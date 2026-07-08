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Уимблдон-2026: сетки, результаты, расписание, где смотреть, как сыграл Новак Джокович, вышел ли в полуфинал, матч Зверева

39-летний Джокович за 5 часов пробился в полуфинал Уимблдона! Лишь один игрок был старше
Александр Насонов
Новак Джокович
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Новак выжил в изнурительной битве, и теперь его ожидает суперматч с Синнером. А отложенную встречу взял Зверев.

Во вторник, 7 июля, на Уимблдонском турнире начались четвертьфинальные матчи в одиночных сетках. В одной из встреч принимал участие 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович. Сербский теннисист, семикратный победитель Уимблдона, готовясь к турниру, не без оснований рассчитывал побороться за титул, несмотря на то что ему уже 39 лет.

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Соперником Джоковича, посеянного седьмым, был канадец Феликс Оже-Альяссим (3). Оба теннисиста провели непростые матчи в четвёртом круге. Джокович не избежал потери сета в противостоянии с россиянином Романом Сафиуллиным — 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:3. А Оже-Альяссим провёл все пять партий во встрече с Алехандро Давидович-Фокиной — 6:7 (4:7), 7:6 (8:6), 6:3, 6:7 (2:7), 6:1.

Уимблдон-2026. Мужчины. Турнирная сетка

После победы в четвёртом круге Оже-Альяссим шутливо высказался на тему того, что в 1/4 финала ему предстоит встреча с Джоковичем. «Слышал, мне достался какой-то сербский игрок. Вроде ничего такой. Больше о нём ничего не знаю, но постараюсь посмотреть несколько видео и подготовиться», — сказал он в интервью на корте.

В личных встречах у серба и канадца был паритет: 1-1. Оба матча состоялись в 2022 году. На грунтовом «Мастерсе» в Риме Новак победил Феликса в четвертьфинале (7:5, 7:6 (7:1)), а на Кубке Лэйвера тот взял реванш (6:3, 7:6 (7:3)).

Новак Джокович и Феликс Оже-Альяссим

Новак Джокович и Феликс Оже-Альяссим

Фото: Julian Finney/Getty Images

В первом сете оба игрока держали подачу, причём успешнее оказался Джокович — брейк-пойнты поначалу были только у него, а Оже-Альяссим даже до «ровно» не доходил. Новак в восьмом гейме упустил скрытый сетбол, а после девятого гейма вызвал физиотерапевта — из-за проблем с левым голеностопом, появившихся вследствие неудачного движения.

Новак Джокович

Новак Джокович

Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Серб продолжил игру и в 10-м гейме не реализовал двойной сетбол на приёме, а в 11-м сам отыграл брейк-пойнт. Тай-брейк стал отдельной драмой: до 3:3 теннисисты дошли с четырьмя мини-брейками на двоих, а потом до самого конца брали свои мячи. В итоге Джокович отыграл три сетбола и использовал свой третий сетбол (Оже-Альяссим сорвал удар с хафкорта) — 7:6 (12:10) за 1 час 19 минут.

На второй сет Оже-Альяссим вышел, словно ничего не случилось. К восьми эйсам, сделанным в первой партии, он прибавил ещё пять, а точность попадания первой подачи выросла с 61% до 73%. Канадец под ноль забирал свои геймы, а в восьмом гейме сделал брейк, после того как Джокович допустил серию неточностей, а на брейк-пойнте не смог избежать двойной ошибки. Подавая на партию, Феликс ушёл с двух брейк-пойнтов и использовал первый сетбол — 6:3 за 41 минуту.

Феликс Оже-Альяссим

Феликс Оже-Альяссим

Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Перед третьим сетом закрыли крышу. Оба теннисиста недоумевали, почему это было сделано так рано, ведь часы в Лондоне показывали всего 19:40. «На днях вы не хотели закрывать крышу до 8:30. А теперь хотите закрыть. Вы что, не хотите дотянуть до 8:30? Сейчас 7:40. Мы можем сыграть ещё целый сет на открытом воздухе. У нас же турнир под открытым небом», — заметил Джокович.

Супервайзер сослался на один из предыдущих матчей Янника Синнера.

«Меня не волнует, что происходит в матчах Янника. Я сейчас говорю о нашем матче. Вы помните первый круг — тогда вы не закрывали крышу до 8:20? А теперь вы хотите закрыть в 7:40. Где же последовательность? Вы так гордитесь своими правилами, а сами их не соблюдаете. Вы понятия не имеете, в чём заключаются правила», — недовольно говорил Новак.

Новак Джокович

Новак Джокович

Фото: Cameron Spencer/Getty Images

В начале третьего сета теннисисты по разу удержали подачу в двух напряжённых геймах. Особенно жарко было в марафонском втором гейме, в котором Джокович не реализовал ни одного брейк-пойнта из трёх. На контрасте с этим в оставшейся части партии был лишь один брейк-пойнт на двоих. В шестом гейме серб взял все очки на приёме и за счёт этого брейка выиграл сет. В девятом гейме Новак уверенно отподавал — 6:3 за 1 час 2 минуты.

