Гауфф и Мухова бьются не только за финал Уимблдона. От них зависит и место Мирры в топ-5

В сетке женского одиночного Уимблдона-2026 осталось всего четыре теннисистки, и это значит, что настало время полуфиналов. В одном из сражений за выход в решающий поединок сойдутся двукратная чемпионка ТБШ Кори Гауфф и первая ракетка Чехии Каролина Мухова. На кону у обеих дебютное попадание в титульный матч на травяном мэйджоре. Кроме того, от исхода битвы спортсменок зависит положение Мирры Андреевой в рейтинге.

В полуфинал Уимблдона Гауфф вышла благодаря волевой победе над соотечественницей Джессикой Пегулой. До старта сражения Кори уступала четвёртой ракетке мира по личным встречам со счётом 3-5, но теперь ей удалось немного сократить разрыв. Первую партию двукратная чемпионка ТБШ уступила 32-летней сопернице, зато последующие два сета Гауфф удалось забрать и тем самым завершить поединок со счётом 4:6, 6:3, 6:3 за 1 час 48 минут.

После триумфа над Пегулой спортсменка поделилась с интервьюером на корте эмоциями по поводу выхода в следующую стадию соревнования. «Если честно, какое-то безумие, если учитывать, что я за последние два года перед этим турниром ни одного матча на траве не выиграла. После семи лет участия в этом турнире я наконец-то могу не чувствовать нервозности, выходя на центральный корт. Не знаю, становлюсь ли я ветераном или…» — заявила седьмая ракетка мира.

Для Кори это будет шестое участие в полуфинале на мэйджоре, а также дебютное — на лондонском состязании! Американка также одержала 85-ю победу на ТБШ и отметилась интересным достижением: теннисистка обошла свою именитую соотечественницу Серену Уильямс по выигранным поединкам на соревнованиях такой категории в возрасте до 23 лет (84). Лидерство по этому показателю принадлежит россиянке Марии Шараповой (92).

Кроме того, седьмая ракетка мира присоединилась к компании легенд тенниса, выйдя в последний из недостающих для себя полуфиналов на ТБШ. Помимо Гауфф, с 2000 года в эту стадию на Australian Open, «Ролан Гаррос», Уимблдоне и US Open до достижения 23 лет пробивались только американки Винус Уильямс и Серена Уильямс, представительницы Бельгии Ким Клейстерс и Жюстин Энен, а также отечественная спортсменка Мария Шарапова.

Кори Гауфф Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Второй четвертьфинал на травяном мэйджоре проходил между Каролиной Муховой и Наоми Осакой. Теннисистки провели на корте почти столько же времени, сколько и Гауфф с Пегулой, при этом их матч закончился в двух сетах, а не в трёх партиях. В итоге Муховой за 1 час 42 минуты удалось справиться с четырёхкратной чемпионкой ТБШ и выйти в следующую стадию турнира — 7:6, 6:4. После этой победы Каролина также вырвалась в лидеры по личным встречам с Наоми (4-3). И теперь в коллекции чешки тоже есть полуфиналы на всех четырёх мэйджорах.

В мини-интервью на корте чешка прокомментировала попадание в четвёрку сильнейших на Уимблдоне, а ещё оценила уровень тенниса соперницы. «О боже, я ужасно нервничала (смеётся). Она [Наоми Осака] невероятная спортсменка. Мы столько раз играли друг с другом… Всего неделю назад встречались на турнире. Сейчас мы уже очень хорошо знаем друг друга. Я понимала, что нельзя терять концентрацию ни на секунду. Нужно продолжать бороться и играть каждый мяч. Если дать ей хоть малейший шанс, она им воспользуется и всё может перевернуться. Желаю ей всего наилучшего. Она отличная теннисистка. Простите, я даже не знаю, что говорю…

Это просто невероятно. Я безумно счастлива из-за сегодняшней победы и этой атмосферы. Не знаю, в курсе ли вы, однако до этого я играла на этом корте трижды, и счёт был 0-3, так что у нас с ним были, скажем так, натянутые отношения (смеётся). Но я невероятно рада, что сегодня мы наконец-то это сделали и я одержала победу на ваших глазах. Спасибо, что поддерживали меня. Это было потрясающе, — отметила девятая ракетка мира.

Благодаря этому выигранному матчу Мухова впервые в карьере сразится в полуфинале Уимблдона. Каролина также пятый раз пробилась в эту стадию на ТБШ, при этом последний раз она попадала в четвёрку сильнейших на мэйджоре почти два года назад — на US Open — 2024. Отличное выступление на лондонском соревновании принесло чешке шестую строчку в лайв-рейтинге WTA, причём подвинула она с этого места не абы кого, а Игу Швёнтек, которая сенсационно проиграла в третьем круге и не сумела защитить очки за прошлогодний трофей.

Результат битвы Каролины и Гауфф в полуфинале Уимблдона повлияет не только на дальнейшую борьбу оставшихся спортсменок за титул, но и на положение Мирры Андреевой в мировой классификации. Первая ракетка России в данный момент располагается на пятой позиции в лайв-рейтинге, позади неё Мухова, украинка Марта Костюк и ещё одна представительница Чехии, Линда Носкова. Кори же сейчас находится чуть выше нашей спортсменки — на четвёртом месте.

Каролина Мухова Фото: Jan Kruger/Getty Images

Для того чтобы остаться пятой ракеткой мира, Мирре поможет лишь поражение Каролины в полуфинале или в титульном сражении. Только при таком исходе Андреева сохранит текущую позицию, ведь в случае завоевания трофея Мухова подвинет россиянку. На положение действующей чемпионки «Ролан Гаррос» в рейтинге никак не повлияют успехи Костюк и Носковой: даже если кто-то из них станет победительницей травяного мэйджора, подняться на пятую строчку им не удастся. Максимум для Линды или Марты в таком случае — шестое место, но для этого Каролине непременно нужно проиграть в полуфинале.

И такой исход весьма вероятен, потому что Гауфф принадлежит незыблемое преимущество по личным встречам с Муховой — 6-1. Кори обыгрывала чешку в решающих матчах в Цинциннати-2023 и Пекине-2024, в полуфиналах US Open — 2023, United Cup — 2025 и Майами-2026, а также в четвёртом раунде Australian Open — 2026. При этом последнее сражение осталось за Каролиной: в четвертьфинале Штутгарта-2026 теннисистка наконец прервала серию поражений из шести матчей с американкой. В четверг, 9 июля, мы узнаем победительницу нового противостояния спортсменок.

Соревнования женщин на Уимблдоне проходят с 29 июня по 11 июля. За всеми подробностями следите на «Чемпионате».