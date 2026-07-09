Россиянка вышла в полуфинал юниорского Уимблдона! Пушкарёва сразится с украинкой

В четверг, 9 июля, на юниорском Уимблдоне состоялись четвертьфинальные матчи в обоих одиночных разрядах. Напомним, в одиночные сетки в общей сложности заявились шесть представителей России: один юноша и пять девушек. До 1/4 финала дошли две российских теннисистки — соответственно, четыре наших представителя выбыли на более ранних стадиях.

Савва Рыбкин попал в основную сетку через квалификацию, но после этого ему удалось выиграть лишь один матч. В первом круге (1/32 финала) Рыбкин одолел японца Канту Ватанабэ (6:3, 6:4). А во втором круге Савву остановил аргентинец Данте Пагани, 16-й сеяный, одержавший победу со счётом 6:3, 3:6, 6:4.

У девушек в стартовом круге уступили две россиянки. Полина Березина проиграла американке Джаней Престон (4:6, 6:7 (4:7)), а Екатерина Доценко не справилась с украинкой Полиной Скляр (15) — 4:6, 3:6. Фелицата Дорофеева-Рыбас, посеянная под 13-м номером, в первом круге одержала верх над британкой Софи Беккер (6:4, 6:2), выступавшей по уайлд-кард, а вот во втором круге потерпела поражение от американки Ти Фродин (6:7 (2:7), 5:7).

Российских болельщиков порадовали 17-летняя Анна Пушкарёва (14) и Мария Макарова (7), которая на год младше. Пушкарёва в первых двух матчах на турнире выбила китаянку Линь Ю Цзюнь (7:6 (7:5), 6:4) и австралийку Рене Аламе (6:4, 6:3), а в третьем круге одержала волевую победу (3:6, 7:5, 6:1) над американкой Чуквумелие Кларк. Увереннее всех по сетке шла Макарова, не отдавшая в первых трёх встречах ни одной партии. В стартовом круге россиянка обыграла британскую обладательницу уайлд-кард Эди Гриффитс (6:3, 6:1), затем выбила американку Джордин Хейзелитт (7:5, 7:6 (7:3)), а в 1/8 финала с «баранкой» разгромила китаянку Шао Юйшань (6:2, 6:0).

Открывать программу четвертьфиналов выпало Макаровой. И в соперницах у неё оказалась 15-летняя Скляр, обидчица Доценко. Россиянка занимает в юниорском рейтинге девятое место, а украинка идёт 20-й. В начале матча ни у кого не было преимущества: Макарова в первом гейме отыграла брейк-пойнт, а затем теннисистки до 3:3 включительно уверенно забирали каждая свою подачу. Во второй половине стартового сета сказалось большое количество неточностей в исполнении Марии. Россиянка отдала три гейма подряд, два из них — на своей подаче. И Скляр забрала первую партию — 6:3 за 31 минуту. Украинка в этом сете допустила всего две невынужденные ошибки (активно выигранных очков тоже было мало — три), а вот Макарова собрала 16 невынужденных (при девяти виннерах), в том числе пять двойных.

Во второй партии Макарова смогла оказать более активное сопротивление. В седьмом гейме россиянка добилась брейка под ноль, реализовав свой первый же брейк-пойнт в этом матче. Однако Скляр ответила обратным брейком. В 12-м гейме Полина заработала матчбол на приёме, но не использовала его — Марии удался смелый укороченный. Тай-брейк Макарова начала с 0:2, но затем собралась, отдала только один мяч и перевела игру в третий сет — 7:6 (7:3) за 58 минут.

В решающей партии Макарова уступала с брейком, однако в середине сета смогла сравнять счёт, реализовав третий брейк-пойнт, — 3:3. Концовка обещала быть напряжённой — так и вышло. Увы, не в пользу россиянки: в девятом гейме Мария не удержала подачу, после чего её соперница, подавая на матч, использовала второй матчбол — 6:3, 6:7 (3:7), 6:4 за 2 часа 24 минуты.

В одном из других четвертьфиналов Пушкарёва, располагающаяся на 28-й строчке в юниорской классификации, противостояла 17-летней китаянке Цюй Ихань, 35-й ракетке мира. Пушкарёва заслуженно забрала первый сет. По всем ключевым показателям россиянка превосходила соперницу. На первой подаче Анна выиграла 15 очков из 17 (88%). Она лишь раз столкнулась с необходимостью отыгрывать брейк-пойнт — в третьем гейме. Пушкарёва справилась с этим, в шестом гейме взяла чужую подачу, а в девятом подала на партию — 6:3 за 33 минуты.

Во втором сете Цюй допустила значительно больше невынужденных ошибок, чем Пушкарёва, — 14 (в том числе четыре двойных) против восьми. Несмотря на это, россиянка не смогла забрать партию. В середине сета обе теннисистки упустили по три брейк-пойнта, а в восьмом гейме Анна внезапно отдала подачу с 30:0. После этого её китайская соперница подала на партию — 6:3 за 45 минут.

В решающем сете всё сложилось как надо: Пушкарёва в стартовом гейме ушла с брейк-пойнта и в первой половине партии не позволяла сопернице задумываться о шансах на приёме. В четвёртом гейме Анна взяла чужую подачу, после чего подтвердила преимущество — 4:1. В седьмом гейме Цюй догнала её по брейкам, но сравнять счёт не смогла. Пушкарёва здорово отыграла на приёме и, отдав лишь один мяч в восьмом гейме, вышла подавать на матч при 5:3. И добилась своей цели с первого матчбола — 6:3, 3:6, 6:3 за 1 час 55 минут.

В полуфинале Пушкарёва сразится со Скляр, выбившей Макарову. Таким образом, украинка во второй раз подряд сыграет с теннисисткой из России.