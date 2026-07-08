Ещё одна громкая сенсация на Уимблдоне! 114-я ракетка мира — в полуфинале

В среду, 8 июля, на Уимблдоне завершились четвертьфинальные матчи в одиночных турнирах. В главной встрече дня чемпион «Ролан Гаррос» 2026 года Александр Зверев противостоял Тейлору Фрицу. В другом поединке местный теннисист Артур Фери, поддерживаемый британской публикой, пытался преподнести ещё одну сенсацию — во встрече с Флавио Коболли.

Фриц, посеянный под шестым номером, перед четвертьфиналом имел больше времени на восстановление, чем Зверев (2). Американец в трёх сетах (7:6 (7:1), 6:4, 6:4) расправился с Александром Бубликом. И этот матч завершился ещё в понедельник. Немец же доигрывал свой поединок во вторник. Александр в четырёх партиях (6:4, 7:5, 3:6, 7:6 (8:6)) прошёл Иржи Легечку.

В личных встречах преимущество было на стороне Фрица: 10-5. При этом Тейлор выиграл последние семь матчей, и три из них проходили на траве. Статистика, как видим, говорила не в пользу Александра. Оба теннисиста славятся подачей, однако шансы на приёме стали возникать у них довольно рано. Первым на брейк-пойнты вышел Фриц — уже во втором гейме. Но использовать их американец не сумел. А вот Зверев в следующем гейме реализовал второй брейк-пойнт, после чего подтвердил брейк — 3:1. У Александра в эти моменты прекрасно проходила первая подача (более 90%), чего нельзя было сказать о его сопернике (менее 50%).

Зверев удержался впереди и выиграл в итоге сет. С подачей на партию у немца возникли трудности, после того как Фриц в важный момент прибавил на приёме, но Александр смог отыграть двойной брейк-пойнт и использовал первый же сетбол — 6:4 за 38 минут. 82% попадания первым мячом и восемь эйсов стали приятным дополнением для Зверева.

Александр Зверев Фото: Cameron Spencer/Getty Images

На старте второго сета Фриц рисковал упустить подачу, но отыграл брейк-пойнт в первом гейме. А при счёте 2:1 в свою пользу (без брейка) американец запросил медицинский тайм-аут — что-то случилось с правым коленом.

Медицинский тайм-аут Тейлора Фрица Фото: Matthew Stockman/Getty Images

В оставшейся части партии геймы на подаче Фрица проходили упорнее, чем на подаче Зверева. Американец сбавил в движении — колено явно досаждало. Брейк-пойнтов тем не менее до поры до времени не возникало. Ситуация резко изменилась в девятом гейме: Тейлор внезапно отдал подачу с 30:0, и Александр вышел подавать на сет при 5:4. Этот гейм он взял уверенно, проиграв лишь очко, — 6:4 за 42 минуты.

Третий сет стал последним в этом четвертьфинале. В третьем гейме Фриц проиграл подачу с 40:15, и после этого шансов у него стало откровенно мало, если учесть, что американцу было некомфортно играть из-за колена. А в пятом гейме Тейлор вновь отдал свою подачу, и Александр повёл уже с двумя брейками — 4:1. При 5:2 он подал на матч — 6:4, 6:4, 6:2 за 1 час 56 минут.

Зверев впервые за восемь матчей обыграл Фрица. Немец впервые обыграл теннисиста топ-10 на Уимблдоне. Александр во второй раз в карьере победил игрока топ-10 на траве — после успеха в матче с Роджером Федерером в полуфинале Галле-2016. Также Зверев прервал восьмиматчевую серию поражений против топ-10. Он впервые вышел в 1/2 финала Уимблдона. И стал пятым немецким теннисистом, которому покорилось это достижение, — после Бориса Беккера (девять раз), Михаэля Штиха (2), Райнера Шюттлера и Томми Хааса (оба — по 1).

