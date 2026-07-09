21-летняя Носкова — в финале Уимблдона! Нас уже точно ждёт новая чемпионка «Шлема»

Сегодня, 9 июля, на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» были сыграны полуфинальные матчи в женском одиночном разряде. В эту стадию английского «Шлема» в женском одиночном разряде пробились две чешки, одна украинка и одна американка.

Первыми путёвку в финал Уимблдона оспаривали чешка Каролина Мухова и американка Кори Гауфф. В 2023 году Мухова впервые в карьере сыграла в финале ТБШ, добравшись до этой стадии на «Ролан Гаррос». Двумя годами ранее Каролина была в полуфинале Открытого чемпионата Австралии (2021), а после отличного выступления в Париже она ещё дважды сыграла в полуфинале Открытого чемпионата США (2023, 2024).

Однако именно Уимблдон в течение всей карьеры до этого года оставался заколдованным мэйджором для 29-летней Муховой. За шесть предыдущих выступлений в английской столице она либо вылетала в первом круге (2022, 2023, 2024, 2025), либо доходила здесь до четвертьфинала (2019, 2021). В этом году Каролина приехала в Лондон в отличной форме после титула на подготовительном соревновании в Бад-Хомбурге.

На старте турнира Мухова продлила победную серию, а успех в четвертьфинале с японкой Наоми Осакой (7:6, 6:4) вывел чешку в её первый полуфинал Уимблдона. Чешка пятый раз пробилась в полуфинал «Большого шлема», благодаря чему завершила сбор коллекции из участий в этой стадии мэйджоров. Теперь у неё есть полуфиналы на всех «Шлемах». Перед сегодняшним полуфиналом победная серия Муховой насчитывала уже девять матчей.

За выход в финал Каролине предстояло сразиться с американкой Гауфф, которой принадлежало незыблемое преимущество по личным встречам — 6-1. Кори обыгрывала чешку в решающих матчах в Цинциннати-2023 и Пекине-2024, в полуфиналах US Open — 2023, United Cup — 2025 и Майами-2026, а также в четвёртом круге Australian Open — 2026. Вот только последнее сражение осталось за Каролиной: в четвертьфинале Штутгарта-2026 чешка наконец прервала серию поражений из шести матчей с американкой.

Для 22-летней американки победа в четвертьфинале Уимблдона над соотечественницей Джессикой Пегулой (4:6, 6:3, 6:3) стала 85-й на «Больших шлемах». Она обошла Серену Уильямс по количеству побед на «Шлемах» до 23-летия. Гауфф шестой раз вышла в полуфинал «Шлема» и первый – на Уимблдоне. Теперь у неё также есть полуфиналы на всех мэйджорах. При этом Кори оставалась единственной чемпионкой «Шлемов» в турнирной сетке одиночного разряда: в 2023-м она выиграла титул в Нью-Йорке, а спустя два года повторила успех в Париже.

На старте первого сета Кори сразу взяла свою подачу, но дальше Каролина очень быстро оторвалась на несколько геймов – 3:1. Чешская теннисистка намного ответственнее отнеслась к возможности забрать чужую подачу. При счёте 1:1 Мухова заработала двойной брейк-пойнт, первый из которых Кори отыграть сумела, однако со второй попытки чешка оформила брейк. Гауфф могла восстановить равновесие в партии уже в следующем гейме, когда теперь уже Мухова «горела» 15:40 на своей подаче, но Кори, в отличие от её соперницы, упустила оба шанса.

На этом проблемы Гауфф в начале матча и не думали заканчиваться. В пятом гейме она вновь получила 15:40 на подаче. Первый брейк-пойнт она снова отыграла, но на втором допустила чудовищную ошибку при выполнении смэша с хафкорта. Седьмая сеяная Уимблдона из выигрышной ситуации отправила мяч в аут, вследствие чего её положение в этом сете стало совсем уж незавидным – американка уступала 1:4 с двумя брейками.

