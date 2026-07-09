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Прямая онлайн-трансляция полуфиналов Уимблдона-2026: Мухова, Гауфф, Костюк, Носкова, сетка, расписание, где смотреть, подробности

Мухова и Гауфф бьются за финал Уимблдона! Ещё сыграют Костюк и Носкова. LIVE!
Даниил Сальников
Каролина Мухова VS Кори Гауфф
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Сегодня продолжится травяной «Шлем». На корты выйдут лучшие теннисистки планеты.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию 11-го игрового дня на травяном «Шлеме» – Уимблдоне. Сегодня, 9 июля, у мужчин впервые будет выходной, зато у женщин состоятся оба полуфинала. В этот день сразятся чешка Линда Носкова (девятый номер посева) и украинка Марта Костюк (12), а также американка Кори Гауфф (7) и ещё одна представительница Чехии Каролина Мухова (10). Кроме того, в юниорских соревнованиях пройдут четвертьфиналы. У девушек до этой стадии добрались две россиянки — Мария Макарова и Анна Пушкарёва. За всеми подробностями следите в нашем лайве.

Уимблдон-2026. Женщины. Сетка
Уимблдон-2026. Юниорский турнир. Девушки. Сетка
Уимблдон (ж). 1/2 финала
09 июля 2026, четверг. 15:30 МСК
Каролина Мухова
9
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Не начался
1 2 3
         
         
Кори Гауфф
7
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Уимблдон (ж). 1/2 финала
09 июля 2026, четверг. 17:00 МСК
Марта Костюк
13
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Не начался
1 2 3
         
         
Линда Носкова
12
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова
Расписание четверга
Live Даниил Сальников

Расписание четверга

Продолжается Уимблдон. В четверг пройдёт 11-й игровой день. Вот как выглядит расписание дня.

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