Этот полуфинал станет для Александра 12-м на ТБШ. Среди действующих игроков больше выходов в 1/2 финала на мэйджорах только у Новака Джоковича (55). А ещё Александр стал 27-м игроком в Открытую эру, выходившим в полуфинал на всех четырёх «Шлемах». Среди действующим игроков этим могут также похвастаться Карлос Алькарас, Марин Чилич, Новак Джокович и Янник Синнер.

А Артур Фери, наиболее неожиданный четвертьфиналист (114-й ракетке мира дали уайлд-кард в основную сетку), вышел на корт с Флавио Коболли (9). Фери в четвёртом круге одолел Григора Димитрова (7:5, 3:6, 4:6, 6:4, 7:6 (10:7)), а Коболли выбил Алекса де Минора (7:5, 7:6 (7:4), 6:3).

Впервые эти теннисисты встретились на корте в первом круге Australian Open этого года, и тогда победил Фери — 7:6 (7:1), 6:4, 6:1. В этот раз Артур, поддерживаемый местной публикой, тоже оказался сильнее. Первый сет забрал британец, воспользовавшийся ошибками Коболли в этой партии. В седьмом гейме Фери отыграл единственный за весь сет брейк-пойнт на своей подаче, а в 10-м принял на партию, реализовав первый сетбол на приёме, — 6:4 за 39 минут.

Артур Фери Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Во втором сете Фери сразу же под ноль отдал подачу, но это был разовый сбой. Британец играл в целом чище, чем Коболли, и уже в четвёртом гейме вернул брейк — 2:2. Артур дважды был в двух очках от победы в партии, но ни в 10-м гейме, ни в 12-м даже не вышел на брейк-пойнты. На тай-брейке Фери сделал ранний мини-брейк, а под конец взял ещё одно очко на приёме — 7:6 (7:4) за 57 минут.

В третьем сете Фери сразу взял гейм на приёме, а подтверждая брейк, ушёл с двух брейк-пойнтов — 2:0. Британец настолько вошёл во вкус, что следом дожал оппонента с четвёртого брейк-пойнта и повёл уже с двумя брейками. После этого Коболли окончательно сдался, и матч закончился «баранкой» в исполнении Фери — 6:4, 7:6 (7:4), 6:0 за 2 часа 15 минут.

Фери стал пятым британцем в Открытую эру, вышедшим в полуфинал Уимблдона, — после Энди Маррея (семь раз), Тима Хенмэна (4), Роджера Тейлора (2) и Кэмерона Норри (1), — и девятым британцем в Открытую эру, вышедшим в полуфинал на «Шлемах», — после Маррея (21), Хенмэна (6), Тейлора (3), Джека Дрейпера, Кайла Эдмунда, Джона Ллойда, Норри и Грега Руседски (все — по 1).

Интересно, что Фери повторил достижение Горана Иванишевича 25-летней давности. В 2001 году хорват тоже в статусе обладателя уайлд-кард вышел в полуфинал Уимблдона (и завоевал в итоге титул). На других мужских «Шлемах» подобного добивались Джимми Коннорс (US Open — 1991) и Анри Леконт («Ролан Гаррос» — 1992). Артур стал третьим самым низкорейтинговым игроком с 1985 года (полные таблицы по рейтингам наличествуют с этого сезона), вышедшим в 1/2 финала Уимблдона, — после 237-й ракетки мира Владимира Волчкова в 2000 году и Иванишевича в 2001-м — Горан был тогда 125-м в мире. Фери, 114-я ракетка мира, вышел в полуфинал «Шлема» с тем же номером в рейтинге, что был у россиянина Аслана Карацева, который в 2021 году сенсационно вышел в полуфинал Australian Open. Наконец, Фери стал девятым теннисистом не из топ-100 (с 1985 года), вышедшим в полуфинал на «Шлеме».

В полуфинале Зверев и Фери — в лайв-рейтинге Артур уже 36-й! — сыграют друг с другом. А в другом матче за выход в финал встретятся Новак Джокович и Янник Синнер.

Полуфиналы состоятся в пятницу, 10 июля. Финал запланирован на воскресенье, 12 июля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».