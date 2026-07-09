Мухова и Гауфф бьются за финал Уимблдона! Ещё сыграют Костюк и Носкова. LIVE!

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«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию 11-го игрового дня на травяном «Шлеме» – Уимблдоне. Сегодня, 9 июля, у мужчин впервые будет выходной, зато у женщин состоятся оба полуфинала. В этот день сразятся чешка Линда Носкова (девятый номер посева) и украинка Марта Костюк (12), а также американка Кори Гауфф (7) и ещё одна представительница Чехии Каролина Мухова (10). Кроме того, в юниорских соревнованиях пройдут четвертьфиналы. У девушек до этой стадии добрались две россиянки — Мария Макарова и Анна Пушкарёва. За всеми подробностями следите в нашем лайве.
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Расписание четверга
Продолжается Уимблдон. В четверг пройдёт 11-й игровой день. Вот как выглядит расписание дня.
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