Сын миллионера, любящий Медведева и Россию. Юный британец — главная сенсация Уимблдона

114-я ракетка мира Артур Фери вышел в полуфинал Уимблдона, обыграв 10-го номера рейтинга ATP Флавио Коболли – 6:4, 7:6, 6:0. Это первая победа 23-летнего британца над игроком из топ-10. Он также второй раз на уровне мужского тура повесил сопернику «баранку» в матче.
Фери попал в основную сетку Уимблдона по уайлд-кард, что не помешало ему поочерёдно выбить более опытных Дамира Джумхура, Отто Виртанена, Зизу Бергса, Григора Димитрова и Флавио Коболли. За выход в финал Артур поборется с третьей ракеткой мира Александром Зверевым.
Фери стал вторым в истории обладателем уайлд-кард, который прошёл в полуфинал Уимблдона. 25 лет назад это сделал хорват Горан Иванишевич, впоследствии выигравший титул. Делать столь амбициозный прогноз в отношении Артура ещё рано, но британец останавливаться на достигнутом не собирается.
История Фери похожа на сказку. До этого турнира у него было всего шесть побед в матчах на уровне мужского тура. Две из них он добыл в первых кругах турниров «Большого шлема» – на Уимблдоне-2025 (Алексей Попырин) и Australian Open – 2026, где выбил того же Коболли.
Артур Фери на Уимблдоне-2026
Фото: Clive Brunskill/Getty Images
Во время травяной части этого сезона Артур немного пошумел на «пятисотнике» в Лондоне, пройдя Тоби Самуэля и Адриано Маннарино, а в Истбурне он выбил аргентинца Рамона Андреса Бурручагу, но на домашних соревнованиях его останавливали братья Франсиско и Хуан-Мануэль Серундоло.
Подвигов от Артура на Уимблдоне никто не ждал. Британец при этом грамотно воспользовался шансом. Уже во втором круге ему светила встреча с пятой ракеткой мира Беном Шелтоном, однако того неожиданно выбил Виртанен. Артур одолел Виртанена в четырёх сетах и перехватил звание главной сенсации этой части сетки. Бергс и Димитров были пройдены на чемпионских супер-тай-брейках, причём в обоих случаях британец уступал 1:2 по партиям. Так что с характером у парня всё в порядке.
Текущее 114-е место в рейтинге ATP – карьерный рекорд Фери, но с понедельника он дебютирует как минимум в топ-40. В лайв-рейтинге Артур сейчас идёт на 36-й строчке, а в случае победы над Зверевым в полуфинале взлетит на 26-ю.
Конечно, Фери считается аутсайдером в противостоянии с Александром. Немец месяц назад выиграл «Ролан Гаррос» и явно прибавил в уверенности даже на нелюбимой траве. Зверев впервые добрался до полуфинала Уимблдона, хотя ранее никогда не проходил здесь четвёртый круг. Александр рассчитывает победить Фери, чтобы затем сразиться за титул с Новаком Джоковичем или Янником Синнером.
Звереву при этом не стоит недооценивать Фери. 175-сантиметровый британец не обладает такими уж впечатляющими габаритами для тенниса. В его арсенале нет мощнейшей подачи, как у того же Александра. Но Артур чрезвычайно цепок на приёме и прямо сейчас играет на кураже. Совсем списывать Фери со счетов в полуфинале Уимблдона – слишком самонадеянно.
Фери выиграл четвертьфинал с Коболли на глазах у королевы Великобритании Камиллы, а на предыдущей стадии за его триумфом наблюдал легендарный 20-кратный чемпион ТБШ Роджер Федерер. Это дополнительно мотивирует Артура.
Королева Камилла смотрит за матчем Артура Фери на Уимблдоне
Фото: Tim Clayton/Getty Images
12 июля Фери исполнится 24 года. В этот день пройдёт финал Уимблдона. Артур очень хочет там оказаться и говорил об этом с королевой, хотя никаких самоуверенных обещаний давать не стал.
«Игра со Зверевым – это ещё один шаг вперёд для меня. Я к этому готов. Мне нечего терять. Я просто выйду на корт, покажу свою игру, сделаю то, что делал до этого, и буду верить в себя. Посмотрим, к чему это приведет. Я всегда верил в себя, в то, что могу стать топ-игроком. Конечно, выйти в полуфинал Уимблдона – это что-то особенное. Я всегда двигался матч за матчем. Никогда не заглядывал вперёд. Просто играл каждый следующий матч. И вот я здесь.
Королева ждала меня после матча. Она меня поздравила, а я сказал, какая для меня честь играть в её присутствии. Она просто ответила: «Поздравляю, продолжай в том же духе». Я сказал ей, что в воскресенье у меня день рождения, так что было бы здорово сыграть в этот день в финале Уимблдона. Я никогда не встречался с Гораном Иванишевичем. Но ещё до турнира знал, что он единственный обладатель уайлд-кард, которому удалось выиграть турнир «Большого шлема». Конечно, это невероятная история. Я смотрел хайлайты того финала. Не хочу слишком много рассуждать об этом или заглядывать вперёд, представляя, как всё может сложиться. Сейчас я думаю только о своём матче в пятницу. А дальше посмотрим», — сказал Фери на пресс-конференции.