Четвёртую партию Джокович начал с брейка, а Оже-Альяссим после этого с досады разбил ракетку о скамейку. Новак подтвердил брейк, однако после этого у него случился нетипичный провал: на отрезке из двух геймов он выиграл только одно очко. В гейме на подаче серб допустил двойную ошибку, а на брейк-пойнте канадец принял навылет — 2:2. После этого было 0:30 на подаче Феликса, и это оказался предпоследний острый момент за всё оставшееся время до тай-брейка — в 12-м гейме с 0:30 отыгрался Новак. На тай-брейке Оже-Альяссим всё время вёл в счёте и перевёл матч в пятый сет — 7:6 (7:4) за 1 час 1 минуту.

В решающей партии Джокович мог повести 2:0, но не использовал три брейк-пойнта во втором гейме. Во второй половине сета серб оказался в сложной ситуации, однако смог удержать подачу с 0:30 при счёте 4:4. Этот напряжённый матч, казалось, может закончиться только чемпионским тай-брейком (до 10 очков). В 12-м гейме Джокович, принимая, был в двух очках от победы (6:5, 30:30), но Оже-Альяссим не дрогнул и добился тай-брейка. В нём сказался громадный опыт Новака, сделавшего на три мини-брейка больше, — 7:6 (12:10), 3:6, 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (10:4) за 5 часа 15 минут. Матч закончился в 22:54 по местному времени — за шесть минут до комендантского часа!

Уимблдон (м). 1/4 финала
07 июля 2026, вторник. 19:40 МСК
Феликс Оже-Альяссим
4
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 10 		6 3 7 7 6 4
7 12 		3 6 6 4 7 10
             
Новак Джокович
8
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Джокович в 15-й раз сыграет в полуфинале Уимблдона. Это рекордный показатель; у Роджера Федерера 13 полуфиналов на этом турнире. Этот полуфинал станет для Новака 55-м на ТБШ (у Федерера — 46). Серб в восьмой раз подряд вышел в 1/2 финала Уимблдона и побил рекорд Федерера, который с 2003 по 2009 года семь раз подряд проходил в эту стадию. Также Джокович стал вторым самым возрастным игроком в Открытую эру, вышедшим в полуфинал Уимблдона. На момент окончания турнира ему будет 39 лет 51 день, а Кену Розуоллу, полуфиналисту 1974 года, было тогда 39 лет 246 дней.

Джокович в пятый раз вышел в полуфинал Уимблдона в возрасте не менее 35 лет и улучшил свой же рекорд. Он стал четвёртым теннисистом в Открытую эру, вышедшим в полуфинал ТБШ в возрасте не менее 39 лет, — после Розуолла (четырежды), Панчо Гонсалеса и Джимми Коннорса (оба — по разу). Также Новак обновил личный рекорд по выходам в полуфинал ТБШ в возрасте не менее 35 лет — 13 раз. Ещё серб улучшил свои же рекорды по количеству побед на ТБШ вообще (409) и на Уимблдоне в частности (107 при 13 поражениях).

В полуфинале Джокович сразится с Янником Синнером, который в своём матче 1/4 финала остановил Ян-Леннарда Штруффа. В личных встречах Синнер впереди 6-5, однако на траве перевес у Новака — 2-1. Все эти травяные встречи были сыграны на Уимблдоне в разные годы.

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Также в этот день состоялась доигровка матча четвёртого круга с участием Александра Зверева (2) и Иржи Легечки (13). Игру не удалось завершить в срок ввиду наступления так называемого комендантского часа, который объявляется в 23:00 по местному времени (1:00 мск). Встреча была прервана при счёте 6:4, 7:5, 3:3 в пользу Зверева. Немцу не удалось быстро закончить матч. По возобновлении игры он набрал только одно очко в трёх геймах — Легечка, соответственно, 12 — и потерял сет.

Четвёртая партия всё же стала последней. Зверев вдоволь наошибался (18 невынужденных против девяти у Легечки), но брейк-пойнтов в своих геймах не допустил. На приёме у него, впрочем, тоже не было шансов. На тай-брейке Александр упустил двойной матчбол, однако с третьей попытки закрыл матч — 6:4, 7:5, 3:6, 7:6 (8:6) за 3 часа 25 минут чистого времени. В четвертьфинале Зверев сразится с Тейлором Фрицем.

Уимблдон (м). 4-й круг
07 июля 2026, вторник. 17:50 МСК
Иржи Легечка
14
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		5 6 6 6
6 		7 3 7 8
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Первые женские четвертьфиналы принесли следующие результаты: Кори Гауфф обыграла Джессику Пегулу, а Каролина Мухова — Наоми Осаку.

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Уимблдон завершится 12 июля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».

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