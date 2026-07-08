«Само совершенство! Теннис — это Новак». Джокович изумил исторической победой на Уимблдоне

Легендарный Новак Джокович в четвертьфинале Уимблдона за 5 часов и 15 минут обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима (7:6, 3:6, 6:3, 6:7, 7:6). Это был самый длинный матч на данной стадии за всю историю турнира.

39-летний Джокович доказал, что находится в отличной физической форме и способен проходить третьего сеяного Оже-Альяссима в изнурительном марафоне. Погоня серба за 25-м титулом на турнирах «Большого шлема» продолжается. Дальше у Новака по сетке лидер мирового рейтинга Янник Синнер.

Джокович провёл 120-й матч на Уимблдоне – больше, чем кто-либо в истории среди мужчин. Прежний рекорд принадлежал Роджеру Федереру (119), от которого серб также оторвался по количеству побед (107 против 105).

Новак 55-й раз вышел в полуфинал турнира «Большого шлема» и обновил собственный рекорд. Кроме того, он 15-й раз вышел в полуфинал Уимблдона – и тоже обновил свой рекорд. Ещё Джокович в 39 лет и 38 дней стал вторым в списке самых возрастных полуфиналистов Уимблдона – после Кена Роузуолла (39 лет 234 дня).

Новак провёл 50-й в карьере пятисетовый матч на ТБШ. Он обошёл Стэна Вавринку (49) и стал рекордсменом Открытой эры по данному показателю. Также в топ-5 по количеству пятисетовиков входят Роджер Федерер (48), Ллейтон Хьюитт (45) и Фернандо Вердаско (45).

Новак Джокович обыграл Феликса Оже-Альяссима в четвертьфинале Уимблдона Фото: Cameron Spencer/Getty Images)

Всё это звучит впечатляюще на бумаге, но нужно учитывать, что Джокович потратил много не только физических, но и эмоциональных сил для выхода в полуфинал Уимблдона. В частности, Новак остался недоволен решением организаторов закрыть крышу над центральным кортом во время четвертьфинала. Серб напомнил супервайзеру, что в предыдущем матче это сделали только в 20:20 по местному времени, тогда как на этот раз организаторы внезапно пришли к такой идее в 19:40.

«В прошлый раз вы не хотели закрывать крышу до 20:20. А теперь хотите сделать это уже в 19:40. Не хотите дождаться 20:30? Сейчас только 19:40. Мы можем спокойно сыграть ещё целый сет при открытой крыше. Мне всё равно, что происходит в матчах Янника Синнера. Я говорю о нашем матче. Помните первый круг? Тогда вы начали закрывать крышу примерно в 20:20. А сейчас хотите сделать это уже в 19:40. Где последовательность? Вы так гордитесь своими правилами, но сами их не придерживаетесь. Вы и сами не знаете, что написано в правилах», — сказал Джокович.

Тирада Джоковича не возымела результата. Крышу закрыли после второго сета, игроки заново проводили разминку. Матч был прерван примерно на 20 минут. Оже-Альяссим также высказался за то, чтобы матч продолжился при открытой крыше, но Уимблдон со своими порой странными правилами выглядит непробиваемым.

К ним уместно отнести прерывание встреч при комендантском часе в 23:00. В понедельник из-за этого четвёртый круг не смогли доиграть Александр Зверев и Иржи Легечка, а Джокович и Оже-Альяссим ходили на грани – закончили в 22:54. Новак выиграл чемпионский супертай-брейк со счётом 10:4. Если бы наблюдалась напряженная борьба, то игроки рисковали не уложиться в положенное время.

Можно представить недовольство Новака, если бы его заставили выходить на корт в среду при условном счёте 12:12 на тай-брейке и играть до преимущества в два очка. Его уже и так оштрафован на $ 7500 за нецензурную брань во время матча четвёртого круга Уимблдона с россиянином Романом Сафиуллиным. Точный момент, за который был выписан штраф, не уточняется, но в третьем сете при счёте 0:2 судья на вышке вынес Новаку предупреждение после того, как тот выкрикнул нецензурное слово и ряд сербских ругательств.

«Как удалось выиграть этот матч? С помощью ракетки и огромного сердца. Мне пришлось очень хорошо справляться с нервами и колоссальным напряжением, которое испытываешь в таких матчах. В концовке победить мог любой. Думаю, счёт практически всё время оставался равным. Именно таким и был этот матч – абсолютно равным до самого конца. Кто угодно мог выиграть на решающем тай-брейке. Именно ради таких моментов я всё ещё играю в теннис. Жаль, что это не финал – тогда не пришлось бы беспокоиться о том, как будет чувствовать себя тело завтра. Но я счастлив. После четвёртого сета я говорил детям, чтобы они шли спать, но они меня не послушали.