Кори пыталась продолжить сражение за сет, однако её игра в решающие моменты геймов оставляла желать лучшего. В шестом гейме она в очередной раз упустила целую россыпь шансов впервые в матче забрать чужую подачу. Мухова уступала 0:40, но выиграла пять следующих розыгрышей, что принесло ей пятый кряду выигранный гейм. Следом Кори смогла избежать скрытой «баранки», однако на большее в этой партии её уже не хватило – 6:2 в пользу Муховой. Сетбол Каролина реализовала, выполнив подачу навылет.

Каролина Мухова Фото: Matthew Stockman/Getty Images

В начале второго сета Кори продолжила транжирить свои шансы. Двукратная чемпионка «Шлемов» упустила уже шестой брейк-пойнт в матче, на сей раз банально не попав по мячу при выполнении удара с задней линии – 1:1. Однако рано или поздно количество должно было перерасти в качество, тем более Мухова слишком заметно просела во всех компонентах игры. В четвёртом гейме партии чешка уже второй раз в этом матче уступала 0:40 на подаче. Первые два брейковых шанса Каролина отыграла, но с третьей попытки в гейме и с девятой во всей игре Кори всё-таки забрала чужую подачу – 3:1.

Этот момент определил исход партии. Гауфф поймала кураж, прибавила в скорости и продолжила набирать гейм за геймом, беря реванш у Муховой за поражение в первом сете. Спустя некоторое время американка ещё раз взяла гейм на подаче чешки, после чего уверенно подала на сет – 6:1. За 75 минут теннисистки обменялись крупными победами в партиях, доиграв полуфинал английского «Шлема» до решающего сета.

Кори Гауфф Фото: Matthew Stockman/Getty Images

После провального второго сета чешка покинула корт, взяв перерыв на несколько минут. Эта пауза помогла чешке перезагрузиться и начать с чистого листа. В третьем сете Мухова первой была близка к брейку, однако Гауфф в четвёртом гейме спаслась с 15:40 – 2:2. Борьба за этот гейм могла быть ещё более затяжной, но при счёте «больше» Мухова допустила очень грубую ошибку при игре с лёту.

Решающий сет оказался самым интересным, напряжённым и качественным в этом полуфинале. Впервые в игре обе девушки долго брали геймы на своей подаче. При этом Каролина постоянно лидировала в счёте, так как подавала первой. Примечательно, что долгое время вся борьба в третьем сете преимущественно разворачивалась на подаче Гауфф, так как Мухова подняла уровень своей подачи на запредельную высоту. За первые четыре своих гейма в этой партии Каролина проиграла всего три розыгрыша из 19.

Затем всё изменилось. При счёте 4:4 Кори впервые в сете смогла зацепиться за приём. Дважды в девятом гейме американка добиралась до брейк-пойнтов, которые одновременно являлись скрытыми матчболами. Но Мухова выстояла в сложный момент и удержала свою подачу в ситуации, когда сделанный брейк открывал Гауфф возможность подавать на выход в финал. Устояла Каролина и при счёте 5:5, когда американка открыла гейм с двух подряд выигранных розыгрышей, однако дальше Мухова была невероятно хороша, обеспечив себе чемпионский тай-брейк.

В результате без единого брейка теннисистки так и добрались до 13-го гейма, который должен был определить судьбу путёвки в финал Уимблдона. Заключительный гейм матча получился очень интригующим. Обе теннисистки отметились красивыми розыгрышами, а исход встречи был неясен до самого конца. Мухова продемонстрировал весь арсенал своих ударов. Один из розыгрышей чешка выиграла в мужском стиле, эффектно завершив атаку с лёту в падении.

Каролина Мухова Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Каролина дважды выходила вперёд с мини-брейками, а Кори её неизменно догоняла. Развязка получилась потрясающей. При счёте 8:8 Мухову чуть психологически зажало, и она допустила быстрый срыв с задней линии. Гауфф заработала первый матчбол, выполнила шикарную подачу и пошла к сетке на завершение встречи, но допустила главную ошибку в этом матче – 9:9.

