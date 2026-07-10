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Прямая онлайн-трансляция полуфиналов Уимблдона-2026: Фери, Зверев, Синнер, Джокович, сетка, расписание, где смотреть, подробности

Фери и Зверев бьются за финал Уимблдона! Ещё сыграют Синнер и Джокович. LIVE!
Даниил Сальников
Артур Фери и Александр Зверев
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В пятницу продолжится травяной «Шлем». На корты выйдут лучшие теннисисты турнира.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию 12-го игрового дня на травяном «Шлеме» – Уимблдоне. В пятницу у женщин впервые будет выходной, зато мужчины разыграют оба полуфинала. В этот день сразятся обладатель уайлд-кард Артур Фери и немец Александр Зверев (второй номер посева), а также итальянец Янник Синнер (1) и серб Новак Джокович (7). Кроме того, в юниорских соревнованиях будут проведены полуфиналы. У девушек до этой стадии добрались россиянка Анна Пушкарёва, которая сыграет с украинкой Полиной Скляр. За всеми подробностями следите в нашем лайве.

Уимблдон-2026. Мужчины. Сетка
Уимблдон-2026. Юниорский турнир. Девушки
Уимблдон — девушки. 1/2 финала
10 июля 2026, пятница. 14:30 МСК
Полина Скляр
Украина
Полина Скляр
П. Скляр
Не начался
1 2 3
         
         
Анна Пушкарёва
Россия
Анна Пушкарёва
А. Пушкарёва
Уимблдон (м). 1/2 финала
10 июля 2026, пятница. 15:30 МСК
Артур Фери
114
Великобритания
Артур Фери
А. Фери
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Уимблдон (м). 1/2 финала
10 июля 2026, пятница. 17:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Новак Джокович
8
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Расписание пятницы
Live Даниил Сальников

Расписание пятницы

Продолжается Уимблдон. В пятницу пройдёт 12-й игровой день. Вот как выглядит расписание дня.

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