Я рад, что они остались, потому что, если честно, это был один из лучших матчей, в которых мне доводилось участвовать на этом корте за всю карьеру. Восьмой полуфинал Уимблдона подряд, 15-й в карьере на этом турнире и 55-й на ТБШ? Здорово, но для меня это всего лишь ещё один полуфинал. На все эти цифры и статистику я посмотрю, когда завершу карьеру. Сейчас все мысли только о деле. Мне ещё нужно восстановиться, ведь турнир для меня не закончился. Через пару дней меня ждёт матч с первой ракеткой мира», – сказал Джокович в интервью на корте.

Новак Джокович Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Джоковича действительно ждёт непростое восстановление перед матчем с Синнером. Баланс их личных встреч в основном туре – 6-5 в пользу Янника. На «Шлемах» ничья – 3-3, хотя на траве Уимблдона преимущество за Джоковичем – 2-1. Пока же Новак может принимать заслуженные комплименты теннисного сообщества за подвиг в игре с Оже-Альяссимом.

«Вау. Вау. Вау. 39-летний Новак Джокович победил Феликса Оже-Альяссима и вышел в полуфинал Уимблдона в невероятный 15-й раз. 5 часов и 15 минут. Такое мог сделать только Новак. Безумие», — отметил обозреватель Жозе Моргаду.

«Мне плевать на рекорды. Феликс сыграл один из лучших матчей в своей жизни. 5 часов и 15 минут. Кто победил? Джокович. Он вышел за пределы постижимого. Теннис — это Новак. Но что будет в матче с Синнером?» — задаётся вопросом французский обозреватель Бенуа Майлин.

«Джимми Коннорс выходил в полуфинал турнира «Большого шлема» в возрасте 39 лет, и это вызвало тысячу остроумных замечаний, в основном касающихся геронтологии и раннего сна. Джокович достигает полуфинала в 39 лет, и все говорят: «С дополнительным днём ​​на восстановление он вполне может обыграть Синнера», — отмечает интересную деталь в восприятии величия представителей разных поколений американский журналист Джон Вертхайм.

«После достижения 30-летнего возраста Новак Джокович одержал 15 побед в пятисетовых матчах при трёх поражениях», — поделился примечательной статистикой журналист Гилл Гросс.

«39 лет. Более 5 часов борьбы против парня на 14 лет младше него. На рассвете. Новак Джокович — легенда этого вида спорта. Джокович — это как та летняя любовь, которая скоро закончится, но конец которой никогда не хочешь видеть. Та любовь, с которой ты представляешь себя на скамейке в парке, с грустью считая дни до конца и стараясь извлечь максимум из каждой секунды. Скоро время скажет, что пора расстаться и попрощаться. Вероятно, навсегда. Поэтому каждая минута будет подарком. Пока Новак идёт к выходу с Центрального корта Уимблдона после эпической битвы, длившейся более пяти часов, с ракеткой на плече, жизнь говорит нам, что скоро придётся попрощаться. Мы пообещаем друг другу не плакать. Жизнь ускользает сквозь пальцы, как ртуть, но след той летней любви навсегда останется запечатлённым, как огонь в наших сердцах, доказывая, что каждый матч Новака на данный момент — это вкус вечности и прощания. Мы вдвоём проживем этот момент. Вы можете болеть за Рафаэля Надаля или Роджера Федерера… Но невозможно не восхититься тем, что делает Джокович в 2026 году. Он выходит за рамки привычной нам логики. То, что произошло сегодня, стало подарком для всех любителей тенниса. Полнейшее безумие», — подался в лирику испанский журналист Хосе Морон.

«Простите за выражение. Чёрт возьми, я понимаю, что не все увлекаются теннисом, но Новак Джокович величайший спортсмен всех времён. Он только что играл 5 часов и 15 минут в условиях ужасной, влажной, изнуряющей жары Лондона. Я просто сижу здесь, и это чертовски ужасно, а он победил. Снова. Игрока, занимающего третье место в посеве Уимблдона. Новаку 39 лет, Лионелю Месси тоже. Все восхваляют Месси как бога за его выступления на чемпионате мира. Для сравнения, Джокович только что отыграл три с половиной футбольных матча подряд в такую ​​жару. Безумие. Это должно быть невозможно, но для него всё реально. Имейте в виду, что он не только величайший игрок всех времён, но и настоящая легенда за пределами корта. Он не поддался давлению со стороны сторонников вакцинации, стоял на своём, защищал свои моральные принципы и отказывался сдаваться. Он защищает свою веру, любит свою семью и никогда не был замешан ни в одном скандале. Само совершенство! Пример того, каким должен быть спортсмен и мужчина», — восхитился британский обозреватель Джон Хэннэм.