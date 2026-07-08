Носкова и Мертенс бьются за 1/2 финала Уимблдона! Ещё сыграют Паолини и Коболли. LIVE!

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«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию 10-го игрового дня на травяном «Шлеме» – Уимблдоне. В среду завершатся четвертьфиналы. Будет сыграно четыре матча в одиночном разряде — по два в нижних половинах сеток у мужчин и женщин. На корты выйдут чешка Линда Носкова (9) и бельгийка Элисе Мертенс (25), украинка Марта Костюк (12) и итальянка Жасмин Паолини (13), американец Тейлор Фриц (6) и немец Александр Зверев (2), а также итальянец Флавио Коболли (9) и британец Артур Фери (WC). За всеми подробностями следите в нашем лайве игрового дня.
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Расписание среды
Продолжается Уимблдон. В среду пройдёт 10-й игровой день. Вот как выглядит расписание дня.
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