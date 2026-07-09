Главное украшение Уимблдона-2026! Джокович и Синнер разыграют досрочный финал

Осталось совсем немного времени до того, как мы узнаем имена финалистов Уимблдона-2026. За выход в титульную встречу поборются действующий лидер рейтинга Янник Синнер и 24-кратный чемпион ТБШ Новак Джокович. Примечательно, что сражение теннисистов станет повторением их прошлогоднего полуфинала травяного мэйджора!

За попадание в четвёрку лучших в Лондоне Синнер боролся с 74-й ракеткой мира Ян-Леннардом Штруффом. Перед началом матча спортсменов счёт личных встреч между ними был в пользу Янника — 3-0, так что в новой победе итальянца никто из любителей тенниса не сомневался. Так и получилось на самом деле: четырёхкратный чемпион ТБШ потратил на корте 2 часа 37 минут, чтобы в трёх сетах закрыть соперника из Германии — 7:5, 7:6, 6:3. Выходит, что на пути к полуфиналу Синнер потерял всего две партии, причём обе — в стартовом поединке с Миомиром Кецмановичем.

Несмотря на победу над Ян-Леннардом без отданных сетов, в послематчевом интервью на корте Янник заявил, что ему было непросто бороться с немцем. «Прежде всего против него очень, очень тяжело играть. Он заслуживает всего, чего добился в своей карьере. За пределами корта он замечательный человек, и его окружает потрясающая команда. В начале матча мне показалось, что он начал лучше меня. У меня были трудности, но я старался войти в игру. Стал немного лучше подавать. Во втором сете я вёл с брейком, однако не смог удержать преимущество. Но я старался сохранять концентрацию. Конечно, я очень рад снова выйти здесь в полуфинал.

Второй сет мог закончиться иначе. Мне кажется, тай-брейки — это всегда 50 на 50. Большая разница, ведёшь ли ты по сетам или счёт равный. В третьем сете я определённо чувствовал себя спокойнее. Процент его первой подачи немного снизился, что помогло мне играть увереннее. Поэтому я очень рад, что удалось закончить матч в трёх сетах. Против него действительно очень, очень непросто играть. Я очень доволен результатом», — отметил спортсмен.

Для первой ракетки мира это будет уже 10-й полуфинал ТБШ в карьере, причём его баланс побед-поражений на этой стадии на мэйджорах — 6-3, а конкретно на Уимблдоне — 1-1. Янник также повторил редкое достижение: с 2000 года только Синнеру, швейцарцу Роджеру Федереру, испанцам Рафаэлю Надалю и Карлосу Алькарасу, а также представителю Сербии Новаку Джоковичу удавалось минимум 10 раз попасть в четвёрку лучших на турнирах «Большого шлема» до достижения 25 лет. 16 августа итальянцу как раз исполнится 25, так что он успел вписать своё имя в историю.

Янник также вышел на 10-е место по количеству выигранных матчей на уровне ATP-тура в качестве лидера мирового тенниса (95). По этому показателю Синнер обогнал шестикратного чемпиона турниров «Большого шлема» Стефана Эдберга (баланс побед-поражений шведа — 94-20). В целом на мэйджорах, независимо от положения в рейтинге, итальянец одержал вверх в 98 поединках, а отдельно на Уимблдоне Янник оказался лучше соперников в 25-й раз.

Янник Синнер Фото: Matthew Stockman/Getty Images

За участие в полуфинале также боролся Новак Джокович в матче с канадцем Феликсом Оже-Альяссисом. Их битва получилась невероятно тяжёлой и интенсивной: теннисисты 5 часов 14 минут решали, кто достоин путёвки в следующий круг турнира. В итоге победу над соперником удалось одержать сербу со счётом 7:6, 3:6, 6:3, 6:7, 7:6. Примечательно, что Новак и Феликс провели самый длительный четвертьфинал в истории Уимблдона!

После такой изматывающей битвы серб с долей юмора высказался по поводу своей победы и достаточно флегматично отнёсся к очередным статистическим достижениям. «Я говорил детям, чтобы они легли спать после четвёртого сета, но они не послушали (смеётся). Рад, что они остались, потому что это был, честно говоря, один из лучших матчей, в которых я участвовал на этом корте за всю свою карьеру.

55-е попадание в четвёрку лучших на ТБШ — это здорово, но для меня это всего лишь очередной полуфинал. Я буду анализировать все цифры и всё остальное, когда завершу свою карьеру. Сейчас всё внимание сосредоточено на работе. Мне ещё нужно восстановиться, я всё ещё в турнире, и через несколько дней мне предстоит встреча с лучшим игроком мира», — подчеркнул теннисист.

