Фери и Зверев бьются за финал Уимблдона! Ещё сыграют Синнер и Джокович. LIVE!

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«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию 12-го игрового дня на травяном «Шлеме» – Уимблдоне. В пятницу у женщин впервые будет выходной, зато мужчины разыграют оба полуфинала. В этот день сразятся обладатель уайлд-кард Артур Фери и немец Александр Зверев (второй номер посева), а также итальянец Янник Синнер (1) и серб Новак Джокович (7). Кроме того, в юниорских соревнованиях будут проведены полуфиналы. У девушек до этой стадии добрались россиянка Анна Пушкарёва, которая сыграет с украинкой Полиной Скляр. За всеми подробностями следите в нашем лайве.
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Расписание пятницы
Продолжается Уимблдон. В пятницу пройдёт 12-й игровой день. Вот как выглядит расписание дня.
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