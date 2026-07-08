Носкова в полуфинале Уимблдона в 21 год! Такого не было на турнире восемь лет

Сегодня, 8 июля, на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» продолжились матчи четвертьфиналов. Накануне в женском одиночном разряде определился состав полуфинала в верхней половине турнирной сетки. Завтра путёвку в финал оспорят чешская теннисистка Каролина Мухова и американка Кори Гауфф.

Состав второго полуфинального сражения определялся в среду. Первым запуском на корте номер один появились ещё одна представительница Чехии, Линда Носкова, и бельгийка Элисе Мертенс. В четвёртом круге Уимблдона 21-летняя чешка выбила из борьбы американку Мэдисон Киз – 6:4, 7:6. Благодаря этой победе Носкова повторила свой лучший результат на ТБШ.

В 2024 году она впервые в карьере вышла в четвертьфинал «Шлема», добившись этого достижения на Открытом чемпионате Австралии. На Уимблдоне она никогда ранее не проходила дальше 1/8 финала. Но в этом году Носкова набрала потрясающую форму на траве. В ходе подготовке к Уимблдону Линда выиграла титул на «пятисотнике» в Берлине, а её общий баланс на траве в нынешнем сезоне поистине впечатлял – 9-1.

В четвертьфинале Уимблдона-2026 вполне могло состояться чешское дерби, но Мертенс в 1/8 финала оказалась сильнее Мари Боузковой (6:4, 6:4). 30-летняя бельгийка четвёртый раз в карьере вышла в четвертьфинал «Большого шлема», впервые с US Open — 2020. До полуфинала турниров этого уровня она не доходила ни разу, а на Уимблдоне её лучшим результатом до этого года был четвёртый круг (2019, 2022, 2025).

«Об этом можно мечтать, но не каждому удаётся выйти в четвертьфинал. Думаю, с тех пор прошло уже много времени. Я четвёртый раз играла здесь в 1/8 финала, но пройти дальше до этого у меня никогда не получалось. Я подумала, что, возможно, это мой шанс. Кто знает – может, последний. А может, и нет. Но мне уже за 30, поэтому выйти в четвертьфинал – это нечто невероятное», – говорила Мертенс перед матчем с Носковой.

Уже в стартовом гейме бельгийка имела возможность взять подачу своей оппонентки, но Носкова смогла отыграть брейк-пойнт. Стоит заметить, что этот брейк-пойнт так и остался для Мертенс единственным во всей партии. В других геймах Носкова подавала просто блестяще, не давая сопернице надежды на брейк. В свою очередь, первые сложности на подаче Мертенс возникли в четвёртом гейме, когда Элисе впервые пришлось отыгрывать брейковые мячи. На четыре первых гейма в стартовой партии ушло больше 20 минут, но брейков в этой части сета зафиксировано не было – 2:2.

Судьбу первой партии определил восьмой гейм, который Мертенс провела очень небрежно. Две грубейшие ошибки бельгийки позволили чешке добраться до счёта «ровно», при котором Носкова намертво вцепилась в приём и использовала свой шанс. Линда заработала брейк-пойнт и мощнейшим ударом по диагонали выиграла важнейшее очко – 5:3. При подаче на сет чешка не оставила сопернице ни одного шанса на возвращение в эту партию, выиграв гейм под ноль – 6:3.

Линда Носкова Фото: Cameron Spencer/Getty Images

В концовке первого сета Носкова выиграла три гейма подряд. На старте второй партии чешская теннисистка была в одном розыгрыше от продолжения этой серии. Подача Мертенс сразу же подвисла, и в распоряжении девятой сеяной Уимблдона оказалось несколько брейк-пойнтов. В розыгрышах Элисе смотрелась значительно пассивнее своей соперницы и постоянно находилась под давлением, но порой агрессия Носковой приводила чешку к обидным ошибкам в атаке, которые и не позволили ей сразу же сделать брейк.

После трёх сыгранных геймов Мертенс вызвала на корт врача и использовала медицинский тайм-аут. Несмотря на повреждение, Элисе упорно сражалась и никак не давала Линде совершить брейк. В девятом гейме бельгийка отыграла сначала двойной, а затем и одинарный скрытый сетбол, избежав повторения сценария предыдущей партии, когда Носковой при похожей ситуации удалось забрать чужую подачу.

При этом было очевидно, что Линда полностью контролирует ситуацию на корте. На протяжении всего сета она оказывала давление на Мертенс, действуя на приёме. И брейк здесь откровенно назревал, тогда как самой Элисе по-прежнему не удавалось добраться хотя бы до брейк-пойнта. Тот самый упущенный шанс в первом гейме матча так и остался единственным. Носкова же дожала Мертенс в 11-м гейме, сделав вожделенный брейк, после чего подала на матч – 6:3, 7:5.

21-летняя чешка впервые пробилась в полуфинал турнира «Большого шлема» и стала самой молодой участницей полуфинала Уимблдона после латвийки Елены Остапенко в 2018 году. Её следующей соперницей в Лондоне станет украинская теннисистка Марта Костюк, которая в другом четвертьфинале уверенно переиграла Жасмин Паолини – 6:3, 6:2. 24-летняя украинка второй раз сыграет в полуфинале «Большого шлема» – ранее она дошла до этой же стадии на минувшем «Ролан Гаррос», где уступила россиянке Мирре Андреевой.

Марта стала второй украинкой в истории, вышедшей в полуфинал Уимблдона, после Элины Свитолиной (2019, 2023). Для Костюк это 12-й полуфинал в карьере (баланс – 6-5) и первый – на траве. До этого турнира последний раз она выигрывала матч на траве на Уимблдоне-2024.

Таким образом, в полуфиналах английского «Шлема» в женском одиночном разряде сыграют две чешки, одна украинка и одна американка. Гауфф встретится с Муховой, а Носкова сыграет с Костюк. В теории финал Уимблдона-2026 в женской одиночке может выйти чисто чешской историей.