Как бы то ни было, для Джоковича это будет уже 15-й полуфинал на Уимблдоне, причём серб восьмой раз подряд попал в восьмёрку лучших на этом соревновании. Последнее поражение Новака на стадии четвертьфинала случилось аж в 2017 году! Легендарный теннисист также стал вторым по возрасту игроком в Открытой эре, добравшимся до полуфинала травяного мэйджора (39 лет 38 дней), старше него был только представитель Австралии Кен Розуолл (39 лет 234 дня).

Кроме того, олимпийский чемпион Парижа-2024 одержал уже 107-ю победу на Уимблдоне, а совсем недавно он обошёл по этому показателю Роджера Федерера (105). Вообще же на турнирах «Большого шлема» Джокович выиграл 409 сражений, причём больше всего раз он оказывался сильнее соперников именно на лондонском соревновании. Новак также провёл больше всего матчей на травяном мэйджоре (120), переписав очередной рекорд вышеупомянутого представителя Швейцарии (119).

Новак Джокович Фото: Matthias Hangst/Getty Images

История личных встреч между Джоковичем и Синнером крайне богатая: на уровне тура они боролись на корте 11 раз, и небольшое преимущество принадлежит итальянцу — 6-5. Новак справлялся с соперником во втором круге Монте-Карло-2021, в четвертьфинале Уимблдона-2022 и в полуфинале этого же соревнования в 2023-м, в решающем матче на Итоговом турнире — 2023, а также в полуфинале Australian Open — 2026. Янник же оказывался сильнее серба в групповом этапе Итогового турнира — 2023, в полуфиналах Кубка Дэвиса — 2023, Australian Open — 2024, «Ролан Гаррос» — 2025 и Уимблдона-2025, а также в финале Шанхая-2024. Выходит, что последняя победа принадлежит 24-кратному чемпиону ТБШ.

В преддверии сражения с Джоковичем Синнер поделился ожиданиями от матча, а также оценил свою форму. «Знаю, что могу победить его, если покажу хорошую игру, но также прекрасно понимаю, что могу и проиграть. Давление есть, однако я воспринимаю его совершенно естественно. Рад выходить на корт и делать всё, что в моих силах. Если хочу, чтобы у меня был хоть какой-то шанс в полуфинале, мне определённо нужно прибавить. Сейчас играю довольно хорошо, думаю, с каждым днём становлюсь лучше. Я достаточно уверен, что способен пройти дальше. Не факт, что получится, но обычно мне нравится играть полуфиналы. На самых важных стадиях турниров люблю рисковать», — приводит слова итальянца Punto De Break.

В свою очередь, на пресс-конференции Новак тоже высказался по поводу грядущей встречи, а ещё озвучил своё мнение по поводу возможного исхода полуфинального поединка. «Сейчас ситуация отличается от той, что была в Австралии. Тогда я подошёл к турниру гораздо свежее после нескольких месяцев подготовки, а затяжной матч сыграл уже в полуфинале. Здесь же такой поединок пришёлся на четвертьфинал, а теперь мне предстоит встретиться с Янником Синнером в полуфинале. Но для меня это всё равно ещё одно большое достижение на турнире «Большого шлема». Именно это имеет наибольшее значение. Я по-прежнему стараюсь доказать и самому себе, и окружающим, что способен конкурировать с лучшими теннисистами мира и побеждать их на крупнейших турнирах. Мне удалось сделать это в Австралии, получилось и здесь. Надеюсь, в Лондоне у меня получится сделать это ещё в двух матчах», – сказал спортсмен.

Накануне встречи между сербом и итальянцем победитель Australian Open — 2015 в парном разряде Фабио Фоньини заявил, что страстно желает Джоковичу завоевания рекордного и для мужского, и для женского тенниса 25-го «Шлема». «Люди любят Новака по всему миру, но особенно здесь [в Лондоне]. Он выиграл 107 матчей на «Уимблдоне» и был лучшим игроком нашей эпохи. Я очень хорошо его знаю. Он отличный человек, и здорово, что Новак до сих пор продолжает выступать. Хочу, чтобы он выиграл ещё один турнир «Большого шлема» – это моя самая большая мечта. Уверен, именно поэтому он продолжает играть. Если я хорошо его знаю, только возможная победа на «Шлеме» до сих пор дает ему мотивацию», — цитирует Фабио издание Punto de Break.

Удастся ли Новаку победить Янника, а также пробиться во второй для себя в сезоне титульный поединок на ТБШ? Узнаем совсем скоро, однако одно можно сказать наверняка уже сейчас: встреча спортсменов точно станет досрочным решающим матчем на Уимблдоне-2026. Во втором полуфинале сойдутся третья ракетка мира Александр Зверев и Артур Фери, занимающий в рейтинге всего лишь 114-е место, и это сражение выглядит менее впечатляющим на фоне битвы многократных чемпионов мэйджоров.

Соревнования мужчин на Уимблдоне проходят с 29 июня по 12 июля. За всеми подробностями следите на «Чемпионате».