Спустя несколько минут уже Мухова вышла к сетке на матчболе, однако Гауфф ответила очень неожиданной обводкой кручёным с форхенда, и Каролина попалась на небольшом движении в противоход – 10:10. В следующем розыгрыше поскользнулась Кори на задней линии, отбивая очередной удар соперницы, и Каролина успела пробить обратным кроссом справа навылет, пока Гауфф потеряла пару секунд из-за этого. Мухова заработала второй матчбол и завершила встречу в свою пользу – 6:2, 1:6, 7:6 [12:10].

29-летняя чешка второй раз вышла в финал турнира «Большого шлема». Первый раз она играла в решающем матче турнира подобного уровня в 2023-м, когда она уступила польке Иге Швёнтек в финале «Ролан Гаррос». Одолев Гауфф, Мухова одержала 10-ю победу подряд. Это самая длинная победная серия чешки на уровне WTA.

После завершения первого полуфинала стало ясно, что в любом случае чемпионкой Уимблдона станет девушка, которая ранее не брала титул на «Шлеме». Соперница Каролины по финалу английского «Шлема» определялась во втором полуфинале, в котором встретились Линда Носкова и Марта Костюк.

21-летняя чешка накануне впервые пробилась в полуфинал турнира «Большого шлема», в двух сетах переиграв бельгийку Элисе Мертенс (6:3, 7:5). Линда стала самой молодой представительницей своей страны в полуфинале «Уимблдона» с 2011 года, когда титул взяла Петра Квитова. Также она самая молодая полуфиналистка этого турнира с 2018 года – тогда до этой стадии дошла латвийка Алена Остапенко.

Стоит отметить, что в этом году Носкова выиграла 10 из 11 проведённых на траве матчей. Она взяла титул «пятисотника» в Берлине. Вообще, за последние два года она одержала больше побед во встречах на траве, чем кто-либо в туре – у неё их 18.

Костюк в другом четвертьфинале уверенно переиграла Жасмин Паолини – 6:3, 6:2. 24-летняя украинка второй раз вышла в полуфинал «Большого шлема» – ранее она дошла до этой же стадии на минувшем «Ролан Гаррос», где уступила россиянке Мирре Андреевой. Марта стала второй украинкой в истории, вышедшей в полуфинал Уимблдона, после Элины Свитолиной (2019, 2023).

Костюк вела 1-0 по личным встречам. Она победила Носкову весной этого года в четвертьфинале Мадрида, на грунте — 7:6 (7:1), 6:0. В Испании в стартовой партии устроили настоящий калейдоскоп брейков, в общей сложности восемь раз взяв геймы на чужой подаче, прежде чем добрались до тай-брейка, после поражения на котором Линда уже не оказывала Марте никакого сопротивления.

Но на траве картина первой партии оказалась совершенно иной. Здесь судьбу сета решил единственный брейк, который Носкова оформила в самый важный момент партии. В 10-м гейме Марта откровенно не справилась с психологическим напряжением и быстро получила 0:40 в ситуации, когда выигранный Линдой гейм означал победу чешки во всём сете. Первый сетбол украинка отыграла, но следом дала двойную ошибку – 6:4 в пользу Носковой.

Линда Носкова Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Последний раз чешка теряла гейм на своей подаче в середине второго сета в матче четвёртого круга с американкой Мэдисон Киз (6:4, 7:6). В четвертьфинале с Мертенс за всю игру Носкова лишь раз позволила бельгийке добраться до брейк-пойнта, который Элисе не реализовала. Костюк впервые в сегодняшней встрече заработала шанс взять чужую подачу только в пятом гейме второго сета и сразу же его использовала. Но таким образом украинка лишь совершила обратный брейк в этой партии – 2:3.

В течение всего матча Марта постоянно находилась в роли догоняющей. И развязка второго сета получилась такой же, как и в стартовой партии. Ещё одним брейком на заказ в 10-м гейме чешская теннисистка поставила точку в этом полуфинале – 6:4, 6:4. 21-летняя теннисистка впервые в карьере пробилась в финал ТБШ и стала седьмой чешкой в истории, вышедшей в финал Уимблдона. Грандиозный успех для молодой девушки.

В этом году в женском одиночном разряде будет сыгран полностью чешский финал. 11 июля Мухова и Носкова в очном противостоянии выяснят, кто из них впервые станет чемпионкой турнира «Большого шлема».