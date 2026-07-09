Сын миллионера, любящий Медведева и Россию. Юный британец — главная сенсация Уимблдона

Артур Фери создаёт свою сказочную историю на травяном «Шлеме». Он уже в полуфинале и не собирается останавливаться.

114-я ракетка мира Артур Фери вышел в полуфинал Уимблдона, обыграв 10-го номера рейтинга ATP Флавио Коболли – 6:4, 7:6, 6:0. Это первая победа 23-летнего британца над игроком из топ-10. Он также второй раз на уровне мужского тура повесил сопернику «баранку» в матче.

Фери попал в основную сетку Уимблдона по уайлд-кард, что не помешало ему поочерёдно выбить более опытных Дамира Джумхура, Отто Виртанена, Зизу Бергса, Григора Димитрова и Флавио Коболли. За выход в финал Артур поборется с третьей ракеткой мира Александром Зверевым.

Фери стал вторым в истории обладателем уайлд-кард, который прошёл в полуфинал Уимблдона. 25 лет назад это сделал хорват Горан Иванишевич, впоследствии выигравший титул. Делать столь амбициозный прогноз в отношении Артура ещё рано, но британец останавливаться на достигнутом не собирается.

История Фери похожа на сказку. До этого турнира у него было всего шесть побед в матчах на уровне мужского тура. Две из них он добыл в первых кругах турниров «Большого шлема» – на Уимблдоне-2025 (Алексей Попырин) и Australian Open – 2026, где выбил того же Коболли.

Артур Фери на Уимблдоне-2026 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Во время травяной части этого сезона Артур немного пошумел на «пятисотнике» в Лондоне, пройдя Тоби Самуэля и Адриано Маннарино, а в Истбурне он выбил аргентинца Рамона Андреса Бурручагу, но на домашних соревнованиях его останавливали братья Франсиско и Хуан-Мануэль Серундоло.

Подвигов от Артура на Уимблдоне никто не ждал. Британец при этом грамотно воспользовался шансом. Уже во втором круге ему светила встреча с пятой ракеткой мира Беном Шелтоном, однако того неожиданно выбил Виртанен. Артур одолел Виртанена в четырёх сетах и перехватил звание главной сенсации этой части сетки. Бергс и Димитров были пройдены на чемпионских супер-тай-брейках, причём в обоих случаях британец уступал 1:2 по партиям. Так что с характером у парня всё в порядке.

Текущее 114-е место в рейтинге ATP – карьерный рекорд Фери, но с понедельника он дебютирует как минимум в топ-40. В лайв-рейтинге Артур сейчас идёт на 36-й строчке, а в случае победы над Зверевым в полуфинале взлетит на 26-ю.

Конечно, Фери считается аутсайдером в противостоянии с Александром. Немец месяц назад выиграл «Ролан Гаррос» и явно прибавил в уверенности даже на нелюбимой траве. Зверев впервые добрался до полуфинала Уимблдона, хотя ранее никогда не проходил здесь четвёртый круг. Александр рассчитывает победить Фери, чтобы затем сразиться за титул с Новаком Джоковичем или Янником Синнером.

Звереву при этом не стоит недооценивать Фери. 175-сантиметровый британец не обладает такими уж впечатляющими габаритами для тенниса. В его арсенале нет мощнейшей подачи, как у того же Александра. Но Артур чрезвычайно цепок на приёме и прямо сейчас играет на кураже. Совсем списывать Фери со счетов в полуфинале Уимблдона – слишком самонадеянно.

Фери выиграл четвертьфинал с Коболли на глазах у королевы Великобритании Камиллы, а на предыдущей стадии за его триумфом наблюдал легендарный 20-кратный чемпион ТБШ Роджер Федерер. Это дополнительно мотивирует Артура.

Королева Камилла смотрит за матчем Артура Фери на Уимблдоне Фото: Tim Clayton/Getty Images

12 июля Фери исполнится 24 года. В этот день пройдёт финал Уимблдона. Артур очень хочет там оказаться и говорил об этом с королевой, хотя никаких самоуверенных обещаний давать не стал.

«Игра со Зверевым – это ещё один шаг вперёд для меня. Я к этому готов. Мне нечего терять. Я просто выйду на корт, покажу свою игру, сделаю то, что делал до этого, и буду верить в себя. Посмотрим, к чему это приведет. Я всегда верил в себя, в то, что могу стать топ-игроком. Конечно, выйти в полуфинал Уимблдона – это что-то особенное. Я всегда двигался матч за матчем. Никогда не заглядывал вперёд. Просто играл каждый следующий матч. И вот я здесь.

