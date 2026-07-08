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Прямая онлайн-трансляция Уимблдона-2026: Носкова, Мертенс, Паолини, Фриц, Коболли, сетка, расписание, где смотреть, подробности

Носкова и Мертенс бьются за 1/2 финала Уимблдона! Ещё сыграют Паолини и Коболли. LIVE!
Даниил Сальников
Прямая онлайн-трансляция Уимблдона-2026
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В среду продолжится травяной «Шлем». На корты выйдут лучшие теннисисты планеты.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию 10-го игрового дня на травяном «Шлеме» – Уимблдоне. В среду завершатся четвертьфиналы. Будет сыграно четыре матча в одиночном разряде — по два в нижних половинах сеток у мужчин и женщин. На корты выйдут чешка Линда Носкова (9) и бельгийка Элисе Мертенс (25), украинка Марта Костюк (12) и итальянка Жасмин Паолини (13), американец Тейлор Фриц (6) и немец Александр Зверев (2), а также итальянец Флавио Коболли (9) и британец Артур Фери (WC). За всеми подробностями следите в нашем лайве игрового дня.

Уимблдон-2026. Мужчины. Турнирная сетка
Уимблдон-2026. Женщины. Турнирная сетка
Уимблдон (ж). 1/4 финала
08 июля 2026, среда. 15:00 МСК
Линда Носкова
12
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова
Не начался
1 2 3
         
         
Элисе Мертенс
27
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Уимблдон (ж). 1/4 финала
08 июля 2026, среда. 15:30 МСК
Марта Костюк
13
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Не начался
1 2 3
         
         
Жасмин Паолини
17
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Уимблдон (м). 1/4 финала
08 июля 2026, среда. 16:30 МСК
Тейлор Фриц
7
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Уимблдон (м). 1/4 финала
08 июля 2026, среда. 17:00 МСК
Флавио Коболли
10
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Артур Фери
114
Великобритания
Артур Фери
А. Фери
Расписание среды
Live Даниил Сальников

Расписание среды

Продолжается Уимблдон. В среду пройдёт 10-й игровой день. Вот как выглядит расписание дня.

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