в финале Бад-Хомбурга-2026.

На старте поединка у спортсменок случился парад брейков: вплоть до четвёртого гейма никто из них не мог взять свою подачу — 2:2. Наконец Каролине первой удалось найти выход из этого тупика — 3:2. Дальше Осака и Мухова уже не делали брейков, так что партия постенно подобралась к тай-брейку — 6:6. И победную точку в этом сете смогла поставить чешка — 7:6 (7:4) за 58 минут.

Во втором сете у Муховой был шанс сделать брейк уже в первые же минуты отрезка матча, но она упустила его — 1:2. Дальше обе теннисистки не получали возможности забрать чужую подачу. А вот в девятом гейме у Каролины всё получилось: со второго брейк-пойнта она завоевала лидерство — 5:4, и под ноль закончила поединок — 7:6 (7:4), 6:4 за 1 час 42 минуты.

Каролина Мухова Фото: Jan Kruger/Getty Images

Таким образом, Мухова впервые в карьере попала в четвёрку сильнейших на Уимблдоне! Всего же это будет пятый полуфинал чешки на ТБШ, а также первый — на мэйджорах с US Open — 2024. В лайв-рейтинге Каролина переместилась на шестую строчку, подвинув с этой позиции Игу Швёнтек.

Соревнования женщин на Уимблдоне проходят с 29 июня по 11 июля. За всеми подробностями следите на «Чемпионате».