Карьерный путь Фери не особо известен любителям тенниса, но в нём есть немало примечательных моментов. Артур родился во Франции в коммуне Севр в 10 км от Парижа. Его мать Оливия Фери (до замужества Граверо) также была профессиональной теннисисткой, участвовала в основной сетке женского парного разряда на «Ролан Гаррос» — 1991 и представляла команду Гонконга в Кубке Федерации, когда стала резидентом этого государства. Отец теннисиста — Лоик Фери, бизнесмен с состоянием € 320 млн, президент и бывший владелец французского футбольного клуба «Лорьян».
Фери вырос в лондонском районе Уимблдон, поскольку родители переехали из Франции в Великобританию, когда ему был всего месяц. Артур учился в расположенной неподалёку King's College School — одной из самых престижных частных школ Англии. В Лондоне его отец занимался управлением хедж-фондом, а мать была менеджером по развитию бизнеса в Ассоциации лаун-тенниса, которая является организатором Уимблдона. Родители активно поддерживают Артура с трибун на этом Уимблдоне.
Лоик и Оливия Фери (в синей и чёрной одежде) поддерживают Артура на Уимблдоне
Фото: Matthias Hangst/Getty Images
Фери полюбил теннис с юных лет, наблюдая за матчами Роджера Федерера, обыгранного им Димитрова и многих других звёзд в качестве зрителя на кортах Уимблдона. Неудивительно, что он сам решил заниматься этим видом спорта на профессиональном уровне. Артур представлял Францию по юниорам до 12 лет, но затем перешёл под флаг Великобритании, которая всё-таки ему ближе.
«Я чувствую себя британцем. Я вырос здесь и горжусь тем, что представляю Великобританию», — отмечал Фери.
После школы Фери учился в Стэнфорде и три года выступал за сборную вуза. Артур является болельщиком лондонского футбольного клуба «Челси», несмотря на связь отца с французским чемпионатом. Из-за созвучия фамилии с английским словом ferry («паром») болельщики Артура кричат «Here comes the ferry!» на корте и изображают пароходный гудок. Атмосфера на матчах Фери на этом Уимблдоне чем-то напоминает футбольную, хотя в рамках теннисного приличия.
Долгое время игра на корте была скорее хобби для Артура. Финансовые возможности родителей позволяли сконцентрироваться в первую очередь на учёбе. Он периодически разъезжал по молодёжным турнирам и добился определённых успехов. В юниорском рейтинге Фери поднимался на 12-е место, дошёл до третьего круга Уимблдона-2019 и полуфинала Australian Open — 2020 в парном разряде. В том же году британец выиграл свой крупнейший юниорский титул на турнире World Tennis Tour в Казани. Артуру понравилась поездка в Россию, фото из которой он активно публиковал в соцсетях.
«Удачно съездил на турнир в первоклассный город России. Привет всем из Казани», — писал Фери.
Артур Фери выиграл юниорский турнир в Казани в 2020 году
Фото: из личного архива Артура Фери
Долгое время Артур предпочитал работать спарринг-партнёром у более именитых теннисистов. На Итоговом-2020 в Лондоне он тренировался с Новаком Джоковичем и Даниилом Медведевым.
«Это был фантастический опыт, я много играл с ними. Они были довольно дружелюбны. Даниил много смеялся и шутил на корте, Новак был очень сосредоточен», — отмечал британец.
Новак Джокович и Артур Фери на Итоговом-2020
Фото: из личного архива Артура Фери
На Уимблдоне-2023 Фери предоставили уайлд-кард. В первом круге ему довелось встретиться с Даниилом Медведевым.
Артур проиграл Даниилу в трёх сетах – 5:7, 4:6, 3:6, но сам факт встречи с чемпионом US Open – 2021 и бывшей первой ракеткой мира стал мотивирующим для британца. Фери признавался, что именно тот матч с Медведевым заставил его всерьёз задуматься о переходе в про-тур.
Даниил Медведев и Артур Фери на Уимблдоне-2023
Фото: Clive Brunskill/Getty Images
Артур долгое время не мог выбраться из трясины «челленджеров» и ворваться хотя бы в топ-100, но прорыв на Уимблдоне-2026 наконец-то решает эту проблему. Фери показал отличный теннис и серьёзно поднимется в рейтинге, что позволит ему попадать в основную сетку «Мастерсов» и «Шлемов» без квалификации. Хотя на травяном мэйджоре Артур не собирается заканчивать свой путь – он однозначно нацелен обыграть Зверева в полуфинале, а в случае успеха попробует повторить выдающийся рекорд Иванишевича.