Королева ждала меня после матча. Она меня поздравила, а я сказал, какая для меня честь играть в её присутствии. Она просто ответила: «Поздравляю, продолжай в том же духе». Я сказал ей, что в воскресенье у меня день рождения, так что было бы здорово сыграть в этот день в финале Уимблдона. Я никогда не встречался с Гораном Иванишевичем. Но ещё до турнира знал, что он единственный обладатель уайлд-кард, которому удалось выиграть турнир «Большого шлема». Конечно, это невероятная история. Я смотрел хайлайты того финала. Не хочу слишком много рассуждать об этом или заглядывать вперёд, представляя, как всё может сложиться. Сейчас я думаю только о своём матче в пятницу. А дальше посмотрим», — сказал Фери на пресс-конференции.

Карьерный путь Фери не особо известен любителям тенниса, но в нём есть немало примечательных моментов. Артур родился во Франции в коммуне Севр в 10 км от Парижа. Его мать Оливия Фери (до замужества Граверо) также была профессиональной теннисисткой, участвовала в основной сетке женского парного разряда на «Ролан Гаррос» — 1991 и представляла команду Гонконга в Кубке Федерации, когда стала резидентом этого государства. Отец теннисиста — Лоик Фери, бизнесмен с состоянием € 320 млн, президент и бывший владелец французского футбольного клуба «Лорьян».

Фери вырос в лондонском районе Уимблдон, поскольку родители переехали из Франции в Великобританию, когда ему был всего месяц. Артур учился в расположенной неподалёку King's College School — одной из самых престижных частных школ Англии. В Лондоне его отец занимался управлением хедж-фондом, а мать была менеджером по развитию бизнеса в Ассоциации лаун-тенниса, которая является организатором Уимблдона. Родители активно поддерживают Артура с трибун на этом Уимблдоне.

Лоик и Оливия Фери (в синей и чёрной одежде) поддерживают Артура на Уимблдоне Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Фери полюбил теннис с юных лет, наблюдая за матчами Роджера Федерера, обыгранного им Димитрова и многих других звёзд в качестве зрителя на кортах Уимблдона. Неудивительно, что он сам решил заниматься этим видом спорта на профессиональном уровне. Артур представлял Францию ​по юниорам до 12 лет, но затем перешёл под флаг Великобритании, которая всё-таки ему ближе.

«Я чувствую себя британцем. Я вырос здесь и горжусь тем, что представляю Великобританию», — отмечал Фери.

После школы Фери учился в Стэнфорде и три года выступал за сборную вуза. Артур является болельщиком лондонского футбольного клуба «Челси», несмотря на связь отца с французским чемпионатом. Из-за созвучия фамилии с английским словом ferry («паром») болельщики Артура кричат «Here comes the ferry!» на корте и изображают пароходный гудок. Атмосфера на матчах Фери на этом Уимблдоне чем-то напоминает футбольную, хотя в рамках теннисного приличия.

Долгое время игра на корте была скорее хобби для Артура. Финансовые возможности родителей позволяли сконцентрироваться в первую очередь на учёбе. Он периодически разъезжал по молодёжным турнирам и добился определённых успехов. В юниорском рейтинге Фери поднимался на 12-е место, дошёл до третьего круга Уимблдона-2019 и полуфинала Australian Open — 2020 в парном разряде. В том же году британец выиграл свой крупнейший юниорский титул на турнире World Tennis Tour в Казани. Артуру понравилась поездка в Россию, фото из которой он активно публиковал в соцсетях.

«Удачно съездил на турнир в первоклассный город России. Привет всем из Казани», — писал Фери.

Артур Фери выиграл юниорский турнир в Казани в 2020 году Фото: из личного архива Артура Фери

Долгое время Артур предпочитал работать спарринг-партнёром у более именитых теннисистов. На Итоговом-2020 в Лондоне он тренировался с Новаком Джоковичем и Даниилом Медведевым.

«Это был фантастический опыт, я много играл с ними. Они были довольно дружелюбны. Даниил много смеялся и шутил на корте, Новак был очень сосредоточен», — отмечал британец.

Новак Джокович и Артур Фери на Итоговом-2020 Фото: из личного архива Артура Фери

На Уимблдоне-2023 Фери предоставили уайлд-кард. В первом круге ему довелось встретиться с Даниилом Медведевым.

Артур проиграл Даниилу в трёх сетах – 5:7, 4:6, 3:6, но сам факт встречи с чемпионом US Open – 2021 и бывшей первой ракеткой мира стал мотивирующим для британца. Фери признавался, что именно тот матч с Медведевым заставил его всерьёз задуматься о переходе в про-тур.

Даниил Медведев и Артур Фери на Уимблдоне-2023 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Артур долгое время не мог выбраться из трясины «челленджеров» и ворваться хотя бы в топ-100, но прорыв на Уимблдоне-2026 наконец-то решает эту проблему. Фери показал отличный теннис и серьёзно поднимется в рейтинге, что позволит ему попадать в основную сетку «Мастерсов» и «Шлемов» без квалификации. Хотя на травяном мэйджоре Артур не собирается заканчивать свой путь – он однозначно нацелен обыграть Зверева в полуфинале, а в случае успеха попробует повторить выдающийся рекорд Иванишевича.